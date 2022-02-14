Поруч з нашими кордонами чужа армія, але нам є що протиставити, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що українська влада добре знає про плани та чисельність армії РФ на кордоні. В України є що протиставити у разі нападу.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні до народу України, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас лякають великою війною та ще раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не вперше. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті – намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті – прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", - сказав він.
"Ми добре знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Нам є що протиставити. У нас чудова армія. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази більше сильна армія, ніж 8 років тому", - додав президент, наголосивши, що Україні "вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу".
"В Україні, за його словами, сформовано достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему.
"Ми не залишимо поза увагою жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це сталося днями з авіаперевізниками. І свідченням тому стабільний курс гривні та відкрите небо", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Євген Дикий
Наші 48 годин, які вирішують усе
Я не знаю, почнеться велика війна завтра, в ніч на середу чи ще на тиждень пізніше. Так само не знаю чи взагалі вона почнеться цього року або ж зусиллями союзників відтермінується на довше. Цього наразі не знає ніхто у світі.
Натомість я досить добре уявляю, хто та що визначить перебіг цієї війни та переможця у ній. Ці хто - ми з вами, ми усі, а не виключно хлопці й дівчата із передових частин ЗСУ. Визначальною буде наша поведінка у перші 48 годин навали, далі все піде за інерцією і з практично неминучим результатом - в той або інший бік.
Якщо ми всі разом гідно протримаємось ці перші дві доби - далі ми зможемо відмобілізовувати всі ресурси немаленької 40-мільйонної країни, а союзники надаватимуть таку допомогу, порівняно з якою нинішня видаватиметься "демо-версією". І якими б значними не були наші втрати, скільки б часу не зайняла "реконкіста", підсумок війни буде однозначним: наша перемога, повернення і окупованих зараз земель, і тих які встигнуть окупувати на початку нової інвазії. Будуть і репарації, якщо звісно на карті світу залишиться Росія, з якої можна буде їх запитати - що до речі не факт.
Якщо ж наш опір буде таким, як свого часу у Криму або як опір афганської армії талібам - тоді росіяни переможно пройдуть до наших західних кордонів, а союзники будуть зайняті виключно евакуацією своїх громадян.
Чому я пишу такі ніби очевидні та банальні речі? Бо на вихідних наслухався міркувань цілого українського полковника про те, що "якщо нагорі не домовляться, то у росіян така сила, що опір позбавлений сенсу". Трохи шокований діалогом я пообдзвонював друзів, і дізнався що подібні офіцерські розмови геть не поодинокі (сподіваюсь хоча б не масові…). На жаль, мій досвід 2014 року свідчить, що саме серед тих, кому ми з вами роками платимо податки за наш захист, аномально багато подібних капітулянтів, бо ж вони бачте вчилися у всяких спецкакодєміях, де совкові генерали вчили їх про непереможність РФ, і взагалі вчили що результати будь-якої війни визначаються виключно співвідношенням танків та літаків противників (хоч навіть шкільний курс світової історії показує що все м'яко кажучи не так однозначно).
Я не вчився у спецкакодєміях, навіть військову катедру не закінчував. Натомість радянські та російські танки вперше зустрічав у Вільнюсі у 1991-му, вдруге у Грозному у 1995-му, втретє у нас на Луганщині. В усіх випадках у нас не було ні "Джавелінів", ні "Стінгерів". Незалежна Литва вистояла та дочекалась визнання світом, наразі вже допомагає нам "Стінгерами" та "Джавелінами". Чечня, розміром з Київську область, з розгромним рахунком виграла першу війну з Московією. На жаль, чеченці програли Кремлю гібридну інформаційну війну, їх змогли демонізувати та ізолювати. Покинута всім світом крихітна Ічкерія впала під тиском другої навали, але загалом на те щоб приборкати країну з населенням меншим за Оболонь чи Виноградар у "непереможної" Імперії Зла пішло ціле десятиліття. Нашу ж ближчу історію читачі сподіваюсь пам'ятають не гірше за мене.
Окремо хочу акцентувати на моєму скромному чеченському досвіді. Серед найбільших жахіть, якими лякає нас Росія і які судячи з усього дійсно паралізуюче діють на таких от наших горе-полковників, є загроза повітряних ударів. Бомбардування - це те, чого нам на щастя не випало у 2014-му, і те що дійсно може стати нашою проблемою у масштабній війні. Для більшості наших ветеранів, які на власному досвіді переконались що на землі московити з бурятами аж ніяк не супермени, загроза авіаударів видається чимось геть незнайомим, а отже і потенційно страшним. Мені випало бути одним з небагатьох українців, хто в Чечні побував і під килимовими бомбардуваннями, і під точковими авіаударами, і під гелікоптерними атаками. Траплялись і "сушки", і "тушкі", "грачі" та "крокодили". Так от, як там у класика, "слюхай сюда, ща отсюда будєт проістєкать" J
По-перше, забувайте все, що ви бачили у голівудському кіні, або у документалці з бомбардувань Югославії чи Іраку. До нас прилетять не стрімкі натівські "стелси" із високоточними керованими ракетами. Над нашими головами з'являться старі іржаві совкові "єроплани", які скидатимуть такі само старі шматки вибухівки з точністю "в білий світ яко в копієчку". Вони здатні працювати виключно по площам, а не по точкам, і щоб реально суттєво нам дошкулити у них піде до біса вильотів. У Чечні та у Сирії вони могли дозволити собі місяцями безкарно "утюжити" по площах, бо проти них були партизани із голою "стрілковухою", без жодних натяків на ППО - і то якийсь серйозний військовий ефект було досягнуто за тривалий час. Цього разу у них не буде такого часу, а у нас буде яке-неяке ППО - ситуація кардинально відмінна від звичних москвинам каральних операцій.
По-друге, вони направду лякливі. Якщо гарматне м'ясо Імперія ніколи не жаліла та не жалітиме, то от за дорогою технікою вони побиваються всерйоз. Особливо зараз, коли внаслідок санкцій та війни з Україною практично втратили можливість випускати на заміну нову. Тож зухвалими будуть лише перші удари, до того як кілька "пташечок" будуть нами підбиті - після цього вони стають вкрай боязкими, і до цілей близько не підлітають, працюють з безпечної відстані - а отже ще менш влучно.
То що, бомбардування це геть не страшно? Звісно страшно. Так само як страшно коли в тебе вперше намагаються поцілити з танкової гармати, як страшно під першим артобстрілом, під першими мінами чи "градами". А далі так само - звикаєш. Страх залишається, але стає звичним, щоденним, буденним, а головне - контрольованим, а не панічним. Як жартував наш ротний, "очкують всі!". "Очкують", але продовжують робити свою справу. Аж допоки "очкувати" не почне ворог. Але… Але так це все виглядатиме на фронті.
В першу чергу авіаудари одразу зітруть межу між фронтом та тилом - межу, яка встановилась навесні 2014-го і досі тримається непорушно. Відстань до війни не можна буде виміряти у кілометрах - вона вриватиметься в глибокий тил за лічені хвилини, необхідні для підльоту. І саме у цьому головна небезпека перших 48 годин.
Якщо нашою реакцією на перші бомби в тилу буде паніка та "пропаловсьо!" - досить скоро потому "всьо" дійсно пропаде. Без нормального організованого тилу, із хаосом за спиною ЗСУ буде вкрай складно відбивати наступ ворога, і до істеричного лементу переляканих цивілів органічно додадуться "професійні" голоси таких полковників, як той що "надихнув" мене на цей текст. В такій ситуації найкращим варіантом для нас був би "мир" подібний до "миру" між Грузією та РФ у 2008, але не маємо ілюзій: на дворі не 2008 рік, ставки незрівнянно вище, і навіть такого "миру" нам Путін не подарує - він прийде для того, щоб "остаточно вирішити українське питання", а не заради якогось шматка території.
Якщо ж ми витримаємо, і реакцією на перші бомби стане не паніка, а здорова ненависть та самоорганізація - все буде добре. Якщо хлопці та дівчата на передовій побачать за собою справжній тил, організований, готовий виставляти резерви замість загиблих та поранених, доправляти все необхідне воюючим частинам, тил, який під час нальотів ховається по підвалах, але одразу після нальоту виринає назовні та продовжує працювати задля фронту - такий тил не зраджують, навіть за наказом якого - небудь імпотентного полковника. Совість не дозволяє.
А для заміни тих військових частин, які все-ж таки повірять "соовкам", вихованим на міфах про "нєпабєдімую та лєгєндарную", і розбіжаться у вирішальні перші дві доби, ми маємо бути готовими за цей же час виставити не меншу кількість резервістів та добровольців, притому виставити самі, не чекаючи поки "розчухаються" військкомати. У архаїчному світі наших військкоматів 48 годин - це час за який в кращому разі отримують "з центру" інструкції та починають їх неквапно вивчати, у війні 21 століття 48 годин визначають переможця.
Ці 48 годин покажуть, хто на що здатний. Покажуть на всіх рівнях - від верховного головкома до рядового, і не меншою мірою це стосується і нас, цивілів. Я не берусь "вангувати", чи добре спрацюють і військова машина, і цивільна влада - ми не дізнаємося цього раніше, ніж "все почнеться", натомість одразу наочно побачимо впродовж першої доби від початку інвазії. І залежно від того що побачимо, маємо бути готовими або підставити плече та сумлінно виконувати накази і інструкції, або ж скрушно похитати головою та не чекаючи наказів чи "легітимацій" самотужки приступати до виконання тих функцій, які виявляться оголеними.
Це - не війна ЗСУ або уряду. Це наша спільна війна, оскільки на кону наша країна і наші права та свободи, кожного з нас без винятку. І саме ми, прості тилові громадяни, своєю організованістю, спокоєм, готовністю прикрити всі "дірки" у управлінні та обороні, визначимо її переможця. У нас на це будуть цілих 48 годин.
Хай громадяни України знають, що в нас стільки то джавелінів,. стільки то ракет до них, ітд...
І хай фашистське населення знає, що в Україні є стільки ракет , що перебільшує всю кількість бронетехніки, яке є в фашистський армії... Це буде деморалізувати рашистів
Як же ти заманав оцим словоблуддям ні про що.
Три дня як овоч збиратися не буде.
(с) Вася.
ПРИГАДАЄМО ЦІЙ КУРВІ ВСЕ, І КРИМ І ДОНБАС І ГОЛОДОМОР
І ПАДЛУ ЖУКОВА І ВСЮ ІСТОРІЮ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
МАСКВОЙ З ЧАСІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
В чому проблема?
Я вам сейчас скажу адын умный вещь - только вы не обижайтесь.
Со стратегической точки зрения, мы сейчас в гораздо лучшем положении, чем в 2014-м. Когда ко мне бегут с Будапештским меморандумом в качестве аргумента, я отправляю бегущего в лес, а то и дальше. Нужно оторвать яйца тем юристам с украинской стороны, который этот документ готовили и руководству страны, которое согласилось его подписать в таком виде. Ибо с правовой точки зрения - это аморфно-декларативный документ без механизма реализации его пунктов и возможности повлиять на тех, кто его нарушает. Одним словом, ни к чему не обязывающая декларация, которой можно подтереть задницу. Что Россия и сделала. Я понимаю, что тогда Запад давил на нас, но выписать этот документ более грамотно возможность была.
Так вот, в 14-м мы никому не были нужны. Кроме Москвы. Были местечковым государством, особо ни на что не влияющим. Поэтому и первая реакция на вторжении России у Запада была довольно инфантильной - у всех свои заботы и свои проблемы. А сентенцию "следующими можете стать вы" мало кто воспринимал всерьёз. Это уже позже Порох создал мощную международную антипутинскую коалицию, но вернуть статус кво она уже не могла - время было упущено.
Сейчас всё по-другому. Сейчас мы в центре противостояния России и США. И это здорово. Это просто великолепно в сложившейся ситуации. Шестёрка превратилась в джокера. Да, звучит цинично и я понимаю, что быть ставкой в игре двух крупнейших мировых антагонистов - то ещё удовольствие. Но на сегодняшний день это единственный способ не потерять страну, ибо за стол с маститым шулером, где ставка - Украина, сел играть чемпион мира по политическому преферансу.
Главный плюс сложившейся ситуации в том, что мы больше никогда не будем шестёркой в международной игре и местечковым государством, отданным на заклание Москве. Большая война? Скорее нет, чем да. Чемпион мира по преферансу имеет много козырей для того, чтобы обыграть карточного шулера, не прибегая к исключительным методам. Плюс сдерживающий фактор ВСУ - мотивированных и вооружённых.
Что касается Украины, могу пожелать ей только одного - сильного прозападного лидера, а не клоуна Зеленского, шоумена Притулу, самку богомола Тимошенко, КГБиста Смешко, всех этих ОПЗЖ с Мураевым, ахметовского Разумкова из молодёжного крыла партии регионов и прочих "новых лиц", на которых так падок наш народ.
Идёт Игра, большая Игра. И Большой брат в ней за нас. Теперь бы самим не сплоховать, не струсить, не потерять самообладания - остальное приложится. Прорвёмся.
Как она будет развиваться, мы не можем предполагать, поскольку в этой игре ставки очень большие и Украина здесь просто должна делать то, что нужно, то есть - не паниковать, а спокойно наблюдать за происходящим и быть готовым к любому развитию ситуации.
Кто-то сейчас слышит стоны от военных? Нет? А ведь они находятся на переднем крае и всего в нескольких десятков километров от противника. Они знают, что и как делать, они этому учились и слава Богу, с каждым днем в их руках все больше того, что кардинально отличает год 2022-й от года 2014-го.
Сейчас идет фаза максимального давления, и не так на нас, как в протвостоянии Запада с гадюшником и какие для этого предпринимаются действия, никто не станет согласовывать с кротовней на Банковой. Это не их уровень игры.
Эту шоблу даже на порог игрового зала не пустили. И потому надо спокойно и трезво следить за обстановкой, не вкатываясь в панику.
Здесь мы просто напомним о том, что многие забыли.
Подобные ситуации у нас были уже несколько раз и все - в исполнении Путина. Но каждый раз, начиная с Тузлы 2004 года, когда войска агрессора уже развернулись на Кубани и тоже уже стояли госпиталя, была стянута техника, переброшена авиация, но мир этого не заметил.
Более того, не заметила этого и большая часть населения Украины. И в случае замеса, никто нам не собирался помогать.
Сейчас - ситуация другая. Весь нормальный мир уже подключился к этим событиям и целый ряд стран - активно нам помогает. Ситуация вокруг Украины стоит на первых строках мировых информагентств.
И главное - ведущие страны мира артикулируют на том, что Москва уже определила себе роль агрессора, и никакие хитрости и маневры этого уже не изменят.
В 14-м году, на фоне общей апатии и неопределённости с властью в Украине, Запад просто не смог адекватно отреагировать на российскую агрессию, но сейчас - все иначе.
Реакция пошла на упреждение, и действительно, Москва стоит перед реальностью большой конвенционной войны, последствия за которую будут такими, которых послевоенная история еще не видела.
Отсюда вывод. Свихнувшейся бензоколонке ничего не мешало устроить нечто подобное год, два, три назад и если уж дело дойдет до драки, то сейчас ВСУ в куда лучшей форме, чем в 14-15 году, да и активная часть населения уже знает, что делать в таком случае. Каждый имеет свой, собственный опыт.
Поэтому все, у кого слабые нервы, просто сделайте паузу и не бродите по Сети вне привычных рамок. Сейчас идет активная пропаганда как со стороны Москвы, так и со стороны Запада. Цели являются диаметрально противоположными, но не понимая этих движений, легко попасть под психологическую раздачу.
Поэтому - воздержитесь. Можете читать что-то художественное, а за новостями ходить на ЛО. Тут точно не будет ни паники, ни чего-то в этом стиле.
Те же, кто умеет фильтровать информацию из любых источников - увидят грандиозное зрелище, которого не доводится видеть целым поколениям, и мы имеем места в первом ряду, а в случае чего, можем выйти и на сцену, чтобы принять участие в этой пьесе.
В общем - у каждого есть выбор, но сейчас - будьте очень аккуратны с контентом, который вы потребляете.
Мы победим!
«Линия обороны»
Хай живе Україна тільки без Московії !!!