Поруч з нашими кордонами чужа армія, але нам є що протиставити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що українська влада добре знає про плани та чисельність армії РФ на кордоні. В України є що протиставити у разі нападу.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні до народу України, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас лякають великою війною та ще раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не вперше. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті – намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті – прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", - сказав він.

"Ми добре знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Нам є що протиставити. У нас чудова армія. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази більше сильна армія, ніж 8 років тому", - додав президент, наголосивши, що Україні "вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу".

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"В Україні, за його словами, сформовано достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему.

"Ми не залишимо поза увагою жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це сталося днями з авіаперевізниками. І свідченням тому стабільний курс гривні та відкрите небо", - наголосив президент.