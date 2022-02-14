Зеленський звернувся до олігархів, які виїхали з України: Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої статки

Президент Володимир Зеленський звернувся до бізнесменів і чиновників, які виїхали останніми днями з України.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні до народу України, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною та в Україні, а до тих, хто її покинув у найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах та літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете виявити. Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай усі зрозуміють для кого Україна справді батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей", - сказав президент.

Звернувшись "до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які покинули країну або планують це зробити", Зеленський запропонував їм "протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!".

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Зеленський також звернувся до українських журналістів.

"Декому з вас іноді доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість із них уже втекли з власної держави. Працюйте на Україну, а не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля країни", - сказав він.