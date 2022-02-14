УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11431 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 118 112

Зеленський звернувся до олігархів, які виїхали з України: Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої статки

Зеленський звернувся до олігархів, які виїхали з України: Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої статки

Президент Володимир Зеленський звернувся до бізнесменів і чиновників, які виїхали останніми днями з України.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні до народу України, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною та в Україні, а до тих, хто її покинув у найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах та літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете виявити. Поверніться до своїх людей та країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай усі зрозуміють для кого Україна справді батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей", - сказав президент.

Звернувшись "до всіх представників держави: державних службовців, народних обранців усіх рівнів, які покинули країну або планують це зробити", Зеленський запропонував їм "протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом!".

Також читайте: Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Зеленський також звернувся до українських журналістів.

"Декому з вас іноді доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість із них уже втекли з власної держави. Працюйте на Україну, а не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля країни", - сказав він.

Автор: 

бізнес (1974) Зеленський Володимир (23715)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
"Поверніться до своїх людей" у них що вже кріпаки з'явилися?
показати весь коментар
14.02.2022 20:44
+22
...- Да я в Кишиневе застрял, - объяснил Арахамия, торопливо надевая теплую шапку. - Наш рейс из Вашингтона совершил там вынужденную посадку из-за трусливой позиции собственника самолета, так что меня пока поместили в обезьянник. Представляешь, Вова, меня - и в обезьянник!

- Неслыханно, - возмутился Вова. - Но ты все равно поторопись, война ждать не будет.
- С кем воюем-то хоть? - спросил Арахамия, потея в шапке.
- Мы готовы к любым шагам с любой стороны, - дипломатично ответил Вова и дал отбой.

Не прекращая думать о защите родины, Вова набрал Корниенко. Корниенко не отвечал. Тогда Вова набрал Тищенко. Тищенко тем более не отвечал. Вова набрал Татарова. Татаров внезапно ответил.

- Сдавайся, биндера, - сказал Татаров. - Наши уже близко.
- Извините, ошибся номером, - быстро сказал Вова и повесил трубку.

(С) Вася
показати весь коментар
14.02.2022 20:45
+21
він би і радий, тільки кляте ФБР
показати весь коментар
14.02.2022 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А нахиба они такие здесь нужны? Запретить им вьезд на год а за ето время раздербанить ихнее имущество
показати весь коментар
14.02.2022 21:51 Відповісти
возвращайтесь, и мы вас внесем в реестр
показати весь коментар
14.02.2022 21:55 Відповісти
Особенно радует скорость с которой сия Илита сдрыснула из страны! А вы говорите нет олимпийских резервов! Один только киви Усэйна Болта на раз сделает в беге! Пока тот будет на старт наклоняться ,киви уже в Аликанте будет.
показати весь коментар
14.02.2022 22:06 Відповісти
Не повинно бути таких багатих в Україні, які які кидають свою країну в час лиха. Треба усіх позбавити власності в Україні.
показати весь коментар
14.02.2022 22:26 Відповісти
просто это не элита страны, а отбросы общества. Украина обязана от таких депутатов и олигархов избавиться. Это пиявки на теле Украины. Ворье! Все их имущество нужно национализировать в пользу страны и армии.
показати весь коментар
14.02.2022 23:39 Відповісти
От дурень, а міг би й пишатися перемогою над олігархами.. правда Порошенко залишився. - Нєувязочка..)
показати весь коментар
14.02.2022 22:34 Відповісти
Агент Соколовський також вимушено залишається.....
показати весь коментар
15.02.2022 08:36 Відповісти
тупий зеленський клоун - статки не отримали, а вкрали у "своїх людей", тупе створіння переплутало державу
показати весь коментар
14.02.2022 23:13 Відповісти
"повертать" надо не воров а то что они наворовали..
показати весь коментар
14.02.2022 23:17 Відповісти
свои состояния наши старые олигархи получили благодаря Кучме в первую очередь, так что благодарят они только его
показати весь коментар
14.02.2022 23:57 Відповісти
вот и хорошо.
показати весь коментар
15.02.2022 07:48 Відповісти
Віддайте закордонний паспорт п'ятому, щоб міг з'єднатися з сім'єю та внуками.
показати весь коментар
15.02.2022 08:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 