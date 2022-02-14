На зустрічі Зеленського із фракцією "Слуга народу" переформатування Мінських угод не обговорювалось, - Арахамія

Сьогодні на засіданні фракції Слуга народу, де був присутній президент Володимир Зеленський, не обговорювалося питання переформатування Мінських угод

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав керівник фракції "Слуга народ" Давид Арахамія.

"На нас з усіх боків зараз іде сильний тиск про те, що потрібні саме Мінські угоди саме в тому вигляді, в якому вони прописані. Але ж ми маємо велику розбіжність. Вона в одному реченні, але там уся суть. Ми, як Україна, кажемо: ми наполягаємо спочатку на безпековому компоненті… а потім – якісь політичні компоненти. Наша позиція незмінна. Ми так і рухаємося і доводимо до кожного нашого міжнародного партнера", - наголосив нардеп.

Арахамія додав: "Сьогодні була цікава дискусія. Хтось каже, що Україна має добровільно вийти з Мінських домовленостей. Мені здається, це не на користь Україні. Якщо Україна вийде з Мінських домовленостей, це автоматично означає, що країни, які запровадили санкції проти Росії (окрім кримських), можуть їх зняти. Якщо Росія вийде з Мінських домовленостей – це окей".

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Арахамія також повідомив, що згідно інформації розвідки та військових, зараз "немає приводів для паніки".

"Хочу усіх заспокоїти, сказати, щоб усі жили своїм нормальним життям. Це не означає, що взагалі немає загрози. Вона може трапитися у будь-який момент. Але немає такої загрози, як зараз намагаються показати", - зауважив голова фракції "Слуга народу".