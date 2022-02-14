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Новини
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На зустрічі Зеленського із фракцією "Слуга народу" переформатування Мінських угод не обговорювалось, - Арахамія

На зустрічі Зеленського із фракцією

Сьогодні на засіданні фракції Слуга народу, де був присутній президент Володимир Зеленський, не обговорювалося питання переформатування Мінських угод

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав керівник фракції "Слуга народ" Давид Арахамія.

"На нас з усіх боків зараз іде сильний тиск про те, що потрібні саме Мінські угоди саме в тому вигляді, в якому вони прописані. Але ж ми маємо велику розбіжність. Вона в одному реченні, але там уся суть. Ми, як Україна, кажемо: ми наполягаємо спочатку на безпековому компоненті… а потім – якісь політичні компоненти. Наша позиція незмінна. Ми так і рухаємося і доводимо до кожного нашого міжнародного партнера", - наголосив нардеп.

Арахамія додав: "Сьогодні була цікава дискусія. Хтось каже, що Україна має добровільно вийти з Мінських домовленостей. Мені здається, це не на користь Україні. Якщо Україна вийде з Мінських домовленостей, це автоматично означає, що країни, які запровадили санкції проти Росії (окрім кримських), можуть їх зняти. Якщо Росія вийде з Мінських домовленостей – це окей".

Також дивіться: "Слуги народу" збираються на засідання фракції в ОП. ВІДЕО+ФОТО

Арахамія також повідомив, що згідно інформації розвідки та військових, зараз "немає приводів для паніки".

"Хочу усіх заспокоїти, сказати, щоб усі жили своїм нормальним життям. Це не означає, що взагалі немає загрози. Вона може трапитися у будь-який момент. Але немає такої загрози, як зараз намагаються показати", - зауважив голова фракції "Слуга народу".

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) мінські угоди (2231) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811)


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шо,разведку из под стола подслушивал?
кто ты такой ,шоб судить об угрозах?
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14.02.2022 20:59 Відповісти
а що тоді обговорювали? шо то за "чужа армія"? чи то марсіанська? чи російська? чи камерунська?...
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14.02.2022 21:00 Відповісти
привіт, остарбайтер!
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14.02.2022 21:08 Відповісти
Верните эту чучундру назад, в обезьянник!!
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14.02.2022 21:57 Відповісти
Переформатування яких Мінських угод? Фракція Зелі ще досі товчеться в Мінських угодах? Скажіть їм, що Московія вже вийшла з Мінських угод і де-факто визнала себе окупантом. Тепер діло за ними визнати Московію офіційно державою агрессором і окупантом та розірвати дипломатичні відносини. Та зробити інші кроки. Якщо ми нічого не робимо по відношенню до Московії, то як можемо вимагати, яких небудь дій від інших?
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22.02.2022 22:27 Відповісти
 
 