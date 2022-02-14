Держдума не ухвалить звернення до Путіна про визнання "Л/ДНР", це означатиме вихід з Мінських угод, - "слуга народу" Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Держдума Росії не проголосує за звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам по завершенню засідання фракції "Слуга народу".

"Це означатиме, що ми відразу звинувачуватимемо Росію, що вона виходить із Мінських домовленостей, і тоді вони втрачатимуть від цього більше, ніж матимуть користі. Мені здається, що це одна з чергових спроб тиснути на Україну, щоб українська позиція трошки змінилася, як вони бажають. Такого не буде", - зазначив Арахамія.

За його словами, якщо Держдума все ж проголосує, це буде "дуже небезпечний для них крок".

"Це виглядає, як некерована ініціатива. Вона навіть не має правових наслідків… Але матиме дуже серйозні політичні наслідки для Російської Федерації. Тому немає логіки в тому, щоб її приймати", - зауважив нардеп.

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