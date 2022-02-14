Держдума не ухвалить звернення до Путіна про визнання "Л/ДНР", це означатиме вихід з Мінських угод, - "слуга народу" Арахамія
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Держдума Росії не проголосує за звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам по завершенню засідання фракції "Слуга народу".
"Це означатиме, що ми відразу звинувачуватимемо Росію, що вона виходить із Мінських домовленостей, і тоді вони втрачатимуть від цього більше, ніж матимуть користі. Мені здається, що це одна з чергових спроб тиснути на Україну, щоб українська позиція трошки змінилася, як вони бажають. Такого не буде", - зазначив Арахамія.
За його словами, якщо Держдума все ж проголосує, це буде "дуже небезпечний для них крок".
"Це виглядає, як некерована ініціатива. Вона навіть не має правових наслідків… Але матиме дуже серйозні політичні наслідки для Російської Федерації. Тому немає логіки в тому, щоб її приймати", - зауважив нардеп.
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Змінювати розміри окупованої території Мінськ теж не забороняє.
що ви робите для зміцнення обороноздатності України?!
Обратите внимание какие персонажи свалили первыми из Украины, 5тая колонна почти полным составом. Ибо они четко понимают и знают, что первыми будут весеть на столбах вдоль Крещатика.
Мене одне дивує: чому П.О. і Байдена після візиту Шольцп жодних заяв не зробили? Невже не розуміють, що відбулося???
В деревне Бежецкого района Тверской области лежачего больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора, поскольку машина не смогла проехать из-за нерасчищенных дорог от снега. Автор видео утверждает, что СМП нужны более проходимые автомобили.
Также предположительно водитель указал, что его машина 2011 года: «Моей машине 11 лет. Машина должна 7 лет работать». Однако согласно официальному положению порядка оказания медицинской помощи, срок эксплуатации автомобиля не превышать 5 лет.
В областной прокуратуре начали проверку по данному факту.
В администрации Бежецкого района прокомментировали, что такой случай действительно произошел, но только 29 января. Пациента выписали из больницы 12 февраля, сказали в администрации.
Просто це твердження настільки фантасмагоричне, якби хтось заявив, що зеленський подав у відставку та підписав контракт із бойовою бригадою ЗСУ
В деревне Бежецкого района Тверской области лежачего больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора, поскольку машина не смогла проехать из-за нерасчищенных дорог от снега. Автор видео утверждает, что СМП нужны более проходимые автомобили.
Также предположительно водитель указал, что его машина 2011 года: «Моей машине 11 лет. Машина должна 7 лет работать». Однако согласно официальному положению порядка оказания медицинской помощи, срок эксплуатации автомобиля не превышать 5 лет.
В областной прокуратуре начали проверку по данному факту.
В администрации Бежецкого района прокомментировали, что такой случай действительно произошел, но только 29 января. Пациента выписали из больницы 12 февраля, сказали в администрации.
арахамия, да на россии ни одна собака без команды из хремля не гавкает
Это мне кажется или этот микроцефал говорит так же, как и наркоман, но только чуть получше?
Эта сволочь ответит?
Мой дед во время второй мировой войны, работал зам директора завода, который переместили с Харькова Саратов. И соплеменник Арахмии Джугашвили моему деду когда не было директора, говорил моему деду: : Ти ручается,? Ти отвечаешь своей головой?
Морда эта... ответит за базар?
Дивно, що ні Порошенко, ні Байдена жодним чином візит Шольца в Київ та Москву не прокоментували...
Ответ - полезный идиот и не более....
Скільки можна з ними возитися? Військовим шляхом повернути їх кремль нам не дасть. Положимо сотні пацанів, а результату не буде. Це вже як пухлина на тілі України. Відрізати і забути
(коротко -цей каганат був густо замішаний на корані і талмуді, Коли його Киїівські князі таки побили,частина откочувала в Чебоксари і злилась с чувашами (булгарами) частина втекла в гори Азербайджану і стали себе називати горськими євреями. в Україні натхненником, за дивних обставин, став Єрмак ну і пустобрех Арахамія тут як тут)