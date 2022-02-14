Подаватиму законопроєкт, що забороняє виїзд за кордон чиновникам і нардепам у разі надзвичайного чи військового стану, - "слуга народу" Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє подати законопроєкт, яким народним депутатам забороняється виїзд за кордон у разі введення в Україні надзвичайного чи військового стану.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам по завершенню засідання фракції "Слуга народу".

"Сьогодні президент висловився стосовно того, що покидати Україну – це виглядає просто, як зрада. Хоча юридично це можна. У мене був готовий законопроєкт ще місяць тому, коли починалася ця хвиля, але потім мені МЗС сказав, що це якимось чином сприятиме панічним настроям, то я його відклав. Сьогодні ввечері чи завтра я його реєструватиму. Там буде стаття: у разі введення надзвичайного чи військового стану, чиновникам всіх категорій, народним депутатам забороняється виїзд за кордон", - розказав Арахамія.

За його словами, враховуючи, що зараз деякі депутати виїжджають за кордон через загрозу нападу Росії на Україну, то потрібно в цей законопроєкт внести норму про позбавлення таких парламентарів мандату.

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