Подаватиму законопроєкт, що забороняє виїзд за кордон чиновникам і нардепам у разі надзвичайного чи військового стану, - "слуга народу" Арахамія
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє подати законопроєкт, яким народним депутатам забороняється виїзд за кордон у разі введення в Україні надзвичайного чи військового стану.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам по завершенню засідання фракції "Слуга народу".
"Сьогодні президент висловився стосовно того, що покидати Україну – це виглядає просто, як зрада. Хоча юридично це можна. У мене був готовий законопроєкт ще місяць тому, коли починалася ця хвиля, але потім мені МЗС сказав, що це якимось чином сприятиме панічним настроям, то я його відклав. Сьогодні ввечері чи завтра я його реєструватиму. Там буде стаття: у разі введення надзвичайного чи військового стану, чиновникам всіх категорій, народним депутатам забороняється виїзд за кордон", - розказав Арахамія.
За його словами, враховуючи, що зараз деякі депутати виїжджають за кордон через загрозу нападу Росії на Україну, то потрібно в цей законопроєкт внести норму про позбавлення таких парламентарів мандату.
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Этот законопроект, очередной зеленый пук влужу! Они думают что все кругом идиоты!!!
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
надзвичайний и військовий стан как раз депутутки и утверждают...
они сначала слиняют-и некому будет его ввести
Вы мерзавцы всем уже показали кто вы на самом деле: только рыги и слуги-уроды в такое время могли свалить за бугор!
А теперь ты шимпанзе армянское, можешь хоть расстрела требовать: все уже все увидели.