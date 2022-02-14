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Новини Війна
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Подаватиму законопроєкт, що забороняє виїзд за кордон чиновникам і нардепам у разі надзвичайного чи військового стану, - "слуга народу" Арахамія

Подаватиму законопроєкт, що забороняє виїзд за кордон чиновникам і нардепам у разі надзвичайного чи військового стану, -

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє подати законопроєкт, яким народним депутатам забороняється виїзд за кордон у разі введення в Україні надзвичайного чи військового стану.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам по завершенню засідання фракції "Слуга народу".

"Сьогодні президент висловився стосовно того, що покидати Україну – це виглядає просто, як зрада. Хоча юридично це можна. У мене був готовий законопроєкт ще місяць тому, коли починалася ця хвиля, але потім мені МЗС сказав, що це якимось чином сприятиме панічним настроям, то я його відклав. Сьогодні ввечері чи завтра я його реєструватиму. Там буде стаття: у разі введення надзвичайного чи військового стану, чиновникам всіх категорій, народним депутатам забороняється виїзд за кордон", - розказав Арахамія.

За його словами, враховуючи, що зараз деякі депутати виїжджають за кордон через загрозу нападу Росії на Україну, то потрібно в цей законопроєкт внести норму про позбавлення таких парламентарів мандату.

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Автор: 

депутат (1771) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+11
ты тупой ,агрохимия
надзвичайний и військовий стан как раз депутутки и утверждают...
они сначала слиняют-и некому будет его ввести
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14.02.2022 21:25
+7
Но как в том анекдоте "есть один нюанс": А ЧТО У НА СЕЙЧАС ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ???? Или хотя бы ЧС?
Этот законопроект, очередной зеленый пук влужу! Они думают что все кругом идиоты!!!
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14.02.2022 21:36
+5
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14.02.2022 21:58
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14.02.2022 21:24 Відповісти
це зелена дурня. Заборонити подібне може тільки суд. Жоден закон з "забороною виїзду" не витримає елементарної перевірки на відповідність Конституції.
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14.02.2022 21:28 Відповісти
коли твій паспорт не зчитує апаратура у погранца, можно довго махати конституцією,
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14.02.2022 23:13 Відповісти
Но как в том анекдоте "есть один нюанс": А ЧТО У НА СЕЙЧАС ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ???? Или хотя бы ЧС?
Этот законопроект, очередной зеленый пук влужу! Они думают что все кругом идиоты!!!
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14.02.2022 21:36 Відповісти
Щойно Федина у Романа Чайки. «Сьогодні у мене забрали планшет,який нам видали у ВР раді,доя того,щоб оновити програмне забезпечення.А повернули з функцією електронного голосування»
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
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14.02.2022 21:25 Відповісти
ты тупой ,агрохимия
надзвичайний и військовий стан как раз депутутки и утверждают...
они сначала слиняют-и некому будет его ввести
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14.02.2022 21:25 Відповісти
так усі вже тіканули
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14.02.2022 21:25 Відповісти
Боже каких мы дебилов выбрали, просто стыд и позор.
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14.02.2022 21:26 Відповісти
От тебе точно не шкода втратити! Кіздуй в по місцю проживання в Сухумський "обізяннік"! Гамадрил тупорилий !
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14.02.2022 21:26 Відповісти
Депутаты проголосуют сразу же.
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14.02.2022 21:27 Відповісти
Вы своей дешевой показухой уже даже дремучих зебилов не зацепите!
Вы мерзавцы всем уже показали кто вы на самом деле: только рыги и слуги-уроды в такое время могли свалить за бугор!
А теперь ты шимпанзе армянское, можешь хоть расстрела требовать: все уже все увидели.
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14.02.2022 21:27 Відповісти
Дуже великі сумніви шо поцрєоти яких цей закон стосується це підтримають...
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14.02.2022 21:27 Відповісти
Тих що здриснули як щурі - вони мусять втратити громадянство і майно . І хай дякують , що їх не повісили як собак .
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14.02.2022 21:28 Відповісти
Його зацепило те, що хтось став на лижі, а він ні?
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14.02.2022 21:35 Відповісти
Якщо цей хамія знову став продукувати новини, треба готуватися до якоїсь подляни від зелених.
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14.02.2022 21:39 Відповісти
Щось давна ціеї мавпи не видно було!
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14.02.2022 21:40 Відповісти
Прилетів на кілька днів.
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14.02.2022 21:42 Відповісти
Уступок, компромиссов с путиным и россией, ни каких.
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14.02.2022 21:44 Відповісти
Алкоголь в прямом эфире, или вещества?
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14.02.2022 21:46 Відповісти
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14.02.2022 21:58 Відповісти
Ещё один обицятель…. Скопище идиотов..
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14.02.2022 22:08 Відповісти
Агрохимия думает,что при военном стане он будет жопу греть в депутатском кресле. Агрохимия, в военное время парламент не работает - вся полнота Влады передаётся ставке командования или Генеральному штабу! А вы депутаты становитесь простыми смертными и на фронт, у кого была военка в ВУЗе -командиром взвода (по своему ВУС), а у кого не было -стрелком-автоматчиком. Агрохимия у тебя военка была??? Готовься…
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14.02.2022 22:16 Відповісти
Какая военка? оно из абхазии сбежало, на этого орангутанга документов в Украине кроме паспорта нет никаких.
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14.02.2022 23:37 Відповісти
Ты сам первый свалишь, клоун
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14.02.2022 22:28 Відповісти
Дебілів законом не виправиш. Просто їх не потрібно вибирати і призначати. Дурень ти, агрохімія.
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14.02.2022 22:38 Відповісти
Я би запропонував закон що після нових виборів була заборона перетинати кордон всім представникам колишньої влади на 6 місяців.
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15.02.2022 00:11 Відповісти
Откуда оно вылезло, откуда они все вылезли. Если ещё человек 20 могут вести дискусии, то остальные только .......Ребята вы Кто? Инопланетяне плять...
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15.02.2022 00:11 Відповісти
Хламидиозный пук-пук !!!
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15.02.2022 01:27 Відповісти
вот это правильно.
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15.02.2022 07:46 Відповісти
 
 