Кошти на зарплати військовим візьмуть з підвищення ренти на газ та Великого будівництва, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк
Засідання фракції "Слуга народу" за участю президента, прем’єр-міністра, спікера та голови фракції тривало менше 40 хвилин.
Про це повідомила народний депутат з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
"За підсумками засідання фракції за участю Президента.
- чиновники, які тікають, мають повернутися протягом доби добровільно. Або в них будуть проблеми з поверненням в майбутньому.
- в разі тривожної ситуації та відсутності зв’язку, депутатам слід протягом двох годин прибути на своє робоче місце в профільний комітет та скористатися спецзв’язком.
- потрібно проголосувати можливість добровільного онлайн голосування депутатів, які знаходяться на лікарняному. Їхні голосування відображатимуться на табло в залі засідань. Їхнє волевиявлення відбуватиметься шляхом підняття карток відповідного кольору , голоси рахуватиме лічильна комісія.
- потрібно підвищити зарплати військовослужбовцям на 30% вже з 1 березня. Гроші частково візьмуть з підвищення ренти на газ, цей законопроект також потрібно буде ухвалити цього тижня. Решту грошей відірвуть від Великого будівництва.
- в 1 читанні Президент закликав проголосувати законопроект про економічний паспорт українця", - написала нардеп у фейсбуці..
Окрім цього, за словами Василевської-Смаглюк, Зеленський зазначив, що йдуть переговори про надання Україні фінансової допомоги. Найбільше надають США, Великобританія, Євросоюз, найменше - Німеччина. Адже, "щодня від паніки навколо гіпотетичного вторгнення Україна втрачає мільярди гривень: на котуваннях акцій, коливаннях гривні, здорожчанні пального".
Інші нагальні проблеми: ситуацію з майбутнім Мінських угод, їхнім альтернативам, перспективи членства в НАТО або тимчасової відмови від цього тощо - не обговорювались, підкреслила член фракції "Слуга народу".
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Тварюки шоб ви здохли усі в муках, жидівські ********
согласно указа бедосика повышение зарплаты с 1 марта. а ренту вы только собираетесь поднимать - закон еще не принят даже.
электронное голосование - профанация и путь к фальсификации.
вони невиліковно хворі
понимаешь в чем прикол, я давно вырос из возраста когда можно взять "на слабо". тут жеж как - да будь ты хоть мастером спорта по боксу и завсегдатаем октагона, откуда тебе знать что у меня в кармане? а ну как ствол из которого я умею стрелять в том числе и по людям или нож, которым я владею? меряться с тобой писькой по интернету смысла мне нет. я высказал свое мнение. ты опровергнуть не в силах. живи просто с этим. а карма она такая.... это тут ты инкогнито. но вы же зеленые неудержимые. вы в 2019 году на каждом углу хвастались как вы "сделали систему". найдется в твоем окружении человек который помнит это и никакие рассказы "это порошенко виноват в том что я проголосовал за зеленского" тебе не помогут.
я тебя вижу тут примерно с конца 2018 года когда вы повылазили как грибы после дождя на фоне заявления хрипатой крысы про свои планы на 2019 год. и я прекрасно помню что ты писал и как писал. вас переобувшихся достаточно много. и почти все "невиноватые". это мелко хоботов ©
надо уметь отвечать за свои поступки.
вашу породу видно по полету. так что я просто изложил свое виденье вашей серой массы
Зечмо у нас стратег
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція.
Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
Где и когда было такое видано, что бы ВОР, а особенно ЗЕлёный ВОР так поступал!
таким чином взагалі зупиниться видобуток газу в Україні і не буде ніяких коштів, на підвищення зарплат військовим...
І чому підняття лише на 30 відсотків??? - це лише вирівнює зарплатню військового з середньою по країні - що це бубочка милостиню військовим кидає???
У 2019-му, коли ви, уйопки, отримали владу, зарплатня рядового була вища за середню по Україні на 60 відсотків...
именно этот газ потребляется населением
уже с марта необходимо ЗАФИКСИРОВАТЬ закупочную ЦЕНУ для закладываемого в подземные хранилища газа
изменения Бюджета прошлого года о субвенциях показали, что ЦЕНА не должна превышать 8000 гривен или уже начинать "ИСКАТЬ" ресурс в 150 млрд. гривен на СУБСИДИИ населению для оплаты потребления 8,2 млрд. куб. метров начиная с мая 2022 года после окончания отопительного сезона 2021-2022 года