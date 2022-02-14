Кошти на зарплати військовим візьмуть з підвищення ренти на газ та Великого будівництва, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Засідання фракції "Слуга народу" за участю президента, прем’єр-міністра, спікера та голови фракції тривало менше 40 хвилин.

Про це повідомила народний депутат з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За підсумками засідання фракції за участю Президента.

чиновники, які тікають, мають повернутися протягом доби добровільно. Або в них будуть проблеми з поверненням в майбутньому.

в разі тривожної ситуації та відсутності зв’язку, депутатам слід протягом двох годин прибути на своє робоче місце в профільний комітет та скористатися спецзв’язком.

потрібно проголосувати можливість добровільного онлайн голосування депутатів, які знаходяться на лікарняному. Їхні голосування відображатимуться на табло в залі засідань. Їхнє волевиявлення відбуватиметься шляхом підняття карток відповідного кольору , голоси рахуватиме лічильна комісія.

, голоси рахуватиме лічильна комісія. потрібно підвищити зарплати військовослужбовцям на 30% вже з 1 березня. Гроші частково візьмуть з підвищення ренти на газ, цей законопроект також потрібно буде ухвалити цього тижня. Решту грошей відірвуть від Великого будівництва.

в 1 читанні Президент закликав проголосувати законопроект про економічний паспорт українця", - написала нардеп у фейсбуці..

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Окрім цього, за словами Василевської-Смаглюк, Зеленський зазначив, що йдуть переговори про надання Україні фінансової допомоги. Найбільше надають США, Великобританія, Євросоюз, найменше - Німеччина. Адже, "щодня від паніки навколо гіпотетичного вторгнення Україна втрачає мільярди гривень: на котуваннях акцій, коливаннях гривні, здорожчанні пального".

Інші нагальні проблеми: ситуацію з майбутнім Мінських угод, їхнім альтернативам, перспективи членства в НАТО або тимчасової відмови від цього тощо - не обговорювались, підкреслила член фракції "Слуга народу".

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