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Новини
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Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться, - міністр інфраструктури Кубраков

Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться, - міністр інфраструктури Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що про блокаду портів Чорного моря зараз не йдеться. Рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки залишаються чинними.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українське небо відкрите, порти у Чорному морі працюють у штатному режимі - продовжуємо забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі... По-друге, сьогодні буде завершено обстеження морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Наразі попередньо оголошені глибини в цьому районі на рівні 15-22 метрів підтверджено, тому рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними", - написав Кубраков.

Також він зазначив, що після отримання повних результатів вся необхідна інформація буде розіслана суднам.

Також читайте: Україна визначає безпечний морський коридор, аби уникнути російської блокади портів Одеської затоки, - Мінінфраструктури

"Про блокаду портів Чорного моря поки що не йдеться. Підтвердженням тому є те, що буквально годину тому із зернового термінала Neptune у порту Південний новим коридором пройшов балкер MV Melia", - повідомив міністр.

Кубраков наголосив, що зараз це перше судно класу Panamax, яке успішно скористалося зазначеним маршрутом.

Автор: 

Азовське море (1617) блокада (737) Чорне море (1661) Морська блокада рф (19) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+3
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14.02.2022 22:13
+2
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14.02.2022 22:18
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14.02.2022 22:13 Відповісти
Не удивительно для тех кто смотрит публикуемые карты. Для паникёров откровение.
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14.02.2022 22:14 Відповісти
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14.02.2022 22:15 Відповісти
Зараз Чорне море дуже нагадує мишоловку для російських корит 😎.
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14.02.2022 22:16 Відповісти
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14.02.2022 22:18 Відповісти
БРАВО !!! 👏
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14.02.2022 22:25 Відповісти
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:31.597/centery:45.658/zoom:12 морской трафик на сейчас
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14.02.2022 22:26 Відповісти
Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошел балкер MV Melia с дедвейтом - 76.225mt и осадкой -12,85 м.
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14.02.2022 23:24 Відповісти
Зараз йдуть важкі переговори між чеченцями і москвічами , хто має йти в штурмовий батальйон , а хто в заград-отряд 🤣🤣🤣
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14.02.2022 22:28 Відповісти
Досвизделся,кубраков! А сейчас мы в жопе! Думать надо было и предвидеть! А вы все шашлыки в мае жарить собирались!
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04.06.2022 21:33 Відповісти
 
 