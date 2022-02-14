Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться, - міністр інфраструктури Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що про блокаду портів Чорного моря зараз не йдеться. Рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки залишаються чинними.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українське небо відкрите, порти у Чорному морі працюють у штатному режимі - продовжуємо забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі... По-друге, сьогодні буде завершено обстеження морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Наразі попередньо оголошені глибини в цьому районі на рівні 15-22 метрів підтверджено, тому рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними", - написав Кубраков.

Також він зазначив, що після отримання повних результатів вся необхідна інформація буде розіслана суднам.

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"Про блокаду портів Чорного моря поки що не йдеться. Підтвердженням тому є те, що буквально годину тому із зернового термінала Neptune у порту Південний новим коридором пройшов балкер MV Melia", - повідомив міністр.

Кубраков наголосив, що зараз це перше судно класу Panamax, яке успішно скористалося зазначеним маршрутом.