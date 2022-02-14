В разі вторгнення Україну чекає масований радіоелектронний удар, - російський генерал Запаренко
Росія в разі вторгнення намагатиметься паралізувати державне та військове управління в Україні.
Про це в інтерв’ю російському виданню "Газета" заявив колишній заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ВС РФ генерал-лейтенант Валерій Запаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розкритикував сценарії можливого вторгнення Росії в Україну, які останнім часом обговорюють західні ЗМІ.
"Усі ці плани та карти дуже схожі на шаблони та викрійки, списані зі збройних конфліктів минулих років. А за шаблоном діяти у війні 21 століття ніхто не збирається. Тим більше цього не збирається робити російська армія", – твердить Запаренко.
Генерал особливо зазначив, що повномасштабна війна з Україною "дуже малоймовірна", але заявив, що у разі гіпотетичного конфлікту "в арсеналі російської армії заготовлені такі прийоми та способи ведення збройної боротьби, які викличуть у ймовірного супротивника подив, що переходить у паніку та шоковий стан".
Запаренко звернув увагу, що конфлікти нового часу не обов'язково пов'язані з заподіянням втрат особовому складу армії ймовірного супротивника та з руйнуваннями інфраструктури.
"Російська армія прагнутиме паралізувати державне та військове управління, унеможливити ефективне керівництво угрупованнями військ противника і тим самим вирішити поставлені бойові та оперативні завдання у мінімально можливий час і з малими витратами. І тут, насамперед, треба вести мову про масований радіоелектронний удар", – розповів генерал-лейтенант.
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полезли кацапские иксперды чушь пороть.
Тут каждый уважающий себя оператор кабелей понапрокладывал плюс несколько чисто транспортных операторов, которые сдают свои кольца в аренду другим операторам. Плюс проводные линии укртелекома никто не уничтожал. Нахрена кто-то будет резать курицу, несущую яйца.
Но ты бухти дальше, как кацапы вечером закатят солнце, а утром поднимут его опять на зло США и Европе.
А по поводу британских гранатомётов... если этот пепелац окажется в радиусе действия nlaw, то ему кизда при любых раскладах, даже если самого гранатомёта у "сонэчок" и не окажется. Его из калашей и РПГ в решето превратят.
Позицію готуй удалу,
Прицілься добре і стріляй.
Без електронного сигналу.
Да они вас ...
1-введите в гугле ключевое слово микроволновое оружие
И вы увидите сколько в этой области техники всего напожали
2-еще в 70-е годы для создания эл магнитных мощных помех подрывали ядерные заряды,
и академик сахаров создал ракету-бомбу при подрыве которой мощность эл магнитного излучения сравнима с ядерным взрывом, при мощности самого подрыва ракеты, как обычной бомбы
при такой мощности излучения, любая электроника накрывается в момент,
чтоб ее защитить надо очень большой слой свинца-это так в шутливой форме
а эл магнитные пушки размером с чемодан на вооружении той же штатовской полиции давно, и если бьют по автомобилю, вся электроника выгорает
3-так что, что сейчас в арсеналах развитых стран есть-одному Богу известно
ну и мы с вами
все это показывалось и рассказывалось по ТВ,
и в свободном доступе на ютуб и интернет