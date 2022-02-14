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В разі вторгнення Україну чекає масований радіоелектронний удар, - російський генерал Запаренко

В разі вторгнення Україну чекає масований радіоелектронний удар, - російський генерал Запаренко

Росія в разі вторгнення намагатиметься паралізувати державне та військове управління в Україні.

Про це в інтерв’ю російському виданню "Газета" заявив колишній заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ВС РФ генерал-лейтенант Валерій Запаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розкритикував сценарії можливого вторгнення Росії в Україну, які останнім часом обговорюють західні ЗМІ.

"Усі ці плани та карти дуже схожі на шаблони та викрійки, списані зі збройних конфліктів минулих років. А за шаблоном діяти у війні 21 століття ніхто не збирається. Тим більше цього не збирається робити російська армія", – твердить Запаренко.

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Генерал особливо зазначив, що повномасштабна війна з Україною "дуже малоймовірна", але заявив, що у разі гіпотетичного конфлікту "в арсеналі російської армії заготовлені такі прийоми та способи ведення збройної боротьби, які викличуть у ймовірного супротивника подив, що переходить у паніку та шоковий стан".

Запаренко звернув увагу, що конфлікти нового часу не обов'язково пов'язані з заподіянням втрат особовому складу армії ймовірного супротивника та з руйнуваннями інфраструктури.

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"Російська армія прагнутиме паралізувати державне та військове управління, унеможливити ефективне керівництво угрупованнями військ противника і тим самим вирішити поставлені бойові та оперативні завдання у мінімально можливий час і з малими витратами. І тут, насамперед, треба вести мову про масований радіоелектронний удар", – розповів генерал-лейтенант.

Автор: 

росія (64969)


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Топ коментарі
+83
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14.02.2022 22:20
+55
В разі вторгення на Україну чекає масований радіоелектронний удар, - російський генерал
=================
алкогольний угар...і запах горілої бурятини та кацапсіни.
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14.02.2022 22:20
+40
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14.02.2022 22:22
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Ну удачи. Хотя с такой развитой логикой Вы и без удачи не пропадёте.
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15.02.2022 00:05 Відповісти
Дякую! 😊А Вам - логіки, бо удача, судячи з усього у Вас вже є! Нє? 😊
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15.02.2022 00:12 Відповісти
TSMC находится на Тайване, если шо. А это союзник США. Потому в случае введения санкций на микроэлектронику российские РосПил микропроцессоры закончатся не начавшись.
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15.02.2022 00:11 Відповісти
100%. Но пока есть как есть и суперкомпы рф входят в топ-20, а наши (без санкций) не входят даже в топ-500.
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15.02.2022 00:15 Відповісти
"Червоненкис"? И что в нем произведено в России? Корпус?
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15.02.2022 00:22 Відповісти
Даже корпус наверняка импортный. Об этом и пишу!
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15.02.2022 00:23 Відповісти
"масований радіоелектронний удар". Ух ты ! Це, типа , "авто-мото-вело-фото-кино-тракторный ларек" ? Шото рогозинское ? Полундра ! Все по норам !
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14.02.2022 22:51 Відповісти
У них у пол страны толчки в земле хоть бы сама вата уцелела от своих колебаний...
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14.02.2022 22:52 Відповісти
Бошку в тебе вже давно вбили.
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14.02.2022 23:07 Відповісти
А що не так?
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14.02.2022 23:20 Відповісти
Совершенно точно работают излучатели в диапазонах частот влияющих на мозг. Российская портативная и мобильная техника в этом плане весьма развита.
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14.02.2022 23:00 Відповісти
Если они уже у нас стоят это выведет из строя всё ПВО, самолеты, танки, компьютеры, мобильные телефоны...
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14.02.2022 23:05 Відповісти
это очень вероятный сценарий. Не выведет из строя, а заглушит на время работы РЭБ электронику и возможно электросети. Возможно что то выйдет из строя. Танки, БТР, артиллерия, пехота из строя не выйдут поэтому похоже на них и делается упор. После оглушения электроники они получат большое преимущество. Важный момент защитить голову пехоты металлическими касками от психотронного оружия.
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15.02.2022 00:11 Відповісти
Вывести их строя сотовую связь в городе, для обученной группы дело одного часа.
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15.02.2022 00:33 Відповісти
Совершенно правильно, связь.. и не только сотовую. И тогда наши в окопах не получат от главнокомандующего ( *******) команды,. Если конечно военное кома6довпгие не приняло решение как действовать в та4ой ситуации, т. Е самостоятельно. , а это очень даже стремно принять решение ,. А принять его надо, иначе будет как с крымом.
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15.02.2022 09:32 Відповісти
Он намекает на ихтамнетов в гражданской одежде прямо в Киеве. Причём с украинскими паспортами. Но обученных на базе под Ростовом.
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14.02.2022 22:54 Відповісти
Мене кацапи ще при Майдані лякали, що порвуть, та тим ударом зв'язок знесуть і нам тринда. У військових є альтернативний зв₴язок, а ми от гаджетів трохи відпочинемо, жили колись і без них. Довго не протримаються, це ж скільки енергії потрібно? Та що, їм отвєтка не прилетить?
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14.02.2022 23:01 Відповісти
забросают лампами, от радио
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14.02.2022 23:03 Відповісти
Очередной российский генерал-сказочник провел информационную спецоперацию. Лохи должны поверить и испугаться.
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14.02.2022 23:06 Відповісти
Н-да, такое ощущение, что ура-патриоты - все сплошь идиоты. У нас элементарной закрытой спецсвязи нету (один сплошной Укртелеком), и чтобы нарушить управление особого э/м оружия не надо, тем паче что управление и так ниже плинтуса
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14.02.2022 23:06 Відповісти
Закрытая спецсвязь в армии Украины есть. Не надо @ издать.
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15.02.2022 07:38 Відповісти
А в Пентагоне все такие сидят и офигевают)) А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?)))
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14.02.2022 23:23 Відповісти
Звиздеть напропалую?))
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15.02.2022 02:02 Відповісти
Вызовут у противника удивление? Так весь лаптестан это сплошное удивление и шок😁
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14.02.2022 23:42 Відповісти
В Сирии ракетные удары российской армии оказались на редкость неэффективными. Радиоэлектронное оружие против Байрактаров тоже действовало далеко не так, как рассчитывали военные ВФ. Сомневаюсь, что произошли изменения в лучшую сторону.
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14.02.2022 23:46 Відповісти
какой умница...а г7лавное-какой креативщик...Этот "мундир" уверен,что только российская армия может использовать это ? Украинская армия получила не только прямой боевой опыт воен. действий,но и все технические возможности современной армии. И у нас есть свои "креативные хлопцы" с хорошими новаторскими наработками. И ещё это "говорящий мундир" забыл уточнить,что российская армия имеет те же самые внутренние проблемы,что и украинская (предательство,коррупция,идиотизм руководящих кадров и др).так что,мы на одинаковых чашах весов.
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14.02.2022 23:53 Відповісти
Щас ещё генерал от инфантерии доложит, что в его частях главным оружием является сапёрная лопата с ядерным двигателем! Шойгу, например, успокоил невменяемого о том, что подводную лодку шойгнул как муху со стола. Только уши подставляй...
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15.02.2022 00:00 Відповісти
Только спутниковые системы связи смогут в какой то мере противостоять системам подавления. Плюс стартовое уничтожение вышек сотовой связи и систем "транспортного кольца" данных. Учитывая полное уничтожение Ахметовым проводных линий Укртелекома, перспектива весьма серьезная. Гражданское население - стадо без сотовой связи, военные с шипящими рациями в руках. Это уже кома...
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15.02.2022 00:30 Відповісти
У систем подавления есть проблема, они сильно притягивают к себе ракеты.
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15.02.2022 00:50 Відповісти
Это раз. А отдельный вопрос - на какое расстояние эти ситемы работают, учитывая, что мощность радиосигнала затухает пропорционально квадрату расстояния, умноженному на 4пи. А если добавить кривизну земли... то получится. что глушилки будут работать только в совсем узкой полосе столкновения и вваливать своим больше чем чужим.
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15.02.2022 02:18 Відповісти
"Учитывая полное уничтожение Ахметовым проводных линий Укртелекома"

полезли кацапские иксперды чушь пороть.
Тут каждый уважающий себя оператор кабелей понапрокладывал плюс несколько чисто транспортных операторов, которые сдают свои кольца в аренду другим операторам. Плюс проводные линии укртелекома никто не уничтожал. Нахрена кто-то будет резать курицу, несущую яйца.
Но ты бухти дальше, как кацапы вечером закатят солнце, а утром поднимут его опять на зло США и Европе.
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15.02.2022 02:11 Відповісти
р-электронный удар в дебильнОЙ кацапской бошке - это лишняя хромосома

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15.02.2022 00:36 Відповісти
зєля на радіо-електронний удар відповість телевізіонно-кінематографіческим захватом.
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15.02.2022 00:39 Відповісти
Ось земли еще поверните чтоб уж точно наверняка
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15.02.2022 00:46 Відповісти
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15.02.2022 00:55 Відповісти
Это случаем не "Ртуть" ли? Она дистанционно подрывает радиовзрыватели. Интересно, как на неё реагируют британские гранатомёты, которые атакуют ударом в крышу на пролёте?
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15.02.2022 01:18 Відповісти
Точнее, как эта "ртуть", реагирует на британские гранатомёты.
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15.02.2022 01:50 Відповісти
Любая РЛС такого класса выдаёт несколько мегават. Древнюю П-18 запрещено включать на излучение ближе чем за 2 км от населённых пунктов, а то там у нарида мобилы погорят и волосы повыпадают.
А по поводу британских гранатомётов... если этот пепелац окажется в радиусе действия nlaw, то ему кизда при любых раскладах, даже если самого гранатомёта у "сонэчок" и не окажется. Его из калашей и РПГ в решето превратят.
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15.02.2022 02:03 Відповісти
Это самая вкусняшка для байроктаров
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15.02.2022 18:06 Відповісти
Мужик явно перечитал фантастики
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15.02.2022 00:58 Відповісти
Генерал перепил руской паленой водки.
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15.02.2022 01:28 Відповісти
И бомбардировка с синхрофазатронных звездолетов тахионными лучами.
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15.02.2022 01:31 Відповісти
Шо оно несёт?) Оно в армии вообще служило? ТА-57 видело? По чём оно там собралось ударять электронами?)
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15.02.2022 01:59 Відповісти
Кирпичами диванных расейских икспердов
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15.02.2022 18:04 Відповісти
Те про що він каже, це вибух ядерної бомби в стратосфері, такий прийом давно відомий, але проблема у тому, що ця електромагнітна хвиля накриє тисячі кілометрів і дійде певно аж до Уралу
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15.02.2022 02:22 Відповісти
Его послушать гибридное вторжение уже началось. Потому что украинцы уже начали паниковать и бросаться на собственную власть.
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15.02.2022 04:35 Відповісти
Ага, Сирія підтвердить...
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15.02.2022 05:20 Відповісти
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15.02.2022 06:47 Відповісти
Страааашно, аж жуть. После "удара по мозгам" в 2019 году другие удары уже безчувственные.
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15.02.2022 06:49 Відповісти
И пойдут боевые киборги Феди!
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15.02.2022 07:05 Відповісти
Вполне вероятно что у них есть возможности, полностью отключить свет, интернет, Сделать такие помехи ,что не взлетит ни один вертолёт и самолёт . Остановится метро не поедут поезда…..
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15.02.2022 07:06 Відповісти
Ага и планету замедлить и ось вращения наклонить
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15.02.2022 18:03 Відповісти
Коли побачиш москаля,
Позицію готуй удалу,
Прицілься добре і стріляй.
Без електронного сигналу.
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15.02.2022 08:17 Відповісти
А вы попробуйте у молодежи отобрать мобилку и интернет.
Да они вас ...
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15.02.2022 08:19 Відповісти
Несите этому старику таблетки, он в них нуждается.
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15.02.2022 08:34 Відповісти
*********
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15.02.2022 09:07 Відповісти
У ХЙЛА РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ !)
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Учитывая как сильно затухает эм волна в открытом пространстве, ага. Даже если предложить что у РФ есть вундервафля которая в радиусе 200км ( в радиусе, волны внезапно распространяются по всему объему) уничтожает всю электроннику посредством импульса, Воронеж то не жалко?))
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15.02.2022 18:02 Відповісти
Я удивлен, что многие плохо информированы
1-введите в гугле ключевое слово микроволновое оружие
И вы увидите сколько в этой области техники всего напожали

2-еще в 70-е годы для создания эл магнитных мощных помех подрывали ядерные заряды,
и академик сахаров создал ракету-бомбу при подрыве которой мощность эл магнитного излучения сравнима с ядерным взрывом, при мощности самого подрыва ракеты, как обычной бомбы

при такой мощности излучения, любая электроника накрывается в момент,
чтоб ее защитить надо очень большой слой свинца-это так в шутливой форме

а эл магнитные пушки размером с чемодан на вооружении той же штатовской полиции давно, и если бьют по автомобилю, вся электроника выгорает

3-так что, что сейчас в арсеналах развитых стран есть-одному Богу известно
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16.02.2022 14:47 Відповісти
более того при такой мощности излучения выходят из строя бытовые приборы, как холодильники, кондиционеры, вплоть до утюгов,
ну и мы с вами

все это показывалось и рассказывалось по ТВ,
и в свободном доступе на ютуб и интернет
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16.02.2022 15:14 Відповісти
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