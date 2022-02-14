В разі вторгнення Україну чекає масований радіоелектронний удар, - російський генерал Запаренко

Росія в разі вторгнення намагатиметься паралізувати державне та військове управління в Україні.

Про це в інтерв’ю російському виданню "Газета" заявив колишній заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ВС РФ генерал-лейтенант Валерій Запаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розкритикував сценарії можливого вторгнення Росії в Україну, які останнім часом обговорюють західні ЗМІ.

"Усі ці плани та карти дуже схожі на шаблони та викрійки, списані зі збройних конфліктів минулих років. А за шаблоном діяти у війні 21 століття ніхто не збирається. Тим більше цього не збирається робити російська армія", – твердить Запаренко.

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Генерал особливо зазначив, що повномасштабна війна з Україною "дуже малоймовірна", але заявив, що у разі гіпотетичного конфлікту "в арсеналі російської армії заготовлені такі прийоми та способи ведення збройної боротьби, які викличуть у ймовірного супротивника подив, що переходить у паніку та шоковий стан".

Запаренко звернув увагу, що конфлікти нового часу не обов'язково пов'язані з заподіянням втрат особовому складу армії ймовірного супротивника та з руйнуваннями інфраструктури.

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"Російська армія прагнутиме паралізувати державне та військове управління, унеможливити ефективне керівництво угрупованнями військ противника і тим самим вирішити поставлені бойові та оперативні завдання у мінімально можливий час і з малими витратами. І тут, насамперед, треба вести мову про масований радіоелектронний удар", – розповів генерал-лейтенант.