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Представники ОПЗЖ не прийшли на закриту нараду щодо загрози вторгнення, - Данілов

Представники ОПЗЖ не прийшли на закриту нараду щодо загрози вторгнення, - Данілов

На закритій нараді з представниками силових відомств були присутніми керівники всіх фракцій Верховної Ради, окрім "Опозиційної платформи - За життя".

Про це журналістам сказав на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нараді брали участь голова Верховної Ради [Руслан Стефанчук], представники фракцій, все керівництво Ради, перший заступник голови Ради, голови всіх фракцій, окрім ОПЗЖ. ОПЗЖ відмовилася від участі у цьому заході", - сказав він.

На запитання про те, чи пояснили представники ОПЗЖ цю відмову, Данілов сказав: "ОПЗЖ - це точно не до мене".

Також читайте: Сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями, - Данілов

На нараді, додав він, вдіповідали запитання народних депутатів щодо ситуації з безпекою в Україні.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2278) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+89
Их первыми нужно расстрелять, чтобы не мешались в тылу.
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14.02.2022 22:36
+55
Завдяки домашньому арешту з фракції ОПЗЖ не втік лише Медведчук.
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14.02.2022 22:37
+38
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14.02.2022 22:41
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Правила форума Рада форумчан
Их первыми нужно расстрелять, чтобы не мешались в тылу.
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14.02.2022 22:36 Відповісти
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14.02.2022 22:41 Відповісти
C внутренней угрозой надо решать до начала внешней агрессии иначе потом поздно может быть
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14.02.2022 23:06 Відповісти
кстати, есть а что:
«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны - Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины»,
- написал Кива.

Баканов, Бенядиктовна, альо !
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14.02.2022 22:59 Відповісти
опоздали на 8 лет
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14.02.2022 23:16 Відповісти
там половина из них уже в Европе)
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14.02.2022 23:28 Відповісти
согласен.. а что делать со сворой их избирателей ?
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15.02.2022 10:14 Відповісти
Очень даже и Хорошо , что не пришли .
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14.02.2022 22:37 Відповісти
Завдяки домашньому арешту з фракції ОПЗЖ не втік лише Медведчук.
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14.02.2022 22:37 Відповісти
это говорит о том, что угроза фейковая, для дестабилизации обстановки и паники. А жыдоблоковцы здрыснули по команде с **********. Выстоим. Интересно шо ***** будет врать после 16-го.
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14.02.2022 22:48 Відповісти
Они просто пуганые. В 14 годе уже бежали все.
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14.02.2022 22:56 Відповісти
Сомневаюсь...
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14.02.2022 22:48 Відповісти
Медведчук с Оксанкой хорошие, а прочие Рабиновичи - сволочи !
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14.02.2022 23:00 Відповісти
На нараді і так було достатньо зрадників і без жопоблока.
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14.02.2022 22:37 Відповісти
Так це чудово бо тоді можете на такі наради запрошувати фсб одразу.
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14.02.2022 22:38 Відповісти
Некогда им,опзж вторглась в Европу не в росеюшку ими любимую, а в Европу
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14.02.2022 22:38 Відповісти
И слава Богу!
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14.02.2022 22:38 Відповісти
Дайте виїхать рабіновичу!!! Бо воно своїм свинячим вереском сирени не дасть почути!
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14.02.2022 22:38 Відповісти
Хто-б сумнівався , як руському РААбіновичу вирішувати питання захисту країни від московитів ...
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14.02.2022 22:40 Відповісти
*********, сер!
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14.02.2022 22:42 Відповісти
Они перешли под "внешнее управление"? )))
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14.02.2022 22:42 Відповісти
Неужели до сих пор нет повода для ареста депутатов от ОПЗЖ? Киву-то точно есть за что арестовать! Пора уже, сколько можно быть толерантными по отношению к откровенным врагам Украины?!!
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14.02.2022 22:42 Відповісти
а давайте повесим всё ОПЗЖ.. мы же Хунта!
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14.02.2022 22:42 Відповісти
Розумна думка 👏😎🇺🇦
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14.02.2022 22:47 Відповісти
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14.02.2022 22:42 Відповісти
Якщо чесно то якщо наші військові за 8 років війни не відловили всіх депутатів ОПЗЖ і не повісили на стовпах то щось не те з нашими військовими.
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14.02.2022 22:42 Відповісти
Чому ці колаборанти ще не арештовані ?!
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14.02.2022 22:43 Відповісти
Представники окупантів не прийшли на закриту нараду - треба називати речі своїми іменами.
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14.02.2022 22:44 Відповісти
а ці зрадники потрібні там? Головне не дати їм втекти з країни, розстріл без суду.
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14.02.2022 22:47 Відповісти
Бачити пособників окупанта на цієї нараді не дуже то й хотілося. Шуфріч нещодавно у Соловьйова собі на виклик до СБУ напатякав, але СБУ мабуть чімось іншим дуже зайнято...
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14.02.2022 22:48 Відповісти
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14.02.2022 22:49 Відповісти
Ну и прекрасно, что не было - они же все - предатели - на кой они там нужны?
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14.02.2022 22:51 Відповісти
Данилов жулик, думаю он их и не приглашал. Большая часть заседаний которые он провел с грубейшими нарушениями. пусть понтуется, и поёт
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14.02.2022 22:55 Відповісти
Некому приходить. Они все смылись. И самое смешное-не на свою любимую рашку,а на загнивающий Запад. А вы ватнички не забудьте проголосовать за эту свору в следующий раз))
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14.02.2022 22:56 Відповісти
Як у нас кажуть " Дурне, дурне, а гівна не їсть". Поняли, падлюки, шо могут с того заседания и не вернуться.
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14.02.2022 22:57 Відповісти
Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде больше не существует, с чем всех нас и поздравляю!)))
Их депутаты, теряя тапки, впереди всех остальных с@бались из Украины
Туда им и дорога
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14.02.2022 22:58 Відповісти
Я думаю этим депутатам дали из кремля приказ драпать, нагнетают обстановку так.
Что вполне может означать, что вторжения не будет. Так как они были бы нужны для разнообразных действий по легализации оккупационных войск.
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14.02.2022 23:06 Відповісти
А я почти уверена, что никакого вторжения не будет. Х@лу очень понравилась эта игра. Он в центре внимания (мечта идиота!), Украина фактически заблокирована, как с моря, так и с воздуха. А держать уровень напряженности можно сколько угодно. За это санкций нет. Да и цена на нефть на этом фоне растет. Для нас только один плюс. Благодаря этой ситуации наша армия получила от союзников реальное оружие для защиты. От зеленых мародеров хрен дождешься. Их оборона страны не интересует. Если какой-то шухер случится, сели на чартер и улетели. Это, кстати, тоже в плюс, что крысы показали свои морды лица.
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14.02.2022 23:28 Відповісти
России верные жи#ы.
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14.02.2022 23:14 Відповісти
Ну й що???
слуги путенського народу самі всі новини путєну передадуть...
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14.02.2022 23:03 Відповісти
Няша№2-бенядиктова, подай хоть голосочек, или язЕлохский приказал молчать? Может *****, платит, за крышу ЖОПзЕ? Прокуратура, хоть какая то, существует ли в Украине? А СБУ что действительно стала СБзЕ?
PS: жопезешники, на моржовую ... не рассчитывайте, будет так, как в луГандонии, если вообще будет =)...
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14.02.2022 23:04 Відповісти
А нах вони там взагалі потрібні.
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14.02.2022 23:11 Відповісти
Щодо розстрілу ОПЗЖ. В СРСР КДБ мав списки осіб, які під час війни могли (теоретично!) перейти на сторону ворога або допомагати йому. По умовному сигналу їх мали арештувати і відправити до тюрми. Ну, а далі читайте історію. Я про те, що в кризових ситуаціях потрібно діяти рішуче. На кону свобода і незалежність держави. Путінським холуям немає чого каламутити воду..
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14.02.2022 23:13 Відповісти
Эти крысы на той нараде и нафиг не нужны. Я хочу сказать, что как-то давно не был пижжен шуфрич!!
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14.02.2022 23:13 Відповісти
Не пришли тем и лучше меньше кротов но есть же слуги...
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14.02.2022 23:19 Відповісти
Жопоблок кричал с пеной у рта что Расейа не нападет никогдана Украину , но убежали из страны первее всех.
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14.02.2022 23:20 Відповісти
Так це ж добре !
Кому ці хвода Лубянки там була потрібна ?

Вони цим демаршем йще черговий раз довели їх ворожу (до України) сутність ...
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14.02.2022 23:22 Відповісти
Это все равно, что пригласить ФСБ РФ на закрытое совещание.
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14.02.2022 23:25 Відповісти
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14.02.2022 23:29 Відповісти
Сдались ненавистной гейропе😂😂😂
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14.02.2022 23:34 Відповісти
Вот видите , какие хорошие люди . Зря на них бочку катят . Непришли , чтобы не узнать ничего лишнего , что можно передать .
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14.02.2022 23:39 Відповісти
теперь есть все основания ЮРИДИЧЕСКИ избавить их от мандата депутата ВР за НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВОЗЛОЖЕННЫХ ОБЫЗАТЕЛЬСТВ ДЕПУТАТА ВР
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14.02.2022 23:41 Відповісти
Дуже висока верогідність , що їм усім був дзвінок з Любянки .
Розумово , лубянським було б насради на свою агентуру , якщо б вони вляли курс "на продавлення силою" .
Але уж усе світчить навпаки . Бздять там дуже . Тому це теж план залякування суспільства . Розуміють , падли , що по ЖОПі інші українці складають думку про плани Мордора . Ось й наказали бігти з України , що було більше паніки , мовляв ... ось ті точно отримали попередження з Кремля и требо жахатися завтра війни по всюму кордону .

Такщо втеча ЖОПи з України це теж частина шантажу й залякування .
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14.02.2022 23:45 Відповісти
Партія Лехайм таки у курсі дєла.
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15.02.2022 02:42 Відповісти
І правильно! В Україні і без них агентів Кремля вистачає...
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14.02.2022 23:45 Відповісти
ОПЗЖ давно пора прикрыть как партию, что бы их больше не было Враде.. это антиукраинская партия, которая работает в интересах врага РФ.
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14.02.2022 23:46 Відповісти
Если начнёся движняк....немедленно всё пророссийское к стенке и по закону военного времени в расход,..будем сопли жевать не выживем!
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14.02.2022 23:49 Відповісти
Что и требовалось доказать.
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15.02.2022 00:29 Відповісти
Под суд и конфискацию всю зажопную мерзоту !!!
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15.02.2022 01:35 Відповісти
Шуфрич інтерв'ю пропагандону солофьову давав. Не знаю, як кому, а мені після почутого захотілось його вбити. Не побити, як зазвичай, а саме вбити.
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15.02.2022 02:37 Відповісти
правоприємники ригіналів во всєй красє. Ну можна ж отак під шумок іх усіх, якщо не посадити, то хочаб придушити
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15.02.2022 05:21 Відповісти

Український народ має знати всіх найлютіших ворогів нашої держави, з 5-ї кремлівської колони в Україні. Вороги повинні бути всім відомі, ідентифіковані та бажано всі до одного пронумеровані.
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15.02.2022 05:57 Відповісти
Настала черга канал украіна 24 закрить які піднімають вереск це вони сіють паніку і роздмухують істерію що роблять ахметовські гроші точніше наші гроші сплачені за комуналку гнать так званих журналістів
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15.02.2022 07:04 Відповісти
зачем шпионы на секретном совещании?
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15.02.2022 07:26 Відповісти
Це колоборанське збіговисько давно треба заборонити.
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15.02.2022 09:29 Відповісти
у зажопы свое совещание было, с кремлевскими кураторами. тема совещания "что пошло не так?".
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15.02.2022 09:47 Відповісти
Русскій агент Жолудь виїхав на свою родіну в Ізраїль....
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15.02.2022 11:35 Відповісти
 
 