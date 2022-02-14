Представники ОПЗЖ не прийшли на закриту нараду щодо загрози вторгнення, - Данілов
На закритій нараді з представниками силових відомств були присутніми керівники всіх фракцій Верховної Ради, окрім "Опозиційної платформи - За життя".
Про це журналістам сказав на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нараді брали участь голова Верховної Ради [Руслан Стефанчук], представники фракцій, все керівництво Ради, перший заступник голови Ради, голови всіх фракцій, окрім ОПЗЖ. ОПЗЖ відмовилася від участі у цьому заході", - сказав він.
На запитання про те, чи пояснили представники ОПЗЖ цю відмову, Данілов сказав: "ОПЗЖ - це точно не до мене".
На нараді, додав він, вдіповідали запитання народних депутатів щодо ситуації з безпекою в Україні.
Топ коментарі
+89 Eight Wonder #490997
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+55 CrossFirenko
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«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны - Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины»,
- написал Кива.
Баканов, Бенядиктовна, альо !
Их депутаты, теряя тапки, впереди всех остальных с@бались из Украины
Туда им и дорога
Что вполне может означать, что вторжения не будет. Так как они были бы нужны для разнообразных действий по легализации оккупационных войск.
слуги путенського народу самі всі новини путєну передадуть...
PS: жопезешники, на моржовую ... не рассчитывайте, будет так, как в луГандонии, если вообще будет =)...
Кому ці хвода Лубянки там була потрібна ?
Вони цим демаршем йще черговий раз довели їх ворожу (до України) сутність ...
Розумово , лубянським було б насради на свою агентуру , якщо б вони вляли курс "на продавлення силою" .
Але уж усе світчить навпаки . Бздять там дуже . Тому це теж план залякування суспільства . Розуміють , падли , що по ЖОПі інші українці складають думку про плани Мордора . Ось й наказали бігти з України , що було більше паніки , мовляв ... ось ті точно отримали попередження з Кремля и требо жахатися завтра війни по всюму кордону .
Такщо втеча ЖОПи з України це теж частина шантажу й залякування .
Український народ має знати всіх найлютіших ворогів нашої держави, з 5-ї кремлівської колони в Україні. Вороги повинні бути всім відомі, ідентифіковані та бажано всі до одного пронумеровані.