Представники ОПЗЖ не прийшли на закриту нараду щодо загрози вторгнення, - Данілов

На закритій нараді з представниками силових відомств були присутніми керівники всіх фракцій Верховної Ради, окрім "Опозиційної платформи - За життя".

Про це журналістам сказав на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нараді брали участь голова Верховної Ради [Руслан Стефанчук], представники фракцій, все керівництво Ради, перший заступник голови Ради, голови всіх фракцій, окрім ОПЗЖ. ОПЗЖ відмовилася від участі у цьому заході", - сказав він.

На запитання про те, чи пояснили представники ОПЗЖ цю відмову, Данілов сказав: "ОПЗЖ - це точно не до мене".

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На нараді, додав він, вдіповідали запитання народних депутатів щодо ситуації з безпекою в Україні.