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Новини Війна
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Не вірю в сценарій атаки на Київ з території Білорусі, - Резніков

Не вірю в сценарій атаки на Київ з території Білорусі, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у сценарій атаки Києва з території Республіки Білорусь.

Про це очільник Міноборони заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в цей сценарій, чесно і відверто кажу, - не вірю. Атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Не забувайте, що в нас тисяча кілометрів з Білоруссю, з яких близько 750 кілометрів - болота, зарості, дуже складний рельєф, тому не в кожному місці, в принципі, легко перейти цей кордон", – заявив Резніков.

Він додав, що "є лише 250 км із Білоруссю, де можна легко подолати кордон, проте вони не розташовані над Києвом, а ближче до Польщі".

"Тобто з точки зору географії – це дуже складна історія – атакувати з півночі Київ... А до Києва ще треба дійти – 200 км. У нас система оборони вибудувана так, що до Києва ніхто не дійде", - запевнив міністр оборони.

Також дивіться: Україна в ОБСЄ представить своє бачення загроз військових навчань у Білорусі, - МЗС. ВIДЕО

Крім того, як зазначив Резніков, у телефонній розмові міністр оборони Білорусі "запевнив його в тому, що білорусько-російські навчання мають виключно оборонний характер і жодних агресивних дій з боку Білорусі не буде".

Резніков також уточнив, що є домовленість із білоруським колегою про відвідування полігонів на території Білорусі, де проводяться навчальні військові маневри, українським військовим аташе. Такий візит відбудеться 19 лютого.

Також читайте: Глава Міноборони Білорусі Хренін запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з території РБ, - Резніков

Автор: 

Білорусь (7925) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+46
Вірю- не вірю ....і це міністр оборони ??? 😡
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14.02.2022 23:03
+33
Вообще то у тебя должен быть план даже на случай нападения инопланетян..работа у тебя такая, министр ты наш обороны..
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14.02.2022 23:03
+21
А зря подлость раши еще никто не отменял наивный
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14.02.2022 23:02
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шо лепит это чучело? и это министр обороны?
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15.02.2022 01:32 Відповісти
Хай у гугла запитає які є ще види військ,крім сухопутних,та й роди також.
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15.02.2022 07:00 Відповісти
Конечно не будет , никогда не будет. Вы все недостойны.
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15.02.2022 07:18 Відповісти
Верю, не верю, это что, ромашка? Нужно готовится.
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15.02.2022 08:03 Відповісти
у президента-идиота министры обязательно должны быть идиотами. (с)
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15.02.2022 09:33 Відповісти
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