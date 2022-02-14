Не вірю в сценарій атаки на Київ з території Білорусі, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у сценарій атаки Києва з території Республіки Білорусь.
Про це очільник Міноборони заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Я в цей сценарій, чесно і відверто кажу, - не вірю. Атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Не забувайте, що в нас тисяча кілометрів з Білоруссю, з яких близько 750 кілометрів - болота, зарості, дуже складний рельєф, тому не в кожному місці, в принципі, легко перейти цей кордон", – заявив Резніков.
Він додав, що "є лише 250 км із Білоруссю, де можна легко подолати кордон, проте вони не розташовані над Києвом, а ближче до Польщі".
"Тобто з точки зору географії – це дуже складна історія – атакувати з півночі Київ... А до Києва ще треба дійти – 200 км. У нас система оборони вибудувана так, що до Києва ніхто не дійде", - запевнив міністр оборони.
Крім того, як зазначив Резніков, у телефонній розмові міністр оборони Білорусі "запевнив його в тому, що білорусько-російські навчання мають виключно оборонний характер і жодних агресивних дій з боку Білорусі не буде".
Резніков також уточнив, що є домовленість із білоруським колегою про відвідування полігонів на території Білорусі, де проводяться навчальні військові маневри, українським військовим аташе. Такий візит відбудеться 19 лютого.
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