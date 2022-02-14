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Новини Війна
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Пентагон: Не думаємо, що Путін вже прийняв рішення, хоча Росія може напасти будь-коли

Пентагон: Не думаємо, що Путін вже прийняв рішення, хоча Росія може напасти будь-коли

В американському військовому відомстві вважають, що Росія ще не прийняла остаточного рішення щодо того, нападати на Україну чи ні.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми все ще не віримо, що було прийняте остаточне рішення", - сказав він.

"Війскові дії можуть статися будь-якого дня. І ви вже чули від радника (президента США. - Ред.) з питань безпеки, що це може статися ще до завершення Олімпіади, можливо, навіть цього тижня", - додав Кірбі.

Він також нагадав, що Штати поділилися цією інформацією зі своїми союзниками та партнерами, зокрема й з Україною.

Читайте: Російські військові почали висування на позиції для атаки, - CBS News

Автор: 

Пентагон (1417) росія (64969) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+15

Руские, вглядитесь!

Это мотивированная профессиональная армия за 8 лет закаленная в гранит, оснащена не хуже спецназа США.

Ваши кадыровцы и буряты будут перемолоты в фарш уже на старте.

Оно вам надо?
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14.02.2022 23:14
+12
Ви помиляєтесь - москалі воювали з регулярною армією. Але навить їх найкращий спецназ Вимпел, так і не зміг взяти ДАП штурмом. А маленький ДАП наши Кіборги захищали 244 доби!!!
Слава Героям!!!
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14.02.2022 23:52
+10
Сбу мало б шерстити прикордонні території на предмет шпигунів,диверсантів.Кацапи на обум не полізуть,будуть спочатку проводити розвідку,тут потрібно особливо звертати увагу на всіх підозрілих осіб.В малих містах,селах люди здебільшого знають один одного.Зараз не 14р. коли непотріб кацапський автобусами як в себе вдома їздив.І давайте забувати чвари,Україна понад усе.
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14.02.2022 23:28
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14.02.2022 23:18 Відповісти
Свинособаки, смиритесь с тем что запугать нас не получится
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14.02.2022 23:24 Відповісти
Невеличке відео, як раз про радіоелектрону боротьбу. Людина все пояснює з ціфрами, формулами - чому на не варто боятися РЕБ Кацапії. Бо це далеко не РЕБ США
https://www.youtube.com/watch?v=Cl7aAAz0Cuc
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15.02.2022 00:00 Відповісти

Руские, вглядитесь!

Это мотивированная профессиональная армия за 8 лет закаленная в гранит, оснащена не хуже спецназа США.

Ваши кадыровцы и буряты будут перемолоты в фарш уже на старте.

Оно вам надо?
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14.02.2022 23:14 Відповісти
я добавлю, что все "пабеды" московии за период главаря ***** представляют собой:
1. войну с маленькой Ичкерией и стариками с бердянками
2. войну с маленькой Грузией и их единственным буком
3. войну с сирийскими повстанцами, которых кроме москалей утюжит своя собственная правительственная армия и коалиция стран ООН
москали НИ РАЗУ не воевали с регулярной армией!!
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14.02.2022 23:19 Відповісти
Ви помиляєтесь - москалі воювали з регулярною армією. Але навить їх найкращий спецназ Вимпел, так і не зміг взяти ДАП штурмом. А маленький ДАП наши Кіборги захищали 244 доби!!!
Слава Героям!!!
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14.02.2022 23:52 Відповісти
я имею ввиду, конечно же, не эпизодические столкновения
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15.02.2022 00:08 Відповісти
5 буков и то Ющенко дал ,сбили ,что то около десятка самолетов , но цапы были уверены ,что буков нет ,потом полеты прекратили.
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15.02.2022 08:16 Відповісти
ромашка... нападе? не нападе?
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14.02.2022 23:15 Відповісти
Самая точная методика прогнозирования событий.

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14.02.2022 23:20 Відповісти
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14.02.2022 23:17 Відповісти
Вже напевно сто перша новина про те саме. Кожен день одне й те саме. Скільки можна гадати на кофейній гущі? Займіться справою, старі дідугани
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14.02.2022 23:18 Відповісти
запитай у ***** навпростець.
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14.02.2022 23:21 Відповісти
Сам питай, я кажу що задрали ці щодені новини про одне й те саме
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14.02.2022 23:34 Відповісти
Кирби, не снижай градус))) я думаю, еще недельку после олимпиады понагнетают конечно, довезут оружие на дополнительно выделенные миллионы и наконец признают, что куйло обосралось и мужественно отступило..как то так)))
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14.02.2022 23:18 Відповісти
путін діє не спонтанно.в нього все сплановано.повзуча анексія території України.як який неякий юрист,він спочатку підготовлює документи(госдура приймає закон про признання ордло),а потім анексує.для цього стоять війська біля України.
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14.02.2022 23:20 Відповісти
Оце може бути
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14.02.2022 23:26 Відповісти
В Путлера завжди операція прикриття, бо він на цьому здвіг має.

Тому всі ці переміщення танчиків, можливо прикриття для захоплення беларусі, на яке зараз Запад майже не звертає уваги, та ще і намагання примусити Зелену команду підписати Мінську капітуляцію, а якщо не вийде, то визнати ДНР та ЛНР як дві незалежні держави, міттево підписати з ними військовий договір і вже офіційно держати свій військовий контингент, тобто зробить ще одне Приднестров'я.
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15.02.2022 00:05 Відповісти
то "будь-коли"? чи "16-ого лютого"? пентагон, ти вже там якось визначись...
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14.02.2022 23:22 Відповісти
"Це ж було вже!" (с)
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14.02.2022 23:23 Відповісти
все добраничь и за..ли эти все гадания выбросы предсказания и на ромашке будет не будет помрет не помрет нападет или не нападет....
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14.02.2022 23:24 Відповісти
Главное не прекращайте поставки вооружения и говорите, говорите. Слабонервным не слушать.
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14.02.2022 23:27 Відповісти
Сбу мало б шерстити прикордонні території на предмет шпигунів,диверсантів.Кацапи на обум не полізуть,будуть спочатку проводити розвідку,тут потрібно особливо звертати увагу на всіх підозрілих осіб.В малих містах,селах люди здебільшого знають один одного.Зараз не 14р. коли непотріб кацапський автобусами як в себе вдома їздив.І давайте забувати чвари,Україна понад усе.
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14.02.2022 23:28 Відповісти
100% солидарен.
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15.02.2022 02:31 Відповісти
Ви вже це казали і не раз. Чому з москальщини не забирають посольства, це ж агресор? Всі ці заяви роблять москалів самовпевненими і звеличують їх. Де могутність США? Де допомого у виглялі ракетних комплексів і пво. В США, якщо хтось не знав, найбільше зброї у світі і надати невеличку частинку Україні, можна.
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14.02.2022 23:29 Відповісти
Знаю чітке знамення. Поки якутський скульптрор ліпить якусь фігню з лайна - нічого не зміниться. А коли припинить - теж нічого не зміниться. Така ось клоака відстійна.
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14.02.2022 23:33 Відповісти
Пока ещё у нас летает.....
McDonnell-Douglas MD-82...
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14.02.2022 23:34 Відповісти
Всё это шоу. Идёт передел сфер влияния без единого выстрела.
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14.02.2022 23:35 Відповісти
Свинособакию на куски разберут?
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14.02.2022 23:39 Відповісти
Пока что не из Москвы чартеры с Хозяевами разбегаются, а из Киева.
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14.02.2022 23:39 Відповісти
Твоё лицо, когда на ветку забежал кацап и начал выёжываться...
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15.02.2022 01:54 Відповісти
Итак, через несколько часов после того, как Лавров сказал Путину, что видит «шанс» для дипломатического диалога с Западом по поводу озабоченности России безопасностью, представитель Кремля Песков сообщил @fpleitgenCNN, что Путин «готов к переговорам» и что украинский кризис - лишь часть более крупной российской проблемы. проблемы безопасности.

Ну, касабы как всегда, теперь уже хотят большего, не только Украину.
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14.02.2022 23:37 Відповісти
...Дозвольте мені називати речі своїми іменами: Росія - це терористична держава, Путін - серійний вбивця, КГБ (під яким би ім'ям воно не було замасковано), яке керує країною, - це з біса не ЦРУ чи МІ-6, а банда вбивць із столітньою ( 4 покоління!) традицією злочинів проти людства, що ніколи не розслідується і навіть у більшості випадків не згадується (а тепер згадка про них в Росії офіційно криміналізована... Яке ж бо почуття переваги виникло у злочинця, що належить до мафіозного клану, який протягом 4-х поколінь перебуває НЕПОКАРАНИМ, за роки перебування при владі?). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream

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14.02.2022 23:58 Відповісти

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14.02.2022 23:37 Відповісти
Белый дом распорядился полностью закрыть посольство в Киеве.
Также приказано полностью уничтожить все документы, а также сетевое и компьютерное оборудование.

Почему?
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14.02.2022 23:39 Відповісти
Потому что Байден - это Ротшильды. Равно как и украинские олигархи - это Ротшильды.
Они сдают Украину. Вопрос - кому ?
В Москве ведь то же самое происходит: у Жириновского - "коронавирус", у Зюганова тоже, а сейчас и глава "единороссов" в Госдуме хватанул "корону".

"Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заболел коронавирусом. Как сообщает источник, сегодня политик получил положительный тест.

По данным источника, Васильев проходит лечение дома.Вопрос о дальнейшем лечении Васильева будет рассматриваться после получения результатов повторного теста." ("Моск.комсомолец")
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14.02.2022 23:42 Відповісти
Что с тобой, сынок ?
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14.02.2022 23:55 Відповісти
Рептилоїдам здають! Кому ж ще?
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15.02.2022 01:44 Відповісти
Потому что ты-бот.
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14.02.2022 23:49 Відповісти
Конечно, бот. Кто же ещё? Я ж про перемоги сивого гетьмана не пишу.
Как пишешь что-то, что не вписывается в логику мышления биопланктона, так сразу бот и провокатор.
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14.02.2022 23:53 Відповісти
Пшел вон.
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15.02.2022 00:32 Відповісти
Пошёл сам. Скатертью дорожка.
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15.02.2022 00:34 Відповісти
Тому що не хоче повторювання ні захоплення Амбасади у Ірану, ні позорної втечи з Афганістану, бо тоді Демократам нічого ловити на виборах у листопаді.
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15.02.2022 00:08 Відповісти
Им и так нечего ловить. Но, конечно, происходит то о чём предупреждали: демы - это деляги. Из Украины, видимо, больше ничего выдоить невозможно.
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15.02.2022 00:46 Відповісти
Нізащо. Якщо деми кинуть Україну напроізволяще, то тоді, після поразки у Афганістані, коли замість планового вихіду вийшла втеча, вони взагалі втратят у США владу. А ще й приклад канадійцев, з їх непокорою вакцінації та ковід-паспортами...
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15.02.2022 12:59 Відповісти
Дем-администрация живёт по написанному для неё сценарию. Но, мир сильно изменился, и сценарий более не работает. Америка будет продолжать терять силу и влияние до момента пока республиканцы не вернут себе власть.
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15.02.2022 13:25 Відповісти
Стандартна процедура евакуації. А для американців слідування прописаній процедурі - це невід'ємна складова їх управлінського менталітету. Тим більш - посольство не евакують із України а перевозять до Львову на час можливого(на думку їх розвідки) нападу. Їм своє робити а ми будем своє: двухсотити кацападлів всіма можливими способами при їх спробі вдертись далі вглиб нашої країни.
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15.02.2022 00:59 Відповісти
Срати на пінтагон . Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
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14.02.2022 23:53 Відповісти
Поляки уже вообще-то передвигают войска к украинской границе, срочно строят лагеря беженцев, а американские истрибители вдоль границы летают. Просто у поляков нервы более крепкие.
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15.02.2022 01:20 Відповісти
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14.02.2022 23:55 Відповісти
а зачем ему принимать решение, если зеля уже засцал и побежал с законом к немцу про особый статус террористов
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15.02.2022 00:00 Відповісти
Ні, як раз Зеля зараз критикує Мінську капітуляцію, хоча і сам підписав формулу Штанмайєра.
Зараз готовлять НОВИЙ варіант Минських протоколів. Який? Скоро побачимо, може і такий, що нам більш меньш підійде.
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15.02.2022 00:11 Відповісти
Певно захід нам не залишить вибору.
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15.02.2022 00:18 Відповісти
От Запада, а особенно от Германии с Францией, нам ничего хорошого ждать точно не приходится.
Будут умиротворять агрессора. Вспомните Австрию, Чехию перед второй мировой войно. Нас жёт абсолютно то же самое. Ничего в мире не поменялось. Слабого бросают на растерзание.

В лучшем случае ОРДЛО обратно втиснут с правом вето, в худшем - ещё что похуже придумают. Например, отказ от НАТО, российские базы в Украине с правом контроллировать украинское вооружение и государственный русский язык, чтоб сильно русских не ущемляли, с трансляцией руцких каналов везде и за наш счёт. Не удивился бы.
Скажут: "Вы и так уже проиграли войну. Какой смысл теперь сопротивляться? Делайте что говорят, а мы вам ещё денег подкинем немного, вместе с рашкой. Ну, точнее, вашей власти и олигархам." Ну, понятно, короче.
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15.02.2022 00:32 Відповісти
Приклад Австріі минулої війни не підходить.
Річь у тому, що для Франції та Німетчини Украіна ПОТЕНЦІЙНО сильний економічний конкурент. Тобто у ЄС їм потрібно буде враховувати не тільки Італію та Польщу, а і Україну, бо ВБ вже покинула той гадюшнік.

Ось Порошенко протовкав НАТО та ЄС у нашу Конституцію і ніхто з тих розумних у ВР, зимою 2019-го не міг собі дозволити проголосувати проти накануні чергових виборів.

А багато корисного дала Україні Ассоціація з ЄС? Ні, то ЄС виграла, а в нас були тупі карманичи, які не змогли вірно оцінити ріски та вигоди.

А багато захісту странам Балтії та Польщи від Німетчини в НАТО? А Байден точно втягнеться у війну з Московією за Польщу? А якщо Путлер зробить провокацію на Беларусько-Польскому кордоні? А Байден не скаже тоді, що це Польща вінна? Скажете ні? А Президента Польщі, члена НАТО, кацапи під Смоленськом підірвали і ніяких санкцій для Московії....

До чого я це так довго. Нас не можуть кинути як Афганістан з тої причини, бо Україна на вимогу США та РФ віддала у РФ ТРЕТІЙ у світі ядерний потенціал.
Кинути Україна напроізволящу, це = тому, що за півтора року в світі з'явится ще десь ТРИДЦАТЬ НОВИХ ядерних держав!!! У США скоріше придушуть Байдена, чім це дозволять, бо це ПОВНЕ руйнування мирвої системи безпеки.

А враховуючи те, що я написав про НАТО та ЄС, то може з тактичних міркувань нам можно відмовитись від курсу на НАТО та ЄС у Конституції, але як вірно увчора сказав генерал Смешко, тільки в обмін на надання Україні, з боку НАТО гарантій нашої безпеки, як по п.5 Договору НАТО між країнами-учасниками.

Тобто я можу пропонувати віведення військ на безпечну відстань на лінії размеження на Донбасі, між ними об'єднані патрулі військ НАТО та РФ (бо на підрозділи НАТО без РФ Путлер 100% не погодиться), а Україна, в обмін на пісьмові гарантії НАТО нашої безпеки, по Кремлю віри немає, прибирає з нашої Конституції курс на НАТО та ЄС. І нехай на ЛДНР сами, без нашої участі проводять вибори до місцевої влади, але вони не будуть приймати участь у вибори до ВР ще 5 років після повернення у склад України, як США не дозволяли проводити вибори у Германії ще 5 років після поразки Гітлера.
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15.02.2022 12:38 Відповісти
Про Францію та Німетчину. Крім ліквідації потенційної економічної загрози з боку України, вони ще дуже хочуть нас грабанути по дорослому.
Колись Олексій Гончаренко розповів, чому на відміну від своєї фракції пЄС він голосував проти закона про ринок землі.
Бо він до цього побував у Літві і літовський нардеп пояснив, ЩО втратила Літва від відкриття ринку землі. Землю скупили богатії-фермери з Німетчини, зараз вони заправляють свої трактори, комбайни у Німетчине, привозятьїх у Літву разом з німецькими робітниками, саджають, збирають та вивозять своє на переробку у Німетчину. Літва має лише 5 євро налога с Га за рік!!!

Ось подібне ковбасники з лягушатниками бажають утворити у Україні. Тому поразка України у війні з РФ, їх спільнецію, їм довподоби.

Маю надію на Великобританію та її Джонсона, котрим це як раз непотрібне, бо посілює позиції Німетчини, Франції та Московії, а у ВБ свої інтереси.
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15.02.2022 12:45 Відповісти
Пентагон: Не думаємо, що Путін вже прийняв рішення, хоча Росія може напасти будь-коли Джерело:
Так ви ж ляпали про 16.02.

А про =будь-коли= ми без вас знали і знаємо. Сенсацію знайшли ! Прям ціле відкриття вирішили зробити і ґвалт до неба підняли.
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15.02.2022 00:27 Відповісти
зайопування продовжується, вже настільки пох що там буде, чи не буде, щось та якось буде.. зайшов на сайт дізнатись про купівлю зброї.. - подай туди почекай тиждень а потім туди подай і через місяць сходи туди.. тьфу. покуй. якби щось дійсно загрожувало то мали б вити сирени та стояти блок пости.. в Черкасах Тесли Каєни, студенті бухають налавках, місто просто живе як завжди, ніхто про вторгнення не думає. Тому що в Черкасах все заіпісь
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15.02.2022 00:35 Відповісти
Ніхто - навіть психіатр найвищої кваліфікації НІКОЛИ не зможе спрогнозувати поведінку геть на всю голову схибленого маніяка... Це все що нам треба знати про "наміри" *********** плєйшф'юрера. Просто треба бути постійно готовим до раптового випаду скаженої тварюки, без паніки і в повній готовності до його непередбачуваних вибриків.
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15.02.2022 00:50 Відповісти
Минутка юмора для разрядки напряжения
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15.02.2022 01:39 Відповісти
Наступна війна буде у Канади з Америкою.
Цензорівська трампістка-путіністка з панталонів вискакує від ненависті до американців та їхнього президента. Хвора відьма.
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15.02.2022 01:51 Відповісти
Это уже какой-то детский сад. И это Пентагон. Они хоть понимают как это выглядит? Каждые два часа они заламывают руки и причитают, запугивая страну на другом континенте.
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15.02.2022 03:56 Відповісти
Путин с Крымом выставил их полными дураками. Они хотят отомстить, но как обычно довольно своеобразным образом.
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15.02.2022 04:00 Відповісти
"***** может напасть в любой момент, но мы не думаем, что решение уже принято, но все равно может напасть, но мы точно не знаем" Жесть просто. Это точно Пентагон, а не бабки на лавочке?
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15.02.2022 06:09 Відповісти
Больше похоже на оправдания, на случай если никакого нападения не состоится.
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15.02.2022 04:32 Відповісти
Нет, вначале должна быть ....предистория. Первое - запрет на экспорт из России нитрата амония, т.е. амиачной селитры, якобы для поддержки аграриев. Именно она взорвалась в ливанском порту. Второе - миссия ОБСЕ зафиксировала 50 крытых железнодорожных вагонов на станции Червоная Могила населенный пункт Вознесеновка. Вот это и есть Вавана баклана селитра. Она зафиксирована на 15 февраля.Которая и должна рвануть и обвинить в этом укрофажиздов.
И только потом ....защита нещасного всюду умирающего рюцького мира......
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15.02.2022 06:51 Відповісти
В цьому місяці не нападуть….
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15.02.2022 06:57 Відповісти
Пуйло так самостверджується. Воно так почуває себе важливим, і значущим. Кончене створіння.
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15.02.2022 07:27 Відповісти
 
 