Пентагон: Не думаємо, що Путін вже прийняв рішення, хоча Росія може напасти будь-коли
В американському військовому відомстві вважають, що Росія ще не прийняла остаточного рішення щодо того, нападати на Україну чи ні.
Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми все ще не віримо, що було прийняте остаточне рішення", - сказав він.
"Війскові дії можуть статися будь-якого дня. І ви вже чули від радника (президента США. - Ред.) з питань безпеки, що це може статися ще до завершення Олімпіади, можливо, навіть цього тижня", - додав Кірбі.
Він також нагадав, що Штати поділилися цією інформацією зі своїми союзниками та партнерами, зокрема й з Україною.
Топ коментарі
+15 Глеб123
показати весь коментар14.02.2022 23:14
+12 курвиметр
показати весь коментар14.02.2022 23:52
+10 Владимир Аааааа
показати весь коментар14.02.2022 23:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перестать бухать - обязательное условие..
https://www.youtube.com/watch?v=Cl7aAAz0Cuc
Руские, вглядитесь!
Это мотивированная профессиональная армия за 8 лет закаленная в гранит, оснащена не хуже спецназа США.
Ваши кадыровцы и буряты будут перемолоты в фарш уже на старте.
Оно вам надо?
1. войну с маленькой Ичкерией и стариками с бердянками
2. войну с маленькой Грузией и их единственным буком
3. войну с сирийскими повстанцами, которых кроме москалей утюжит своя собственная правительственная армия и коалиция стран ООН
москали НИ РАЗУ не воевали с регулярной армией!!
Слава Героям!!!
Тому всі ці переміщення танчиків, можливо прикриття для захоплення беларусі, на яке зараз Запад майже не звертає уваги, та ще і намагання примусити Зелену команду підписати Мінську капітуляцію, а якщо не вийде, то визнати ДНР та ЛНР як дві незалежні держави, міттево підписати з ними військовий договір і вже офіційно держати свій військовий контингент, тобто зробить ще одне Приднестров'я.
McDonnell-Douglas MD-82...
Ну, касабы как всегда, теперь уже хотят большего, не только Украину.
Также приказано полностью уничтожить все документы, а также сетевое и компьютерное оборудование.
Почему?
Они сдают Украину. Вопрос - кому ?
В Москве ведь то же самое происходит: у Жириновского - "коронавирус", у Зюганова тоже, а сейчас и глава "единороссов" в Госдуме хватанул "корону".
"Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заболел коронавирусом. Как сообщает источник, сегодня политик получил положительный тест.
По данным источника, Васильев проходит лечение дома.Вопрос о дальнейшем лечении Васильева будет рассматриваться после получения результатов повторного теста." ("Моск.комсомолец")
Как пишешь что-то, что не вписывается в логику мышления биопланктона, так сразу бот и провокатор.
Зараз готовлять НОВИЙ варіант Минських протоколів. Який? Скоро побачимо, може і такий, що нам більш меньш підійде.
Будут умиротворять агрессора. Вспомните Австрию, Чехию перед второй мировой войно. Нас жёт абсолютно то же самое. Ничего в мире не поменялось. Слабого бросают на растерзание.
В лучшем случае ОРДЛО обратно втиснут с правом вето, в худшем - ещё что похуже придумают. Например, отказ от НАТО, российские базы в Украине с правом контроллировать украинское вооружение и государственный русский язык, чтоб сильно русских не ущемляли, с трансляцией руцких каналов везде и за наш счёт. Не удивился бы.
Скажут: "Вы и так уже проиграли войну. Какой смысл теперь сопротивляться? Делайте что говорят, а мы вам ещё денег подкинем немного, вместе с рашкой. Ну, точнее, вашей власти и олигархам." Ну, понятно, короче.
Річь у тому, що для Франції та Німетчини Украіна ПОТЕНЦІЙНО сильний економічний конкурент. Тобто у ЄС їм потрібно буде враховувати не тільки Італію та Польщу, а і Україну, бо ВБ вже покинула той гадюшнік.
Ось Порошенко протовкав НАТО та ЄС у нашу Конституцію і ніхто з тих розумних у ВР, зимою 2019-го не міг собі дозволити проголосувати проти накануні чергових виборів.
А багато корисного дала Україні Ассоціація з ЄС? Ні, то ЄС виграла, а в нас були тупі карманичи, які не змогли вірно оцінити ріски та вигоди.
А багато захісту странам Балтії та Польщи від Німетчини в НАТО? А Байден точно втягнеться у війну з Московією за Польщу? А якщо Путлер зробить провокацію на Беларусько-Польскому кордоні? А Байден не скаже тоді, що це Польща вінна? Скажете ні? А Президента Польщі, члена НАТО, кацапи під Смоленськом підірвали і ніяких санкцій для Московії....
До чого я це так довго. Нас не можуть кинути як Афганістан з тої причини, бо Україна на вимогу США та РФ віддала у РФ ТРЕТІЙ у світі ядерний потенціал.
Кинути Україна напроізволящу, це = тому, що за півтора року в світі з'явится ще десь ТРИДЦАТЬ НОВИХ ядерних держав!!! У США скоріше придушуть Байдена, чім це дозволять, бо це ПОВНЕ руйнування мирвої системи безпеки.
А враховуючи те, що я написав про НАТО та ЄС, то може з тактичних міркувань нам можно відмовитись від курсу на НАТО та ЄС у Конституції, але як вірно увчора сказав генерал Смешко, тільки в обмін на надання Україні, з боку НАТО гарантій нашої безпеки, як по п.5 Договору НАТО між країнами-учасниками.
Тобто я можу пропонувати віведення військ на безпечну відстань на лінії размеження на Донбасі, між ними об'єднані патрулі військ НАТО та РФ (бо на підрозділи НАТО без РФ Путлер 100% не погодиться), а Україна, в обмін на пісьмові гарантії НАТО нашої безпеки, по Кремлю віри немає, прибирає з нашої Конституції курс на НАТО та ЄС. І нехай на ЛДНР сами, без нашої участі проводять вибори до місцевої влади, але вони не будуть приймати участь у вибори до ВР ще 5 років після повернення у склад України, як США не дозволяли проводити вибори у Германії ще 5 років після поразки Гітлера.
Колись Олексій Гончаренко розповів, чому на відміну від своєї фракції пЄС він голосував проти закона про ринок землі.
Бо він до цього побував у Літві і літовський нардеп пояснив, ЩО втратила Літва від відкриття ринку землі. Землю скупили богатії-фермери з Німетчини, зараз вони заправляють свої трактори, комбайни у Німетчине, привозятьїх у Літву разом з німецькими робітниками, саджають, збирають та вивозять своє на переробку у Німетчину. Літва має лише 5 євро налога с Га за рік!!!
Ось подібне ковбасники з лягушатниками бажають утворити у Україні. Тому поразка України у війні з РФ, їх спільнецію, їм довподоби.
Маю надію на Великобританію та її Джонсона, котрим це як раз непотрібне, бо посілює позиції Німетчини, Франції та Московії, а у ВБ свої інтереси.
Так ви ж ляпали про 16.02.
А про =будь-коли= ми без вас знали і знаємо. Сенсацію знайшли ! Прям ціле відкриття вирішили зробити і ґвалт до неба підняли.
Цензорівська трампістка-путіністка з панталонів вискакує від ненависті до американців та їхнього президента. Хвора відьма.
И только потом ....защита нещасного всюду умирающего рюцького мира......