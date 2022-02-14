Пентагон: Не думаємо, що Путін вже прийняв рішення, хоча Росія може напасти будь-коли

В американському військовому відомстві вважають, що Росія ще не прийняла остаточного рішення щодо того, нападати на Україну чи ні.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми все ще не віримо, що було прийняте остаточне рішення", - сказав він.

"Війскові дії можуть статися будь-якого дня. І ви вже чули від радника (президента США. - Ред.) з питань безпеки, що це може статися ще до завершення Олімпіади, можливо, навіть цього тижня", - додав Кірбі.

Він також нагадав, що Штати поділилися цією інформацією зі своїми союзниками та партнерами, зокрема й з Україною.

Читайте: Російські військові почали висування на позиції для атаки, - CBS News