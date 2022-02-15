Наявними силами армії РФ провести бліцкриг неможливо, більш ймовірна локальна операція на Донбасі, - Бутусов
У Росії нема достатньої кількості військ для швидкого повномасштабного вторгнення в Україну, більш імовірний локальний наступ на Донбасі.
Про це в інтерв'ю UKRLIFE.TV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Наземні сили амії РФ - це до 150 батальйонно-тактичних груп, на всю територію РФ. Все це одночасно вони не можуть застосувати. На цей час вони смогли підтягнути до кордонів України до 50 БТГ. Готовність до перекидання мають до 85 БТГ. Максимальна кількість, яку росіяне можуть кинути в бій - до 100 БТГ. Такими силами провести бліцкриг і провести глубокий наступ неможливо", - вважає Бутусов.
На думку журналіста, загроза великим вторгненням може використовуватися армією РФ як гарне прикриття для локальної операції, в першу чергу на Донбасі.
Те як Росія розкидає сили, показує, що нічого більшого за локальні прикордонні операції вони зробити не можуть, наголошує Бутусов.
Можливим напрямком локальної операції з боку РФ, головний редактор Цензор.НЕТ називає усунення небезпеки з боку частин ЗСУ, що знаходяться біля окупованих Донецька і Горлвки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це його гра, а не зеленського.
Того сопляка посунули від справ.
Смачного тобі.
Ваши какашки останутся при Вас)А легенду о чудесном превращении кацапской марионетки в патриота впаривать становится все сложнее...
пс То ти вже доїв ?
Да и "марионеточность" Зели проявляется только в воспаленных фантазиях поклонников перекрашенного рыго-медведчуковца)Ну,или на языках ботов.При просьбе привести конкретные примеры подобные тела отмалчиваются или начинают заезженное "вывсезебилы" Мож хоть ты блеснешь оригинальностью и предоставишь что-то конкретное?
Їж , не відволікайся. Хто ж винний, що в твою тарілку лише лайно кладуть...