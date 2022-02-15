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Наявними силами армії РФ провести бліцкриг неможливо, більш ймовірна локальна операція на Донбасі, - Бутусов

Наявними силами армії РФ провести бліцкриг неможливо, більш ймовірна локальна операція на Донбасі, - Бутусов

У Росії нема достатньої кількості військ для швидкого повномасштабного вторгнення в Україну, більш імовірний локальний наступ на Донбасі.

Про це в інтерв'ю UKRLIFE.TV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наземні сили амії РФ - це до 150 батальйонно-тактичних груп, на всю територію РФ. Все це одночасно вони не можуть застосувати. На цей час вони смогли підтягнути до кордонів України до 50 БТГ. Готовність до перекидання мають до 85 БТГ. Максимальна кількість, яку росіяне можуть кинути в бій - до 100 БТГ. Такими силами провести бліцкриг і провести глубокий наступ неможливо", - вважає Бутусов.

На думку журналіста, загроза великим вторгненням може використовуватися армією РФ як гарне прикриття для локальної операції, в першу чергу на Донбасі.

Те як Росія розкидає сили, показує, що нічого більшого за локальні прикордонні операції вони зробити не можуть, наголошує Бутусов.

Також читайте: На закупівлю смартфонів для "Єбабусі" виділяються мільярди, а на армію "Слуга народу" збирає з громадян пожертви, - Бутусов

Можливим напрямком локальної операції з боку РФ, головний редактор Цензор.НЕТ називає усунення небезпеки з боку частин ЗСУ, що знаходяться біля окупованих Донецька і Горлвки.

Автор: 

армія рф (17250) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+22

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15.02.2022 01:30
+16
Есть чем сбивать. Ваты норм настреляли в Грузии наши, а там было всего на порядок меньше чем в Украине
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15.02.2022 01:11
+14
Знаю, что под Харьков перевозят танки, хотя их там и так полно. Буки у нас тоже давно поставлены. Харьковская область огромна, всех вооружений РФ не хватит, чтобы уничтожить всю нашу военную технику. которую в большинстве именно в Харькове и производят.
Тому зберігаємо спокій та чистимо кулемети. А ось росіяни нехай готовлять бомбосховища, бо ми у відповідь будемо обстрілювати Бєлгород та прилеглі території.
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15.02.2022 01:53
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А як він виїзжає в Горлівку?? Тим більше по роботі гранатометник. Горлівка як бє сепарів.
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15.02.2022 08:51 Відповісти
он так направление называет. без нас пунктов. у него на ФБ есть ак где он с гранатометом, в экипировке... суровый чувак
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15.02.2022 08:58 Відповісти
А то не заслуга слуг, а дядечка Джо.
Це його гра, а не зеленського.
Того сопляка посунули від справ.
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15.02.2022 09:22 Відповісти
согласен полностью. это США и Великобритания, наши настоящие друзья!
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15.02.2022 09:30 Відповісти
А ты и тут без своих какашек-никак)
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15.02.2022 09:35 Відповісти
Швидше на хліб намазуй.
Смачного тобі.
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15.02.2022 09:44 Відповісти
Богу-божье,а Кесарю-кесарево)
Ваши какашки останутся при Вас)А легенду о чудесном превращении кацапской марионетки в патриота впаривать становится все сложнее...
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15.02.2022 09:47 Відповісти
Так. Не вийшло із зеленського патріота..
пс То ти вже доїв ?
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15.02.2022 09:48 Відповісти
Даже не начинал)Еда Секты нормальному человеку не подходит))
Да и "марионеточность" Зели проявляется только в воспаленных фантазиях поклонников перекрашенного рыго-медведчуковца)Ну,или на языках ботов.При просьбе привести конкретные примеры подобные тела отмалчиваются или начинают заезженное "вывсезебилы" Мож хоть ты блеснешь оригинальностью и предоставишь что-то конкретное?
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15.02.2022 09:55 Відповісти
Пробач, не читатиму твою писанину.
Їж , не відволікайся. Хто ж винний, що в твою тарілку лише лайно кладуть...
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15.02.2022 10:01 Відповісти
Т.е.,ты в стандартом стиле:конкретики-ноль?Рошено-бото-стайл)))))А я так надеялся,что хоть ты что-то выдавишь....Ну,например,что это Зеля переместился во времени и заставил Гэтьмана работать на кацапов под руководством Медведчука...
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15.02.2022 10:06 Відповісти
Бачу, в тебе інтоксикація від навозу появилась ? З під зелі харчувався ?
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15.02.2022 10:29 Відповісти
Бліцкриг чи ні, але наробити біди вони можуть.
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15.02.2022 09:21 Відповісти
А когда в Воронеже не было российский войск. Или на границе с начала конфликта. Байден просто решил что украинцев надо держать в тонусе.
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15.02.2022 09:35 Відповісти
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