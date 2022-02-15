Головні новини 14 лютого: Росія прискорює нарощування військ, влада каже, що нападу в найближчі дні не буде

"Час для дипломатії скорочується", - кажуть західні партнери. Українська влада запевняє, що готова до будь-якого розвитку подій, - головні новини 14 лютого.

Росія прискорює нарощування військ

В останні 10 днів темпи нарощування Росією сил на кордоні різко зросли, - кажуть у Білому домі. Американські ЗМІ публікують карти розташування військ РФ довкола України. "Час для дипломатії скорочується", перемовини між Байденом та Путіним не дали результату, - кажуть у Пентагоні. Остаточне рішення про напад, за даними американського оборонного відомства, ще не прийняте. Але статися він може будь-коли. CBS повідомляє, що росіяни вже почали висуватися на позиції для атаки. Інших підтверджень цій інформації немає.

США переносять посольство до Львова (за офіційними даними - тимчасово). МЗС Росії закликає своїх громадян в Україні слідкувати за повідомленнями.

Влада каже, що нападу в найближчі дні не буде

Президент Зеленський записав звернення до українців: запевнив, що влада готова до будь-яких сценаріїв, а Україні є, чим оборонятися.

16 лютого - день, про який ЗМІ пишуть як про дату можливого початку вторгнення - президент оголосив Днем єднання.

Він також закликав повернутися олігархів, чиновників та депутатів, які полетіли з країни. Таких 23, ось перелік. Прессекретар Ахметова вже заявила, що олігарх в середу буде в Маріуполі.

Секретар РНБО Данілов каже, що нема підстав вважати, що наступ РФ може відбутися найближчими днями. Міністр оборони Резніков - що армія РФ не сформувала наступально-ударних угруповань.

Нацполіцію перевели на посилений режим несення служби.

Зеленський і Шольц

У Києві був із візитом канцлер ФРН Шольц. Далі він вирушить у Москву. А поки заявив на пресконференції, що Зеленський пообіцяв надати проєкти законів щодо особливого статусу ОРДЛО та проведення там місцевих виборів.

Скандал зі словами Пристайка про НАТО

Посол України у Великій Британій Вадим Пристайко сказав журналістам, що Україна могла би відмовитися від вступу до НАТО - якщо її примусять до цього обставини. В МЗС тут же заявили, що слова вирвані з контексту, а курс на НАТО прописаний в Конституції. Посол каже, що його не так зрозуміли - компроміси лежать не у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях. У Кремлі заявили, що відмова від НАТО була би кроком на шляху до значної відповіді на російські занепокоєння.

Авіакомпанії поновлюють продаж квитків на рейси

Кабмін виділив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів над Україною - і авіакомпанії заявляють, що продовжують здійснювати рейси. Про це вже повідомили SkyUp, Lufthansa та МАУ.

Стрілянина в Гранітному

У ніч з неділі на понеділок двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донччині. Дві людини загинули, ще двох було поранено. Загиблі виявилися етнічними греками, і тепер МЗС Греції наголошує на необхідності захисту грецької громади в Україні.