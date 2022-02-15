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Новини Війна
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Головні новини 14 лютого: Росія прискорює нарощування військ, влада каже, що нападу в найближчі дні не буде

Головні новини 14 лютого: Росія прискорює нарощування військ, влада каже, що нападу в найближчі дні не буде

"Час для дипломатії скорочується", - кажуть західні партнери. Українська влада запевняє, що готова до будь-якого розвитку подій, - головні новини 14 лютого.

Росія прискорює нарощування військ

В останні 10 днів темпи нарощування Росією сил на кордоні різко зросли, - кажуть у Білому домі. Американські ЗМІ публікують карти розташування військ РФ довкола України. "Час для дипломатії скорочується", перемовини між Байденом та Путіним не дали результату, - кажуть у Пентагоні. Остаточне рішення про напад, за даними американського оборонного відомства, ще не прийняте. Але статися він може будь-коли. CBS повідомляє, що росіяни вже почали висуватися на позиції для атаки. Інших підтверджень цій інформації немає.

США переносять посольство до Львова (за офіційними даними - тимчасово). МЗС Росії закликає своїх громадян в Україні слідкувати за повідомленнями.

Влада каже, що нападу в найближчі дні не буде

Президент Зеленський записав звернення до українців: запевнив, що влада готова до будь-яких сценаріїв, а Україні є, чим оборонятися.

16 лютого - день, про який ЗМІ пишуть як про дату можливого початку вторгнення - президент оголосив Днем єднання.

Він також закликав повернутися олігархів, чиновників та депутатів, які полетіли з країни. Таких 23, ось перелік. Прессекретар Ахметова вже заявила, що олігарх в середу буде в Маріуполі.

Секретар РНБО Данілов каже, що нема підстав вважати, що наступ РФ може відбутися найближчими днями. Міністр оборони Резніков - що армія РФ не сформувала наступально-ударних угруповань.

Нацполіцію перевели на посилений режим несення служби.

Зеленський і Шольц

У Києві був із візитом канцлер ФРН Шольц. Далі він вирушить у Москву. А поки заявив на пресконференції, що Зеленський пообіцяв надати проєкти законів щодо особливого статусу ОРДЛО та проведення там місцевих виборів.

Скандал зі словами Пристайка про НАТО

Посол України у Великій Британій Вадим Пристайко сказав журналістам, що Україна могла би відмовитися від вступу до НАТО - якщо її примусять до цього обставини. В МЗС тут же заявили, що слова вирвані з контексту, а курс на НАТО прописаний в Конституції. Посол каже, що його не так зрозуміли - компроміси лежать не у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях. У Кремлі заявили, що відмова від НАТО була би кроком на шляху до значної відповіді на російські занепокоєння.

Авіакомпанії поновлюють продаж квитків на рейси

Кабмін виділив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів над Україною - і авіакомпанії заявляють, що продовжують здійснювати рейси. Про це вже повідомили SkyUp, Lufthansa та МАУ.

Стрілянина в Гранітному

У ніч з неділі на понеділок двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донччині. Дві людини загинули, ще двох було поранено. Загиблі виявилися етнічними греками, і тепер МЗС Греції наголошує на необхідності захисту грецької громади в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) НАТО (6426) росія (64969) стрілянина (1778) авіасполучення (3065) Пристайко Вадим (498) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+4
Враховуючи що влада- кремлівські кроти в більшості, я б сумнівався в їх словах як мінімум
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15.02.2022 01:17
+4
Владе уже никто не верит. Верить ЗЕшобле - себя не уважать
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15.02.2022 01:24
+2
Но нам власть 8оворит что войны не будет !!! вон посмотрите беженцы олигархи возвращаются !!! может они кацапов встречать будут хлебом и солью твари !?...
запомните - война все равно будет , может ни сейчас, может попожа - но БУДЕТ !!! может хитростью попробуют взять да своей агентурой (сейчас только дурак не видет что Нас подводят к выполнению Минска в полном обьеме - а это конец Украине !!
они от Нас просто так не отстанут уже никогда - или Мы русню - или она Нас - идет война за Наследие Киевской Руси с ордой кацапо-голодранцев.. Слава Украине !!! С Нами Бог и правда с Нами !!!
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15.02.2022 01:29
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Враховуючи що влада- кремлівські кроти в більшості, я б сумнівався в їх словах як мінімум
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15.02.2022 01:17 Відповісти
Владе уже никто не верит. Верить ЗЕшобле - себя не уважать
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15.02.2022 01:24 Відповісти
Но нам власть 8оворит что войны не будет !!! вон посмотрите беженцы олигархи возвращаются !!! может они кацапов встречать будут хлебом и солью твари !?...
запомните - война все равно будет , может ни сейчас, может попожа - но БУДЕТ !!! может хитростью попробуют взять да своей агентурой (сейчас только дурак не видет что Нас подводят к выполнению Минска в полном обьеме - а это конец Украине !!
они от Нас просто так не отстанут уже никогда - или Мы русню - или она Нас - идет война за Наследие Киевской Руси с ордой кацапо-голодранцев.. Слава Украине !!! С Нами Бог и правда с Нами !!!
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15.02.2022 01:29 Відповісти
Весь день тяжелую технику стягивают к границам с Украиной. На этот раз в сеть попали кадры движения огромного поезда из ТПС «Солнцепек в юго-западном направлении.
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15.02.2022 01:34 Відповісти
Сейчас такое время, когда враги Украины постоянно выдают фейки с целью дестабилизации в стране и панических настроений, я сам вчера попался на фейк одного "уважаемого" СМИ, и запомните - информацию нужно тщательно поверять и не делать поспешных выводов и решений.
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15.02.2022 01:46 Відповісти
У нас все новости похожи на анекдот - чем не фейк-новости !?
.. тут мозги нужны которых у тебя нет..
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15.02.2022 13:44 Відповісти
надежный укр-источник кста был официальный правительственный и связанный с ОП...
вот теперь и думай если есть чем.....
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15.02.2022 17:05 Відповісти
слушай сюда чепушило - во первых я немец, а по духу я Украинец !!! во вторых - ты щенок и патриЕт куев иди нах !!! я для Своей Украины сделал больше без мовы (я говорю украинской в быту свободно и постоянно - а вот писать не умею, я не учил Ее никогда.) я мог бы сказать больше тебе о себе кто я и где был а где не был что сделал а что еще нет и только планирую .. но не хочу - потосу как не люблю хвастаться да и перед кем !? перед тобой дятлом клавиатуры !? нах
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15.02.2022 23:43 Відповісти
древний алень - иди нах
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16.02.2022 10:23 Відповісти
чем интересен тырнет так это тем что мудачье как ты могут говорить все что угодно без вреда для своего здоровья.. и если бы ты меня живьем увидел - то я сомневаюсь что ты смог бы крикнуть даже мама...
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16.02.2022 17:06 Відповісти
Одна какцапская тушка может удобрить до 10 метров украинского чернозема. А уж как какцапье струей срать будет...
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15.02.2022 02:01 Відповісти
Рашка у цьому році не нападе, даю 99,99999%. І 16 лютого нічого не буде. Рашка у лютому-березні 2014 року могла спокійно захопити пів України, у них були мільйони ватників з юго востока які їх кликали. Влада рашки це не хотіла робити, або злякалась наслідків. Зараз вони це робити не будуть, вони не витягнуть цю війну. Це очевидно. У лаптів для цього немає ресурсів. Максимум що вони можуть, це вийобнутись і пошантажувати.
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15.02.2022 02:02 Відповісти
Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 03:44 Відповісти
Посмотрите флайрадар. Я такого еще с самого начала этойпроги непомню. В данный момент над Украиной нет ни одного самолета...
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15.02.2022 05:11 Відповісти
Вважаю до 16 треба спрацювати на випередження та звільнити Донбас! На Донецьк!
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15.02.2022 06:42 Відповісти
Дід Микола@DidMykola2·
Нова українська народна приказка.
Де преЗЕдент ухилянт - там і депутати "дезертири".
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15.02.2022 08:59 Відповісти
 
 