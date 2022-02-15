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Путін готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки для РФ, - Пєсков

Путін готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки для РФ, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки для РФ.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Насамперед президент Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації. Україна - це лише частина проблеми, це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Росії і, звичайно, президент Путін готовий вести переговори" , – заявив Пєсков.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив Путіну, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, що викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є.

Також дивіться: Путін та Лавров на відстані у кілька десятків метрів обговорили відповіді НАТО та США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". ВIДЕО

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23766)


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Топ коментарі
+52
https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN
#ІНСАЙД Знаєте чому ОПЗЖисти масово залишили Україну? Хоча, здавалося б, кому-кому, а їм точно нема чого боятися Путіна?

❗️Джерело з фракції ОПЗЖ повідомляє, що вони бояться навіть не українських патріотів, які «порвуть» їх у разі масштабного вторгнення. Вони бояться російських спецслужб, як можуть чинити над ними розправи ВІД ІМЕНІ українських партріотів, а потім використати це як привід для війни!

Проросійські політики просто не хочуть бути «розіп'ятими мальчіками в трусіках» тому масово і залишили Україну напередодні ймовірного вторгнення.

В цій історії два в одному - тут вам і «високі відносини» у межах руского міра, і глибоке знання ОПЗЖистами стилю своїх кремлівських кураторів.
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15.02.2022 04:10
+43
- проваливай!
- я не понимаю!
- нахер иди!
- я не могу принять твои слова!
- да иди ты уже! выход там!
- ну мы же не можем вечно спорить!?
- да нахер, нахер, нахер иди
- я готов это обсудить
- что? нахер, это там!
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15.02.2022 02:05
+30
важко жити кацапам, кругом вороги, хочуть вкрасти секрети їх благополуччя
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15.02.2022 01:58
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путин - поганяло)
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15.02.2022 09:42 Відповісти
А вот нечего замышлять плохое и не будет поводов для страха перед НАТО.
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15.02.2022 09:33 Відповісти
***** в Будапешт, к Сиярто пускай едет. Там гарантии поищет меморандумовские
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15.02.2022 09:41 Відповісти
С терористами никаких переговоров,особенно с таким лживым существом как путин !о каких вообще переговорах может идти речь с вором ?
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15.02.2022 09:47 Відповісти
Гарантии безопасности для РФ дать конечно можно. Такие же как и Украине. Для этого Россия должна передать своё ядерное оружие США и тогда на бумажке можно будет зафиксировать, мол уважаем международно признанные границы РФ, обязуемся не делать каку и т.д. Всё как в Будапештском меморандуме было... И для начала конечно РФ должна убраться в эти свои международно признанные границы. Простым языком, нах из Молдовы, Грузии и Украины.
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15.02.2022 10:05 Відповісти
ОПЗЖ врятувала Україну-Королевська втекла,захопивши кокошнік і каравай.Не було як зустрічати асвабадітєлєй-і вони образились.
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15.02.2022 10:09 Відповісти
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15.02.2022 10:12 Відповісти
Так вроде ж уже сказали что мол Все, развод и девичья фамилия. А тат опять давайте поговорим. Тю...
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15.02.2022 10:28 Відповісти
Коли він скаже просто «Путін готов» і всі канали РФ почнуть транслювати «Лебедине озеро»?
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15.02.2022 10:29 Відповісти
тут немає кому вірити
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15.02.2022 10:34 Відповісти
Т.е готов к посадке на бутылку? 🤣
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15.02.2022 10:40 Відповісти
Теперь когда пуйло сдулся, следует прекратить всякие там переговорьІ и разговорьІ об особом статусе лугандона.

Хочет, пусть забирает и кормит своих 800 тьІсяч граждан из ерефовскими паспортами, нам предатели не нужньІ, и ето однозначно. Предавший единождьІ, предаст еще не раз.

Не хочет их забрать, пусть, уе...т со своими орками-убийцами из Донбасса, украинцьІ разберутся, кому из предателей лугандоновских тюрьма, а кому сидеть тихо и не мьІчать.

МолодцьІ страньІ Запада, взяли пуйло на слабо, а он взял и обос....я.

Слава ЗСУ и украинскому народу, которьІе готовьІ отразить нападение орков.

Позор тем чиновникам, кто сбежал из УкраиньІ в етот трудньІй час. И вон их из Верховной РадьІ и других власньІх кабинетов. УкраинцьІ разберитесь из предателями.
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15.02.2022 10:54 Відповісти
никакими конкретными действиями пустословие российского руководства не подкреплено.Нерт никаких признаков снятия напряжённости на границе с Украиной...Нет "режима тишины" на востоке Украины...Есть только дешёвый трёп о том,что Путин "ищет мира".
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15.02.2022 10:57 Відповісти
Зачморил всех соседей и не только, и после этого просит, ублюдок, себе гарантий! Верх цинизма!
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15.02.2022 11:22 Відповісти
а как же многомаховые военно-космические зведоплеты и прочие подводные убийцы континентов ?!
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15.02.2022 11:31 Відповісти
Путин готов - ну пусть посидит.
Мы ещё не все гарантии подвезли.
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15.02.2022 12:23 Відповісти
Нравится, не нравится - гарантии приближаются.
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15.02.2022 12:25 Відповісти
О каких переговорах вообще может идти речь?
Оно готово вернуть Крым и Донбасс на условиях не вступления Украины в НАТО? Бред! Из "Минска" они и так уже вышли, де-факто, совершив массовую паспортизацию. Не понятно, почему после паспортизации продолжают пережовывать эти минские договоренности, какие выборы, какой особый, *****, статус? Она (параша) не отебе*ся. Будет особый статус или нет. На все парашенские инициативы, нужно ответить твердо, нахер! Потому, что все их инициативы направлены на уничтожение нашего государства.
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15.02.2022 13:05 Відповісти
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