Путін готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки для РФ, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки для РФ.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Насамперед президент Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації. Україна - це лише частина проблеми, це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Росії і, звичайно, президент Путін готовий вести переговори" , – заявив Пєсков.
Раніше того ж дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив Путіну, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, що викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є.
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Хочет, пусть забирает и кормит своих 800 тьІсяч граждан из ерефовскими паспортами, нам предатели не нужньІ, и ето однозначно. Предавший единождьІ, предаст еще не раз.
Не хочет их забрать, пусть, уе...т со своими орками-убийцами из Донбасса, украинцьІ разберутся, кому из предателей лугандоновских тюрьма, а кому сидеть тихо и не мьІчать.
МолодцьІ страньІ Запада, взяли пуйло на слабо, а он взял и обос....я.
Слава ЗСУ и украинскому народу, которьІе готовьІ отразить нападение орков.
Позор тем чиновникам, кто сбежал из УкраиньІ в етот трудньІй час. И вон их из Верховной РадьІ и других власньІх кабинетов. УкраинцьІ разберитесь из предателями.
Мы ещё не все гарантии подвезли.
Оно готово вернуть Крым и Донбасс на условиях не вступления Украины в НАТО? Бред! Из "Минска" они и так уже вышли, де-факто, совершив массовую паспортизацию. Не понятно, почему после паспортизации продолжают пережовывать эти минские договоренности, какие выборы, какой особый, *****, статус? Она (параша) не отебе*ся. Будет особый статус или нет. На все парашенские инициативы, нужно ответить твердо, нахер! Потому, что все их инициативы направлены на уничтожение нашего государства.