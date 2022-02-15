Путін готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки для РФ, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів щодо ситуації навколо України та гарантій безпеки для РФ.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Насамперед президент Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації. Україна - це лише частина проблеми, це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Росії і, звичайно, президент Путін готовий вести переговори" , – заявив Пєсков.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив Путіну, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, що викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є.

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