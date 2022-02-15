Плани щодо евакуації є на папері, але справою кожного має стати тероборона, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вбачає в територіальній обороні основу для захисту кожного населеного пункту й держави загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він розповів в ефірі одного з українських каналів у понеділок увечері, відповідаючи на запитання про те, чи готова держава до безпечної евакуації людей у разі бойових дій.

Так, Монастирський сказав: "Щодо евакуації. Можу сказати, що, звісно, плани такі існують на папері".

Водночас він заявив: "Але насамперед я закликав би до здорової підготовки та вступу до лав територіальної оборони. Це правильна відповідь на будь-яку загрозу, яка є", - сказав він.

Міністр висловив упевненість у тому, що саме тероборона стане центром об'єднання в кожному населеному пункті та в державі загалом, дасть можливість бути "цілісною основою для захисту".

"Тероборона може і повинна стати справою кожного", - наголосив глава МВС.

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Монастирський додав, що обговорював із міністром оборони можливість зміни кваліфікаційних вимог до вступу до лав тероборони.

Говорячи про протидію можливому зростанню криміналу у зв'язку із зовнішніми загрозами, міністр висловив думку про те, що запобігти цьому зможе "активна присутність поліції".

"Усі, хто повинен відповідати за безпеку, працюватимуть у посиленому режимі ці дні", - сказав глава МВС, нагадавши про перехід сил відомства на посилений варіант несення служби.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде поліція задіяна в допомозі військовим під час бойових дій, глава МВС сказав: "Насамперед сили безпеки, до яких належить поліція, повинні не допустити сценарію дестабілізації... Але якщо впроваджується воєнний стан, то всі сили безпеки й оборони надходять у розпорядження головнокомандувача, який визначає їхнє місце в обороні держави".