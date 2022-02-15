Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів зривали "тишу" та скинули ВОГ-17 поблизу Мар’їнки, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого - задовільний", - повідомили у штабі.
Наголошується, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Расеянским ублюдкам и их пособникам- мучительной смерти и тяжелых ранений. Убить расеянина- богоугодное дело! Воин, убей расеянца, удобри священную землю Украины!
миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 14 февраля 2022 года
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 13 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- За период с вечера 11 по вечер 13 февраля в Донецкой области Миссия зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 114 нарушений.
- За период с вечера 11 по вечер 13 февраля в Луганской области СММ зафиксировала 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе 24 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 258 нарушений.
- В не подконтрольном правительству Кальмиусском Донецкой области был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и проведения ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала следить за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 5 КПВВ, а также 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- СММ осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
- Свобода передвижения патрулей Миссии оставалась ограниченной, в частности на блокпосте вооруженных формирований вблизи Кременца Луганской области.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS
Заявили официально - перемирие так перемирие. 1 выстрел - в ответ захлебнетесь.
И в случае провокации фиксация нарушения... и утюжить надо так, чтобы кости на глубине метров 30 находили