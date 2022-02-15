Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів зривали "тишу" та скинули ВОГ-17 поблизу Мар’їнки, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого - задовільний", - повідомили у штабі.

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Наголошується, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.