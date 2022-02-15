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Новини Допомога Україні
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Канада виділить Україні майже $400 млн фінансової допомоги і відправить летальну зброю на $6,1 млн, - Трюдо

Канада виділить Україні майже $400 млн фінансової допомоги і відправить летальну зброю на $6,1 млн, - Трюдо

У Канаді схвалено рішення про постачання Києву летальних озброєнь на суму C$7,8 млн ($6,1 млн) і надання C$500 млн ($393 млн) фінансової допомоги з урахуванням загострення ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"За підсумками переговорів з українськими партнерами та з урахуванням загострення ситуації я схвалив виділення Україні летальної зброї та боєприпасів на суму 7,8 млн доларів (канадських)", сказав прем'єр журналістам на пресконференції.

Трюдо наголосив, що канадцям та всьому світу "важливо знати, що Канада продовжить підтримувати Україну, її незалежність, цілісність, суверенітет та право на самооборону".

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Він додав, що Канада приєднується до США, Великої Британії, Болгарії, Чеської Республіки, Нідерландів та Польщі у процесі передачі зброї в Україну.

За його словами, метою цієї підтримки є стримування подальшої російської агресії.

"Ситуація стрімко загострюється, і ми демонструємо свою рішучість… Канадцям та всьому світу важливо знати, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну, її незалежність, цілісність та суверенітет, включаючи її право на самооборону", – сказав Трюдо.

Водночас, як повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, Канада глибоко занепокоєна нагромадженням Росією військ у та поблизу України, що становить серйозну загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах.

"Після спілкування з нашими українськими партнерами, в тому числі під час мого нещодавнього візиту до України, Канада схвалила надання оборонної зброї для допомоги Україні у захисті її суверенітету та територіальної цілісності", - сказала Ананд.

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Вона додала, що разом із союзниками Канада продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

В оборонному відомстві уточнили, що Канада безплатно передасть ЗСУ "автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше оснащення". 

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що Канада та Австралія тимчасово перенесуть свої посольства з української столиці до Львова. Все через загрозу нового вторгнення Росії.

Напередодні в МЗС України повідомили, що США, крім зброї, також нададуть Києву макрофінансову допомогу.

Джерело:  Факти.ICTV, "Укрінформ", Reuters
Канада (2188) зброя (7439) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+15
Канадійцям-черговий респект...
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15.02.2022 07:42
+6
Украинская диаспора может шевство организовать над малыми городами Украины и вооружить террооборону элементарными охотничьим ружьями . Для охоты на кацапов
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15.02.2022 07:46
+3
Спасибі за допомогу над знищенням цапських фашистів.
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15.02.2022 07:49
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Канадійцям-черговий респект...
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15.02.2022 07:42 Відповісти
Коли будеш віддавати цей кредит на 400 млн, тоді згадаєш свій висер про Канадійцям-черговий респект...
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15.02.2022 09:31 Відповісти
а де ти тут побачив що це кредит,бо написано-допомога...
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15.02.2022 09:38 Відповісти
Інформацію потрібно перевіряти з декількох джерел. Те що тут написано допомога, це не вірна інформація і тут питання до журналістів чому вони так написали....Тому що кредит це явно не допомога.
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15.02.2022 09:54 Відповісти
Украинская диаспора может шевство организовать над малыми городами Украины и вооружить террооборону элементарными охотничьим ружьями . Для охоты на кацапов
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15.02.2022 07:46 Відповісти
Спасибі за допомогу над знищенням цапських фашистів.
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15.02.2022 07:49 Відповісти
https://nationalpost.com/news/politics/canadian-press-newsalert-canada-to-give-500m-loan-send-lethal-weapons-to-ukraine?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0Gs6If1ImSA_bzRg0JN9XVv40gLwW6i3qWPCxgrGKGyBdMAV1lvYLl4Vk#Echobox=1644877267

Canada to send Ukraine $7.8M worth of lethal weapons and additional $500M loan

Не допомога, а позика.
Нарешті подіяли наші заклики щодо надання летальної зброї.

Воює зі своїми громадянами, але під тиском мусить Україні якось щось послати.
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15.02.2022 07:53 Відповісти
Деньги "наша" власть любит. И находятся еще, кто верит "нашему" президенту, что деньги, которые дают, правильно, по назначению, распределяются.
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15.02.2022 08:16 Відповісти
Цікаво яку саме снайперську зброю передвдуть нам.... А взагалі це так романтично звучить... Якийсь Саша з Москви буде вбитий в Україні патронами які були вироблені в Канаді...
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15.02.2022 08:35 Відповісти
 
 