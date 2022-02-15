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Новини
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Білий дім відреагував на запрошення Байдена до України: Зараз нам нічого підтвердити

Білий дім відреагував на запрошення Байдена до України: Зараз нам нічого підтвердити

У розкладі президента США Джо Байдена зараз немає запланованої поїздки до України, проте Вашингтон має намір тримати відчиненими двері для дипломатії на тлі російської загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу перша заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Президент Володимир Зеленський у розмові з Байденом у суботу запросив його відвідати Україну найближчими днями. На його думку, візит президента США став би "потужним сигналом" на тлі загрози нового вторгнення Росії та сприяв би деескалації.

"У нас немає поїздки, яку ми могли б підтвердити зараз. Ось так виглядає графік президента. І це точно не підтвердження поїздки до України", – прокоментувала запрошення Жан-П'єр.

За її словами, США готові до продовження діалогу на рівні дипломатичного персоналу та мають намір зберігати відчиненими двері для дипломатії.

"Занадто багато поставлено на карту. На карту поставлені людські життя, про що президент сказав президенту (Росії. Ред.) Путіну. І наш фокус – як зупинити війну. Це наша мета", – додала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.

Бесіда тривала близько години. Під час розмови Байден, серед іншого, запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України".

Байден Джо (2883) візит (1575) Зеленський Володимир (23715)


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Топ коментарі
+7
А як там "око гасударєво", вже закрило провадження проти президента США та його сина?
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15.02.2022 07:56
+5
У Зеленского нет совести. Мучать старенького Байдена своим идиотизмом.
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15.02.2022 07:54
+5
Спочатку ти нарікаєш Байдену зі словами "Чому Україна досі не в НАТО?", переслідуєш проєвропейську опозицію за політичними мотивами, даєш вказівки стряпати надумані справи, валити конкурси до антикорупційних органів, протягувати туди своїх на 100%, ти крутиш носом від допомоги союзників України на тлі російської загрози, а тепер жалібно скиглиш, що лишаєшся один перед країною-агресором. Ось так. Можна бути президентом і бути самотнім, а можна бути громадянином України й відчувати, що ти не один, нас багато, ми разом й нас підтримує весь цивілізований світ.
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15.02.2022 08:18
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У Зеленского нет совести. Мучать старенького Байдена своим идиотизмом.
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15.02.2022 07:54 Відповісти
А як там "око гасударєво", вже закрило провадження проти президента США та його сина?
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15.02.2022 07:56 Відповісти
Смерть цапам!
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15.02.2022 07:58 Відповісти
Держдепартамент США закликав своїх громадян залишити Білорусь та Придністров'я.

06:53 - В 13 км от границы с Украиной в районе поселка Никольское Белгородской области РФ замечена трехкоординатная РЛС Каста-2Е2 (39Н6). Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей.
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15.02.2022 08:02 Відповісти
И что?
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15.02.2022 08:17 Відповісти
Міг би віддячити Байдена за підтримку і з'їздити до нього з піаніною, літак є. Кликати на концерт його сюди це неповага.
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15.02.2022 08:04 Відповісти
Маразматик, але досі ще хитрий Біден через спецслужби скормив журнашльондрам з бібісєй та інших "рупорів дєрьмократії" напівчутки-напівдезу, що #путєннападе16лютого. Тепер, звичайно, він не відвідає "вогнище нестабільності в Східній Європі".
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15.02.2022 08:06 Відповісти
Спочатку ти нарікаєш Байдену зі словами "Чому Україна досі не в НАТО?", переслідуєш проєвропейську опозицію за політичними мотивами, даєш вказівки стряпати надумані справи, валити конкурси до антикорупційних органів, протягувати туди своїх на 100%, ти крутиш носом від допомоги союзників України на тлі російської загрози, а тепер жалібно скиглиш, що лишаєшся один перед країною-агресором. Ось так. Можна бути президентом і бути самотнім, а можна бути громадянином України й відчувати, що ти не один, нас багато, ми разом й нас підтримує весь цивілізований світ.
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15.02.2022 08:18 Відповісти
Ну так он не скиглит. Он издевается над Байденом. Ты говоришь у нас наступление? Так приедь покажи какой герой.
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15.02.2022 08:24 Відповісти
мудак, навчись спочатку виконувати те що обіцяв, щоб тебе поважали, гнида зелена
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15.02.2022 08:19 Відповісти
конкурс на керівника САП доведіть до кінця,а потім запрошуйте...цікаво Зе сам це все вигадує (й не розуміє що робить) чи йому його радники радять...
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15.02.2022 08:40 Відповісти
Ну все логично, все идет по плану

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США виділять Україні позику в розмірі до $1 млрд кредитних гарантій, аби допомогти українській економіці.
"Ця пропозиція (…) дозволить Україні забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для її народу перед обличчям дестабілізуючої поведінки Росії", - заявив Блінкен.
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15.02.2022 09:44 Відповісти
Але якщо б приїхав в Україну, то б США ... не постраждали від змін у розкладі президента США Джо Байдена.
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15.02.2022 10:38 Відповісти
Какой привет--такой ответ! Послали зебиленыша на дипломатическом языке за всю его тупость и хитрожопость...
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15.02.2022 23:01 Відповісти
 
 