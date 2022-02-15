Білий дім відреагував на запрошення Байдена до України: Зараз нам нічого підтвердити

У розкладі президента США Джо Байдена зараз немає запланованої поїздки до України, проте Вашингтон має намір тримати відчиненими двері для дипломатії на тлі російської загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу перша заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Президент Володимир Зеленський у розмові з Байденом у суботу запросив його відвідати Україну найближчими днями. На його думку, візит президента США став би "потужним сигналом" на тлі загрози нового вторгнення Росії та сприяв би деескалації.

"У нас немає поїздки, яку ми могли б підтвердити зараз. Ось так виглядає графік президента. І це точно не підтвердження поїздки до України", – прокоментувала запрошення Жан-П'єр.

За її словами, США готові до продовження діалогу на рівні дипломатичного персоналу та мають намір зберігати відчиненими двері для дипломатії.

"Занадто багато поставлено на карту. На карту поставлені людські життя, про що президент сказав президенту (Росії. – Ред.) Путіну. І наш фокус – як зупинити війну. Це наша мета", – додала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.

Бесіда тривала близько години. Під час розмови Байден, серед іншого, запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України".