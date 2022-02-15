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ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль для зниження напруги навколо України, - Кулеба

ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль для зниження напруги навколо України, - Кулеба

ООН могла б стати активною учасницею дипломатичних переговорів для зниження напруги навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив міністр закордонних справ української держави Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у твіттері.

"Важлива розмова з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем щодо шляхів деескалації безпекової кризи, яку створила РФ. Дипломатія - єдиний відповідальний шлях. Переконаний: ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль та партнерів для зниження напруги", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш про РФ та Україну: Будь-яке вторгнення однієї країни до іншої суперечить міжнародному праву, переконаний, що цього не станеться

Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерріш у понеділок провів зустрічі у віртуальному форматі окремо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль для зниження напруги навколо України, - Кулеба 01

ООН (3342) Кулеба Дмитро (3604) Гутерріш Антоніу (388)


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ООН превратилось в лигу наций. После бури в пустыне, с 1991 года, ни одной успешной операции. Сплошная говорильня
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15.02.2022 08:25 Відповісти
Мир меняется и не в лучшую сторону...
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15.02.2022 08:27 Відповісти
тяжелые времена делают сильных людей, сильные люди делают хорошие времена, хорошие времена делают слабых людей, слабые люди делают тяжелые времена.
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15.02.2022 08:32 Відповісти
ООН что это? Эта организация создана не для того чтобы войны остановливать. Так, по кабаках ньюйоркских посидеть
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15.02.2022 08:34 Відповісти
браво о он
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15.02.2022 08:38 Відповісти
а ведь остались ,наверное, на этой планете люди, что воспринимают оон всерйоз. Я вот на Дискавери channel смотрел об аборигенах Амазонки - очень солидные джентельмены, некоторые даже в трусах
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15.02.2022 09:41 Відповісти
 
 