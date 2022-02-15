ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль для зниження напруги навколо України, - Кулеба

ООН могла б стати активною учасницею дипломатичних переговорів для зниження напруги навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив міністр закордонних справ української держави Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у твіттері.

"Важлива розмова з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем щодо шляхів деескалації безпекової кризи, яку створила РФ. Дипломатія - єдиний відповідальний шлях. Переконаний: ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль та партнерів для зниження напруги", - написав Кулеба.

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Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерріш у понеділок провів зустрічі у віртуальному форматі окремо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та главою МЗС України Дмитром Кулебою.