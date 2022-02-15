Ситуація навколо України дуже серйозна. Термінове завдання для всіх - припинити ескалацію, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав "дуже серйозною" ситуацію навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Він повідомив, що розраховує на дипломатичне вирішення кризи.
"Термінове завдання для всіх – припинити ескалацію", – продовжив глава МЗС.
Ле Дріан заявив, що якщо суверенітет чи територіальна цілісність України будуть поставлені під питання, то будуть масовані санкції щодо Росії.
Напередодні посол Франції у Києві заявив, що Париж не дає поки що рекомендації своїм співвітчизникам, які проживають в Україні, покинути країну. Проте, повідомив міністр закордонних справ, сім'ї персоналу французького посольства, які бажають виїхати з України, можуть це зробити.
"За найменшого серйозного ризику ми ухвалимо негайні рішення", - пообіцяв глава МЗС Франції.
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Та, звичайно, "якщо суверенітет чи територіальна цілісність України будуть поставлені під питання ... бла-бла-бла" інакше сприяння терористу буде надто вже очевидне.
Для кого, "для всіх"?
Як вже задовбали ці грьобані беззубі німчури з лягушатниками.
В позиції, коли гвалтівник гвалтує свою жертву, вони жертву також закликають "припинити ескалацію".?!
ембарго на енергоносії з росії, блокування всіх рахунків ***** й його вірних підданих, відкликання всіх віз, заборона впринципі вести будь-які справи з московією, поставка Україні ********* озброєння, включаючи ППО, кораблі НАТО в портах Украхни в повній бойовій готовності...ескалація зразу припинеться...