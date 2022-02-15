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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація навколо України дуже серйозна. Термінове завдання для всіх - припинити ескалацію, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Ситуація навколо України дуже серйозна. Термінове завдання для всіх - припинити ескалацію, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав "дуже серйозною" ситуацію навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Він повідомив, що розраховує на дипломатичне вирішення кризи.

"Термінове завдання для всіх – припинити ескалацію", – продовжив глава МЗС.

Ле Дріан заявив, що якщо суверенітет чи територіальна цілісність України будуть поставлені під питання, то будуть масовані санкції щодо Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Ле Дріан обговорили підсумки візиту Макрона до Києва та Москви

Напередодні посол Франції у Києві заявив, що Париж не дає поки що рекомендації своїм співвітчизникам, які проживають в Україні, покинути країну. Проте, повідомив міністр закордонних справ, сім'ї персоналу французького посольства, які бажають виїхати з України, можуть це зробити.

"За найменшого серйозного ризику ми ухвалимо негайні рішення", - пообіцяв глава МЗС Франції.

вторгнення (380) Франція (3049) Ле Дріан (98)


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Отказать Україні в НАТО та всячески ублажить неогитлера, неочемберлены на марше.
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15.02.2022 08:31 Відповісти
Для яких таких "всіх" ! Терорист захопив заручника, давайте припинимо ескалацію !
Та, звичайно, "якщо суверенітет чи територіальна цілісність України будуть поставлені під питання ... бла-бла-бла" інакше сприяння терористу буде надто вже очевидне.
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15.02.2022 08:32 Відповісти
"Термінове завдання для всіх - припинити ескалацію"
Для кого, "для всіх"?
Як вже задовбали ці грьобані беззубі німчури з лягушатниками.

В позиції, коли гвалтівник гвалтує свою жертву, вони жертву також закликають "припинити ескалацію".?!
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15.02.2022 08:35 Відповісти
Для всіх, це для кого конкретно? Чого ви хійла сцитеся як воланд-де-морта у Гарі Поттері всі сцялися. Навіть назвати його прямо не можете.
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15.02.2022 08:36 Відповісти
Злое Х#йло на закате своей жизни намерен сделать мировому сообществу пакость развалить Розию убить как много больше жителей планеты Земля и потом сдохнуть!
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15.02.2022 08:36 Відповісти
так припиніть,в чому проблема?
ембарго на енергоносії з росії, блокування всіх рахунків ***** й його вірних підданих, відкликання всіх віз, заборона впринципі вести будь-які справи з московією, поставка Україні ********* озброєння, включаючи ППО, кораблі НАТО в портах Украхни в повній бойовій готовності...ескалація зразу припинеться...
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15.02.2022 08:38 Відповісти
обращение всем это кому? ссыкливая мразь боится пуйлу лично сказать?
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15.02.2022 09:01 Відповісти
 
 