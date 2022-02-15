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Росія не вторгатиметься в Україну, якщо нас на це не спровокують, - постпред РФ при ЄС Чижов

Росія не вторгатиметься в Україну, якщо нас на це не спровокують, - постпред РФ при ЄС Чижов

Постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Москва має право розпочати "контратаку", якщо вважатиме за необхідне захистити російських громадян, які проживають на сході України.

Цей коментар представника Кремля додав побоювань, що Росія використовує операцію "під чужим прапором" як привід для повномасштабного вторгнення в Україну, пише американське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

"Ми не вторгатимемося в Україну, якщо нас на це не спровокують. Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо. Або якщо почнуть відверто вбивати громадян Росії де завгодно - на Донбасі або ще де", - сказав Чижов в інтерв'ю The Guardian.

Видання нагадує, що одним із ключових сценаріїв, запропонованих західною розвідкою, було проведення Росією операції "під чужим прапором", щоб створити привід для вторгнення.

Також Чижов назвав "брехнею" заяви, що російські війська вже перебувають на Донбасі, але попередив, що раптова ескалація конфлікту чи українська "провокація" можуть спровокувати дії Кремля.

За словами російського посла, під провокацією у Кремлі мають на увазі інсценування українцями інциденту проти найманців РФ в ОРДЛО.

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Зазначається, що раніше уряд США заявив, що має докази того, що Москва планує саме таку провокацію, яку, за словами Чижова, може здійснити Київ. Офіційні особи США минулого місяця публічно заявили, що в них є докази плану створення "дуже наочного" фальшивого відео української атаки.

Також представники американської розвідки заявили на вихідних, що на кордоні з Україною перебуває приблизно 145 000 російських військовослужбовців, Росія прискорила плани вторгнення та може перекинути війська через кордон уже в середу.

Чижов також відкинув побоювання Заходу щодо неминучого конфлікту, заявивши, що чисельність російських військ на кордоні з Україною лише еквівалентна чисельності широкомасштабних військових навчань "Захід-21", проведених у вересні 2021 року.

Водночас військові аналітики описують масштаби та склад нарощування росіян як безпрецедентні.

Чижов також сказав, що, на його думку, дипломатичні переговори останніх тижнів усе ще можуть закінчитись рішенням, яке влаштує всі сторони.

вторгнення (380) росія (64969) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+46
Зачем вы собрали столько войск?
-на случай провокации

-а если провокации не будет?
-как же не будет, ведь мы собрали столько войск!
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15.02.2022 08:50
+45
Вот для этого и раздавали свои книжечки с двуглавой курицей на оккупированных территориях.
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15.02.2022 08:47
+38
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15.02.2022 08:49
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НАТО не напада на Шариковвых Мавзолея
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15.02.2022 10:09 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам!
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15.02.2022 10:10 Відповісти
А існування Незалежної України - це достатня провокація?
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15.02.2022 10:14 Відповісти
это просто плевок в лицо!
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15.02.2022 11:55 Відповісти
Якщо вигнання з Києва злодія-гопника януковича, провокація для захоплення Криму та намагання створити малоросію, то провокацією можна назвати зараз будь-що. Наприклад, Медведчука не обрали у Раду. Яка зухвалість! У цього народу. Самого кума ..... кинули.
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15.02.2022 10:32 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!"
На хєра ще думки цього дегенерата тут?
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15.02.2022 10:37 Відповісти
Вероятно они имеют ввиду захват ВСУ Белгорода , Воронежа или Ростова на Дону.
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15.02.2022 10:42 Відповісти
"захистити російських громадян, які проживають на сході України" - цікаво, як вони там "проживають" без дозволу України,
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15.02.2022 10:46 Відповісти
вот же ***** кацапоидное... как только таких уродов человеконенавистнических Земля носит?
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15.02.2022 10:48 Відповісти
І так 8 років окупації московією України !!!!
Азербайджан чекав 30 років…
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15.02.2022 11:08 Відповісти
пусть просто заберут их и вывезут из Украины,если те сами считают,что им в Украине страшно и небезопасно.
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15.02.2022 11:24 Відповісти
людину спровокувати не можливо, спровокувати можна тільки тварину,особливо мавпу.
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15.02.2022 12:02 Відповісти
Ну так заберите своих граждан как все нормальные страны делают, какие проблемы?
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15.02.2022 15:57 Відповісти
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