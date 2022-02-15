Росія не вторгатиметься в Україну, якщо нас на це не спровокують, - постпред РФ при ЄС Чижов

Постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Москва має право розпочати "контратаку", якщо вважатиме за необхідне захистити російських громадян, які проживають на сході України.

Цей коментар представника Кремля додав побоювань, що Росія використовує операцію "під чужим прапором" як привід для повномасштабного вторгнення в Україну, пише американське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

"Ми не вторгатимемося в Україну, якщо нас на це не спровокують. Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо. Або якщо почнуть відверто вбивати громадян Росії де завгодно - на Донбасі або ще де", - сказав Чижов в інтерв'ю The Guardian.

Видання нагадує, що одним із ключових сценаріїв, запропонованих західною розвідкою, було проведення Росією операції "під чужим прапором", щоб створити привід для вторгнення.

Також Чижов назвав "брехнею" заяви, що російські війська вже перебувають на Донбасі, але попередив, що раптова ескалація конфлікту чи українська "провокація" можуть спровокувати дії Кремля.

За словами російського посла, під провокацією у Кремлі мають на увазі інсценування українцями інциденту проти найманців РФ в ОРДЛО.

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Зазначається, що раніше уряд США заявив, що має докази того, що Москва планує саме таку провокацію, яку, за словами Чижова, може здійснити Київ. Офіційні особи США минулого місяця публічно заявили, що в них є докази плану створення "дуже наочного" фальшивого відео української атаки.

Також представники американської розвідки заявили на вихідних, що на кордоні з Україною перебуває приблизно 145 000 російських військовослужбовців, Росія прискорила плани вторгнення та може перекинути війська через кордон уже в середу.

Чижов також відкинув побоювання Заходу щодо неминучого конфлікту, заявивши, що чисельність російських військ на кордоні з Україною лише еквівалентна чисельності широкомасштабних військових навчань "Захід-21", проведених у вересні 2021 року.

Водночас військові аналітики описують масштаби та склад нарощування росіян як безпрецедентні.

Чижов також сказав, що, на його думку, дипломатичні переговори останніх тижнів усе ще можуть закінчитись рішенням, яке влаштує всі сторони.