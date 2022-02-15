Курс долара не повинен перевищити позначку в 30 грн. Резервів Нацбанку достатньо для вгамування паніки, - заступник керівника ОП Шурма

Курс долара в Україні не повинен перетнути позначку в 30 гривень.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі передачі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, коливання курсу, викликані побоюваннями військової агресії з боку Росії, є тимчасовими і не матимуть істотного впливу на позиції національної валюти.

"Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати цю паніку", - заявив він.

Він також припустив, що упродовж 2-3 місяців курс долара в Україні повернеться на свій звичайний рівень.

Читайте також: Влада робить все, щоб курс не перетнув позначку 30 грн за $1, - "слуга народу" Арахамія

"Упродовж двох-трьох місяців курс відкотиться на свій нормальний рівень - 27-27,5 грн за долар", - сказав він.