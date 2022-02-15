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Курс долара не повинен перевищити позначку в 30 грн. Резервів Нацбанку достатньо для вгамування паніки, - заступник керівника ОП Шурма

Курс долара не повинен перевищити позначку в 30 грн. Резервів Нацбанку достатньо для вгамування паніки, - заступник керівника ОП Шурма

Курс долара в Україні не повинен перетнути позначку в 30 гривень.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі передачі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, коливання курсу, викликані побоюваннями військової агресії з боку Росії, є тимчасовими і не матимуть істотного впливу на позиції національної валюти.

"Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати цю паніку", - заявив він.

Він також припустив, що упродовж 2-3 місяців курс долара в Україні повернеться на свій звичайний рівень.

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"Упродовж двох-трьох місяців курс відкотиться на свій нормальний рівень - 27-27,5 грн за долар", - сказав він.

Автор: 

долар (529) курс (1628) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+9
Им в кайф.
Когда завтра ******** прикажет всем зебилам прийти к Банковой и получить 50 ударов ремнем по жопе, они вообще пообкончаюся.

Будут место в очереди за деньги продавать.
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15.02.2022 08:56
+8
Курс гривні і закритий рот ЗЕбіла речі взаємопов'язані )
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15.02.2022 08:49
+8
КушайТЕ ЗЕбилы, кушайТЕ. Хуже ведь не будет, да?
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15.02.2022 08:54
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А ціни чого так пруть ?
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15.02.2022 08:49 Відповісти
того и прут что доллар сдерживают искусственно.
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15.02.2022 08:49 Відповісти
Бакс росте, бакс падає, а ціни все рівно ростуть. Апетити українських бізнесменів безмежні.
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15.02.2022 08:54 Відповісти
дело не в росте или падении а в том что одна из частей свободного рынка находится под ручным управлением. по всем раскладам доллар давно должен стоить в районе 33-35 грн. но это убийство рейтинга зеленых которые верещали про "бакс по 30".
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15.02.2022 08:57 Відповісти
Бизнесмены одинаковы во всем мире.
Но при правильной политике тправительства инфляцию удается держать в 2-3 %, и всем хорошо.

Но для этого во власти нужны не писькограи, а профи.
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15.02.2022 08:58 Відповісти
Швейцарский бизнесмен Коломойский не чудит в Швейцарии так, как украинский бизнесмен Коломойский чудит в Украине.
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15.02.2022 09:17 Відповісти
Не меліть дурниць. Що, при Порошенко апетити у них були менші? Ріст цін зумовлений зростання цін на енергоносії, недолугою роботою уряду та законотворчою діяльністю зелені у ВР, різким зростанням рівня корупції. І цей шалений зріст цін тільки починається. Жеріть, ЗЕ-біли.
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15.02.2022 09:49 Відповісти
Поцікавтесь інфляцією в США.)
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15.02.2022 09:48 Відповісти
Нужно вообще сейчас запретить продажу баксов финансовыми установами. У нас в магазинах цены в гривнах, нефиг усугублять ситуацию скупкой зеленых!!!
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15.02.2022 08:58 Відповісти
Ага. Ввести ручную регуляцию и начать продавать валюту по карточкам.

Вас, дебилов, ничего не учит...
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15.02.2022 09:01 Відповісти
Ну нарит между собой пусть обменивается, тут без ограничений и это никак не на что не повлияет, а вот банкам, обменникам и тд вполне возможно, только на покупку еще можно, но никак не на продажу
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15.02.2022 09:10 Відповісти
Меняется, как марками?
Очень забавно ты себе валютный рынок представляешь.

Любая ручная регуляция и запреты только повышает спрос и цену. Поэтому начало каких-либо запретов обвалит гривну окончательно.

Насчет не повлияет - это вобще песня. А на что вобще, по-твоему, влияет курс на межбанке?
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15.02.2022 09:17 Відповісти
А кому сейчас легко? Да, с меня финансовый эксперт как из говна пуля, я этого и не скрываю. Просто предложил как вариант
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15.02.2022 09:22 Відповісти
Бо держава газ підприємствам: пекарням, молокозаводам, ковбасним цехам і т. д. продає по 64 000 гривень за 1000 кубометрів, а раніше він був у 3 рази дешевший. Для населення газ по 7 900 грн. ЦІна газу закладається в ціну товару, тому і ростуть ціни. По суті ще один прихований податок платимо, гроші з якого закопають в землю і розкрадуть на великому крадівництві і на смартфонах для пенсіонерів.
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15.02.2022 09:04 Відповісти
Пенсіонери в тебе на смартфони ще не забрали жодної копійки. Спочатку потрібно внести зміни в держбюджет.
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15.02.2022 09:16 Відповісти
Курс гривні і закритий рот ЗЕбіла речі взаємопов'язані )
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15.02.2022 08:49 Відповісти
Стопудово! Ведь можно было сказать например, что "Да, некоторая паника на рынке имеется, но есть объективный курс гривни определенный торговым балансом...и мол резервов достаточно для его поддержания..." - это говорит про рыночные механизмы регулирования!
Так нет же нужно было вылезти и сказать "не повинен перевищувати позначку ХХ" а это уже говорит про искусственное удержание на непонятной отметке! Хотя отметка в 30, очень даже понятная - это чисто психологическая отметка перехода на другой десяток....без каких либо экономических обоснований! Это до боли напоминает ситуацию когда Янукович удерживал курс на 8 грн, когда реальный курс достиг 12-13 грн, а потом случилось что случилось
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15.02.2022 09:03 Відповісти
👏👏👏👏👏😊 До речі, того ідіота за "30 гривень" треба гнати шваброю з роботи. Такі цифри ніхто е оголошує. Бо навіть при курсі 28 всі продавці будуть чекати озвучені дебілом 30.
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15.02.2022 09:46 Відповісти
КушайТЕ ЗЕбилы, кушайТЕ. Хуже ведь не будет, да?
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15.02.2022 08:54 Відповісти
Им в кайф.
Когда завтра ******** прикажет всем зебилам прийти к Банковой и получить 50 ударов ремнем по жопе, они вообще пообкончаюся.

Будут место в очереди за деньги продавать.
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15.02.2022 08:56 Відповісти
Стабильность курса была одним из козырей зеленых *********

Поскольку после таких уверений курс точно рванет под 50 - все идет по плану...

Главное, чтоб зебобики обосрались как можно больше.
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15.02.2022 08:55 Відповісти
Да не было никакой стабильности курса! Про какую стабильность мы говорим, когда цены растут?!Скупкой баксов население перестало заниматься довольно давно, когда у населения практически исчезли сбережения! За что собственно покупать?! Ну стабильный курс в 28, а что людям с этого, если з/п осталась та же, а цены выросли? Бакс скупать? А за что тогда покупать продукты?....
Ситуация несколько напоминает ситуацию с Януковичем, когда тот удерживал курс на 8. Но тогда тупо удерживалась сама цифра 8 на "ценнике", при отсутствии самого бакса (рыночный его курс был около 13, а поскольку основная часть ЗВР по курсу 8 уходила своим людям...в т.ч. Коломойскому, то обычный пипл мог купить бакс с рук где то за 15 грн). А при новом Овоще (Зеленском) пытаются удержать курс чтобы тупо не перевалил за 30, поскольку это психологическая отметка для зе-бобиков
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15.02.2022 09:12 Відповісти
надо 30.. надо 40.. несколько хрюнделей "экспортеров" свою известную пестню закончат когда путлер Украину захватит?
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15.02.2022 08:56 Відповісти
Значит наставшую жопу признают даже клоуны
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15.02.2022 08:57 Відповісти
А еще пару месяцев над курс был 27. Понавыбирали, бл@ди!
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15.02.2022 08:58 Відповісти
Шаурма у папочки про курс спросил!!
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15.02.2022 08:58 Відповісти
ЗЕчмо от Украины камня на камне не оставит. И оно надеется на второй срок
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15.02.2022 09:02 Відповісти
Главное чтобы Ленина скумбрия не подорожала и Колина гречка
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15.02.2022 09:03 Відповісти
https://kh.depo.ua/ukr/kh/kharkivskiy-nardep-vid-slugi-narodu-pivovarov-pokinuv-teritoriyu-ukraini-zmi-202202151424499 До переліку нардепів, котрі виїхали з України, також входять: Ілля Кива (ОПЗЖ, 30 січня відправився в Аліканте); Наталія Королевська (ОПЗЖ, 9 лютого полетіла в Ригу); Сергій Льовочкін (ОПЗЖ, 10 лютого полетів до Венеції); Юлія Львочкіна (ОПЗЖ, 26 січня відправилась у Ніццу); Вадим Рабінович (ОПЗЖ, 3 лютого полетів у Тель-Авів); Вадим Новинський (позафракційний, 10 лютого відправився у Мюнхен); Олександра Устінова ("Голос", 6 лютого полетіла у Дюссельдорф); Ярослав Железняк ("Голос", 12 лютого відправився у Париж); Ігор Абрамович (ОПЗЖ, 12 лютого вилетів до Варшави); Олександр Аліксейчук ("Слуга народу", 5 лютого вилетів у Доху); Ірина Аллахвердієва ("Слуга народу", 4 лютого полетіла в Дубай); Тетяна Плачкова (ОПЗЖ, 13 лютого полетіла у Відень); Віталій Борт (ОПЗЖ, 3 лютого полетів до Стамбула); Олександр Пузанов (ОПЗЖ, 13 лютого вилетів у Доху); Роман Іванісов (позафракційний, 11 лютого вилетів у Париж); Ігор Кривошеєв ("Слуга народу", 4 лютого відправився у Мадрид); Сергій Нагорняк ("Слуга народу", 11 лютого полетів у Цюрих); Юрій Солод (ОПЗЖ, 9 лютого відправився у Ригу); Дмитро Шпенов (позафракційний, 12 лютого полетів до Женеви); Вадим Столар (ОПЗЖ, 12 лютого відправився до Ніцци); Євген Яковенко (позафракційний, 12 лютого полетів у Стамбул); Олег Волошин (ОПЗЖ, 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю).
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15.02.2022 09:04 Відповісти
чергові крепкіє хазяйствіннікі....вже одні бовдури тримали штучно бакс на 8....тепер маладиє ліца будуть його штучно тримати...а потім 73% какая разніца здивуються чому бахнеться долар до 40-50
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15.02.2022 09:04 Відповісти
а керовник вже інший?
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15.02.2022 09:09 Відповісти
Зараз вигідно продавати долари , бо паніка і гарний курс . А купувати вигідно , коли спаде ажіотаж і курс стабілізується .
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15.02.2022 09:12 Відповісти
***!!! Ржунимагу! Капитан очевидность! Настоящий бизнесмен!
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15.02.2022 09:49 Відповісти
А сколько же тогда будет стоить 1 литр горючего на заправках? Мне помнится, что одно очень официальное лицо не так давно заявляло, что 1 литр диз. топлива не будет стоить больше 30 грн. Ну и?
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15.02.2022 09:48 Відповісти
Минэкономики - С учетом максимальной наценки предельная стоимость бензина составляет не должна превышать 35,84 грн/л, дизтоплива - 35,30 грн/л.
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15.02.2022 10:29 Відповісти
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15.02.2022 10:07 Відповісти
30 - це вже дупа
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15.02.2022 10:28 Відповісти
ПЗДЦ! Денежно-кредитная политика определяется завхозами из Офиса Президента?
За гранью! Сколько можно было на зарплаты этого всего непотріба вооружений закупить!
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15.02.2022 10:41 Відповісти
Завтра запретят думать, потому как это опасно для власти зеленых клоунов. Нужны тупые рабы. Да здравствует Северная Корея!
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29.07.2022 20:38 Відповісти
 
 