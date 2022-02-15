Курс долара не повинен перевищити позначку в 30 грн. Резервів Нацбанку достатньо для вгамування паніки, - заступник керівника ОП Шурма
Курс долара в Україні не повинен перетнути позначку в 30 гривень.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі передачі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, коливання курсу, викликані побоюваннями військової агресії з боку Росії, є тимчасовими і не матимуть істотного впливу на позиції національної валюти.
"Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати цю паніку", - заявив він.
Він також припустив, що упродовж 2-3 місяців курс долара в Україні повернеться на свій звичайний рівень.
"Упродовж двох-трьох місяців курс відкотиться на свій нормальний рівень - 27-27,5 грн за долар", - сказав він.
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Но при правильной политике тправительства инфляцию удается держать в 2-3 %, и всем хорошо.
Но для этого во власти нужны не писькограи, а профи.
Вас, дебилов, ничего не учит...
Очень забавно ты себе валютный рынок представляешь.
Любая ручная регуляция и запреты только повышает спрос и цену. Поэтому начало каких-либо запретов обвалит гривну окончательно.
Насчет не повлияет - это вобще песня. А на что вобще, по-твоему, влияет курс на межбанке?
Так нет же нужно было вылезти и сказать "не повинен перевищувати позначку ХХ" а это уже говорит про искусственное удержание на непонятной отметке! Хотя отметка в 30, очень даже понятная - это чисто психологическая отметка перехода на другой десяток....без каких либо экономических обоснований! Это до боли напоминает ситуацию когда Янукович удерживал курс на 8 грн, когда реальный курс достиг 12-13 грн, а потом случилось что случилось
Когда завтра ******** прикажет всем зебилам прийти к Банковой и получить 50 ударов ремнем по жопе, они вообще пообкончаюся.
Будут место в очереди за деньги продавать.
Поскольку после таких уверений курс точно рванет под 50 - все идет по плану...
Главное, чтоб зебобики обосрались как можно больше.
Ситуация несколько напоминает ситуацию с Януковичем, когда тот удерживал курс на 8. Но тогда тупо удерживалась сама цифра 8 на "ценнике", при отсутствии самого бакса (рыночный его курс был около 13, а поскольку основная часть ЗВР по курсу 8 уходила своим людям...в т.ч. Коломойскому, то обычный пипл мог купить бакс с рук где то за 15 грн). А при новом Овоще (Зеленском) пытаются удержать курс чтобы тупо не перевалил за 30, поскольку это психологическая отметка для зе-бобиков
За гранью! Сколько можно было на зарплаты этого всего непотріба вооружений закупить!