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Новини Допомога Україні
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Зеленський подякував Трюдо за додатковий пакет фіндопомоги Україні: Разом ми набагато сильніші!

Зеленський подякував Трюдо за додатковий пакет фіндопомоги Україні: Разом ми набагато сильніші!

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за надання додаткового пакету фінансової допомоги Україні.

Слова вдячності Зеленський розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Канаді та Джастіну Трюдо за своєчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!" - зазначив глава держави. 

Зеленський подякував Трюдо за додатковий пакет фіндопомоги Україні: Разом ми набагато сильніші! 01

Читайте також: Канада виділить Україні майже $400 млн фінансової допомоги і відправить летальну зброю на $6,1 млн, - Трюдо

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Канада (2188) допомога (8304) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+2
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15.02.2022 08:59
+2
А этому болвану лишь бы бабки давали!!!
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15.02.2022 09:00
+2
Буде що розкрадати.
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15.02.2022 09:02
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15.02.2022 08:59 Відповісти
Вперше за 8 років війни Канада надала УКраїні летальну зброю. Трюдо змінив власну принципову позицію. Це добре.
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15.02.2022 09:03 Відповісти
А этому болвану лишь бы бабки давали!!!
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15.02.2022 09:00 Відповісти
Була б на місці цього балвана інша людина, ти б з захопленням писав про потужну перемогу.
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15.02.2022 09:05 Відповісти
Я потужно пишу про задрыпанного нарика?,,
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15.02.2022 09:08 Відповісти
зеленое стадо намекает что ты якобы порохобот)
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15.02.2022 09:14 Відповісти
Если б он те бабки на полезные дела пускал - тогда ладно. А то ж оно под дебильный проект ,,е - *****" все деньги по карманам потырят
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15.02.2022 09:06 Відповісти
Буде що розкрадати.
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15.02.2022 09:02 Відповісти
Зеленский сравнил Украину с порноактрисой, "готовой принять все с любой стороны"
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15.02.2022 09:12 Відповісти
если вдруг кто забыл как Зебло критиковал кредиты ДО избрания на должность.
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15.02.2022 09:13 Відповісти
"Итак, что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Простите, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня - он называется попрошайничество… Все очень просто - мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%",

Зеленский 2016г.
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15.02.2022 09:15 Відповісти
Канада срочно што -то засилайте, каждий самолет укрепляет хребет Украини потому что немци как гнули так гнут Украину, что би поздно не било!!!
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15.02.2022 09:23 Відповісти
 
 