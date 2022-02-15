Зеленський подякував Трюдо за додатковий пакет фіндопомоги Україні: Разом ми набагато сильніші!

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за надання додаткового пакету фінансової допомоги Україні.

Слова вдячності Зеленський розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Канаді та Джастіну Трюдо за своєчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!" - зазначив глава держави.

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