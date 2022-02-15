806 13
Зеленський подякував Трюдо за додатковий пакет фіндопомоги Україні: Разом ми набагато сильніші!
Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за надання додаткового пакету фінансової допомоги Україні.
Слова вдячності Зеленський розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую Канаді та Джастіну Трюдо за своєчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!" - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.02.2022 08:59
+2 vadym sestritsyn
показати весь коментар15.02.2022 09:00
+2 Анелія Оржеховська
показати весь коментар15.02.2022 09:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленский 2016г.