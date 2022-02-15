Джонсон після розмови з Байденом: "Залишається вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх загроз"

Лідери США та Великої Британії заявили, що ще залишається надія на дипломатичне вирішення кризи, створеної Росією на кордоні України, але попереджають, що ситуація залишається крихкою.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона за підсумками телефонної розмови із президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Прем'єр-міністр і президент Байден розповіли один одному про свої нещодавні дискусії з іншими світовими лідерами. Вони погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх загроз на адресу України. Лідери підкреслили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії з далекосяжною шкодою як для Росії, так і для всього світу", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація навколо України дуже серйозна. Термінове завдання для всіх - припинити ескалацію, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Британія та США вважають, що західні союзники повинні зберігати єдність перед загрозами з боку Росії, включаючи запровадження значного пакету санкцій у разі ескалації агресії.

"Вони також підтвердили необхідність того, щоб європейські країни зменшили свою залежність від російського газу, і цей крок більше, ніж будь-який інший, завдасть удару по стратегічних інтересах Росії", - зазначили на Даунінг-стріт.

У заяві Білого дому зазначається, що під час розмови також обговорювалися зусилля щодо зміцнення східного флангу НАТО.