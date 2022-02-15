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Джонсон після розмови з Байденом: "Залишається вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх загроз"

Джонсон після розмови з Байденом:

Лідери США та Великої Британії заявили, що ще залишається надія на дипломатичне вирішення кризи, створеної Росією на кордоні України, але попереджають, що ситуація залишається крихкою.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона за підсумками телефонної розмови із президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Прем'єр-міністр і президент Байден розповіли один одному про свої нещодавні дискусії з іншими світовими лідерами. Вони погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх загроз на адресу України. Лідери підкреслили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії з далекосяжною шкодою як для Росії, так і для всього світу", - йдеться у заяві.

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Британія та США вважають, що західні союзники повинні зберігати єдність перед загрозами з боку Росії, включаючи запровадження значного пакету санкцій у разі ескалації агресії.

"Вони також підтвердили необхідність того, щоб європейські країни зменшили свою залежність від російського газу, і цей крок більше, ніж будь-який інший, завдасть удару по стратегічних інтересах Росії", - зазначили на Даунінг-стріт.

У заяві Білого дому зазначається, що під час розмови також обговорювалися зусилля щодо зміцнення східного флангу НАТО.

Автор: 

Байден Джо (2883) Велика Британія (5553) росія (64969) США (22590) Джонсон Борис (582)


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Байден зібрався бомбити моцкву ?
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15.02.2022 09:02 Відповісти
западные союзники единым фронтом очень обеспокоены и озабочены
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15.02.2022 09:03 Відповісти
Закрити ото вікно яке рубав петя у Європу і буде, все як до петі. Москва в кордонах московії і в сраці.
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15.02.2022 09:13 Відповісти
 
 