Кубраков анонсував початок третього сезону масштабного будівництва: 5,5 тис. км доріг та 750 км залізничних колій
У Міністерстві інфраструктури України оголосили про початок третього масштабного сезону "Великого будівництва".
За словами міністра Олександра Кубракова, він стартує вже за декілька тижнів, передає Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо працювати над масштабною розбудовою країни. Адже дійсно Незалежна Україна — це країна з розвиненою сучасною інфраструктурою. Уже за пару тижнів розпочинаємо 3-ій масштабний будівельний сезон "Великого будівництва", - написав він у своєму Facebook.
За словами міністра, у планах програми "Велике будівництво": 5 500 км державних доріг, 300 штучних споруд, 750 км залізничних колій, 1500 нових вантажних вагонів, нові злітно-посадкові смуги, модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, розбудова перших пілотних 6-ти Національних природних парків, старт оновлення 6 Дніпровських судноплавних шлюзів, масштабні будівельні роботи в українських портах тощо.
Кубраков також підкреслив, що його відомство продовжує забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі: українське небо відкрите, а порти у Чорному морі працюють у штатному режимі.
Він нагадав, що в неділю ввечері урядом було прийнято рішення про виділення 16,6 млрд грн з резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів літаків у повітряному просторі країни, про блокаду портів Чорного моря наразі не йдеться, рух суден проходить новим маршрутом.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році у межах програми буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України.
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Ну ок.Из того,что смог разобрать...Зеля игнорировал КБ "Луч" и потому у нас нет ПВО?
Открою тебе секрет:КБ "Луч" не получало заявок на разработку систем ПВО,хотя они и обращались с таким предложением и к Зеленскому,и к Порошенко.Внимательно парочитай:И К ПОРОШЕНКО.Почему тогда мудак только Зеля?
Битум на дороги идет прямиком с рашки! Цена дорог в 3 раза выше чем при Порохе !!! Суки сдаете страну за 30 серебренников!
в Украине это надо прекращать,
а в других странах как - не наше дело
попросить Блинкена заблокировать счета, если деньги имеют криминальное происхождение и посадить в тюрьму
Они реально сериал снимают
Або дебіл, або аферист рівня Остапа Бендера. Незалежна Україна - це країна з сильною ******** добре оснащеною, зброєноб і ситою армією. А "велике кралівництво" робить країну слабкою і вразливою.
С другой стороны, нарид ничему не научится и не хочет учиться
Но вообще, единственное, что реально щас удерживает зелень у власти, это российские войска на границе. В нынешней ситуации нужно быть очень аккуратными с дестабилизацией, даже если она праведная.