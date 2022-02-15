Кубраков анонсував початок третього сезону масштабного будівництва: 5,5 тис. км доріг та 750 км залізничних колій

У Міністерстві інфраструктури України оголосили про початок третього масштабного сезону "Великого будівництва".

За словами міністра Олександра Кубракова, він стартує вже за декілька тижнів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо працювати над масштабною розбудовою країни. Адже дійсно Незалежна Україна — це країна з розвиненою сучасною інфраструктурою. Уже за пару тижнів розпочинаємо 3-ій масштабний будівельний сезон "Великого будівництва", - написав він у своєму Facebook.

За словами міністра, у планах програми "Велике будівництво": 5 500 км державних доріг, 300 штучних споруд, 750 км залізничних колій, 1500 нових вантажних вагонів, нові злітно-посадкові смуги, модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, розбудова перших пілотних 6-ти Національних природних парків, старт оновлення 6 Дніпровських судноплавних шлюзів, масштабні будівельні роботи в українських портах тощо.

Кубраков також підкреслив, що його відомство продовжує забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі: українське небо відкрите, а порти у Чорному морі працюють у штатному режимі.

Він нагадав, що в неділю ввечері урядом було прийнято рішення про виділення 16,6 млрд грн з резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів літаків у повітряному просторі країни, про блокаду портів Чорного моря наразі не йдеться, рух суден проходить новим маршрутом.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році у межах програми буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України.

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