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США офіційно запропонували Україні кредитні гарантії в розмірі до $1 млрд, - Блінкен

США офіційно запропонували Україні кредитні гарантії в розмірі до $1 млрд, - Блінкен

Уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ця пропозиція – у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами – зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії", - йдеться у заяві.

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У Вашингтоні нагадали, що в період з 2014 по 2016 роки Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на $1 мільярд.

"Ці кредитні гарантії відіграли важливу роль у допомозі Україні успішно стабілізувати її економіку на тлі попередньої російської агресії та втілити сміливий порядок денний економічних реформ, підкріплений амбітною співпрацею з МВФ", - зазначили в Держдепі.

Автор: 

кредит (3817) США (22590) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+12
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15.02.2022 09:43
+4
Чому не можна? США 5 років давало кредит СССР коли йшла Друга Світова.
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15.02.2022 09:53
+3
Знайди Зеленського на шаховій дошці світової політики )
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15.02.2022 09:46
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15.02.2022 09:43 Відповісти
Лучше бы гарантии безпеки запропонували.
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15.02.2022 09:43 Відповісти
ТАк кредиты потом отдавать жеж нада, хотя война, если чо, все спишет...
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15.02.2022 09:44 Відповісти
Бене надо кушать.
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15.02.2022 09:44 Відповісти
Украинская корупция двумя руками ЗА !!! На месяц хватит !
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15.02.2022 10:08 Відповісти
Знайди Зеленського на шаховій дошці світової політики )
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15.02.2022 09:46 Відповісти
Спалились Штати.Бо не можна одночасно говорити про напад Росіі і давати кредит...
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15.02.2022 09:51 Відповісти
Чому не можна? США 5 років давало кредит СССР коли йшла Друга Світова.
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15.02.2022 09:53 Відповісти
Руководство СССР их разворовало? Вывело в оффшоры?
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15.02.2022 11:06 Відповісти
О! Оце Кловун любить. Попіліть є що. А то Стінгери Джевеліни чи патрони...Куди їх діти?
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15.02.2022 09:52 Відповісти
Шо цікаво, цю новину ще вчора почали крутити на маілСру.
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15.02.2022 09:53 Відповісти
Це для Кубракова тіпо на дороги, чи для Фйодорова тіпо для є-бабусь?
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15.02.2022 10:02 Відповісти
Не давайте деньгами - расп...дят на "Великов Крадивництве", давайте оружием на 1 миллиард.
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15.02.2022 10:03 Відповісти
На тероборону грошей немає, а у Кривому Розі будують стадіон і басейн на 830 млн. грн

https://tverezo.info/post/152458
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15.02.2022 10:04 Відповісти
Интересно, а Штаты этого не знают?
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15.02.2022 11:07 Відповісти
Может сначала найти 1 млрд долл. которые украли слуги в Кривом Рогу?
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15.02.2022 10:08 Відповісти
Даже не просто жалкий лярд....а кредит! Это после столько сэкономленного бабла после Отказа Украины от ядерного!!!
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15.02.2022 10:09 Відповісти
Это даже не кредит
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15.02.2022 10:09 Відповісти
Дайте безвиз.
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15.02.2022 10:29 Відповісти
лучше горючкой, оружием и боеприпасами
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15.02.2022 10:34 Відповісти
Р А З В О Р У Ю Т!
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15.02.2022 11:15 Відповісти
 
 