Опозиція збирає підписи для проведення двох позачергових засідань Ради, - нардеп "Голосу" Рудик

Опозиція збирає підписи для проведення двох позачергових засідань Верховної Ради.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявила в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"У нас є 80 підписів для одного позачергового засідання і 90 – для другого. Перше засідання для розгляду безпекових законопроєктів, а друге – щодо заслуховування керівника ДБР, Генпрокурора та міністра внутрішніх справ по справі Трухіна", - зауважила вона.

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Рудик нагадала, що "слуги народу" обіцяли зібрати позачергове засідання по справі Трухіна, а також те, що вони включать до порядку денного Верховної Ради безпекові законопроєкти.

"Однак ми з вами бачимо, що сьогодні в порядку денному. Я впевнена, що жодна адекватна людина не зможе пояснити, чому український парламент не займається критичними для країни справами. Скажіть, який час може бути більш критичним, аніж сьогодні", - наголосила нардеп.

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Коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про підняття зарплат військовослужбовцям, Рудик заявила: "Я хочу побачити цей законопрооєкт, а то ви знаєте як у нас це працює: президент виходить, робить популістичну заяву "Єбабусі", президентський університет і багато іншого, потім його команда намагається швиденько зробити так, щоб це стало або законопроєктом, або якоюсь ініціативою. Насправді, це має працювати інакше – спочатку законопроєкт, потім президент про нього говорить".