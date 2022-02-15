Вторгнення Росії в Україну дуже ймовірне: Трасс описала сценарій зі швидким захопленням Києва військами РФ без розпізнавальних знаків
Вторгнення Росії в Україну залишається дуже ймовірним сценарієм, російські військові можуть швидко зайняти Київ і протягом кількох днів розпочати вторгнення сил без розпізнавальних знаків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє агентство Reuters.
"З точки зору термінів вторгнення, воно може статися найближчим часом", - сказала Трасс.
Трасс описала ймовірний план вторгнення таким чином: російські війська роблять спробу нападу без розпізнавальних знаків, як це було 2014 року в Криму, і потім за кілька днів наступ може припинитися із захопленням Києва, яке є головною метою для операції.
"Вторгнення може бути негайним, воно може статися з високим ступенем ймовірності (highly likely). Ми закликаємо Володимира Путіна відійти від краю прірви. Ми готуємося до гіршого, саме тому ми закликаємо всіх британських підданих покинути Україну", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу Sky News.
"Це може бути напад на Київ, це може бути напад зі сходу країни, ми також підозрюємо, що це може бути маневр, що відволікає, провокація, щоб виправдати вторгнення", - виклала свою версію Трас, яка вважає, що у разі гіпотетичного вторгнення російські сили швидко дійдуть столиці України.
"Ми очікуємо відволікаючий маневр найближчими днями", - додала вона.
Також вона повідомила, що Британія перевела частину дипслужбовців із Києва на захід України, до Львова, але зберігає "присутність" в українській столиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не пугайте меня, мне страшно. Может хватит рассказывать ужасы что на нас нападут? И некомфортно из-за всех этих условий.
Выбери что-то одно. Правда в том, что Украинцы трусы. Я как бы этом писал еще до этого кризиса на Цензоре. И вот это нытье - вы такие же трусы как европейцы, если не хуже на самом деле.
Від кордону РФ до Києва 240 км, а від кордону Білорусі до Києва - 140 км. А це означає, що за 3-4 години війська РФ можуть бути вже в місті.
Може в нас підготовлена якась лінія оборони?
Може якісь підрозділи ВСУ прикривають Київ з півночі і можуть відбити напад 100-тисячної армії? Чи ви розраховуєте на наших ментів і погранців, що втечуть за 2 сек?
Вводите санкции немедленно, блокируйте их деньги, отправляйте оружие !
Или вы начнете действовать лишь тогда, когда ракеты и бомбы полетят на территорию Украины ?
А на голой партизанщине выехать не получится - тут вам не Вьетнам или Корея с джунглями или Афганистан сплошь из гор.
Ровнять с землей города тоже никто не станет - ведь потом нужно содержать многие миллионы местных жителей. Значит что? Инфраструктура, промка, жилье - все должно быть максимально сохранено.
Не согласен - обоснуй!
Британська Скабєєва 🤣🤣🤣
Завершився захопленням Києва військами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Ради народних комісарів РРФСР та їх маріонетками з так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4 Української Народної Республіки Рад . Уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F російської імператорської армії , що перебували в Києві, але не брали участі у цьому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройному конфлікті , зберігаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтралітет .
- От і нападемо!
- Ось і нападайте!
- Ну, ми серйозно говоримо!
- І ми не жартуємо: нападайте!
Далі текст язиком оригіналу
- А вы нам ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А что вы можете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будуте только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...
- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!
- Ну раз так, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите!
- Нет, вы сначала нападите!
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
у Адика было хотя бы одно яйцо
Вооруженные люди без распознавательных знаков расстреливаются на месте без суда и следствия согласно Женевским конвенциям.
Війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації вже у вівторок, 15 лютого.
Про це, як передають російські державні агенції ТАСС та РИА Новости, повідомив офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков.
"Підрозділи південного та західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - сказав Конашенков.
Південний військових округ межує зі східними областями України та охоплює анексований Крим, а західний - межує з північними областями України.
Естественно не нужно прыгать от радости, мол ***** зассало и теперь точно ничего не будет, но и такой градус нагнетания это пздц просто. Какие только деятели не вылезли со своими страшилками "за 2 дня до Киева".
Вот это надо писать большими буквами на каждом заборе. И регулярно проговаривать по телевизеру.
Зараз не 2014 рік.
Хай хоч в костюми "чебурашок" нарядяться, наші вояки будут стріляти у все шо не є українськими військами.
Ця дівчинка не знає шо "Воронежская и Ростовская обл" - є територіею росії, звідкіля їй знать де є Київ і шо він значить для всіх патріотів України?!