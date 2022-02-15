Вторгнення Росії в Україну дуже ймовірне: Трасс описала сценарій зі швидким захопленням Києва військами РФ без розпізнавальних знаків

Вторгнення Росії в Україну залишається дуже ймовірним сценарієм, російські військові можуть швидко зайняти Київ і протягом кількох днів розпочати вторгнення сил без розпізнавальних знаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє агентство Reuters.

"З точки зору термінів вторгнення, воно може статися найближчим часом", - сказала Трасс.

Трасс описала ймовірний план вторгнення таким чином: російські війська роблять спробу нападу без розпізнавальних знаків, як це було 2014 року в Криму, і потім за кілька днів наступ може припинитися із захопленням Києва, яке є головною метою для операції.

"Вторгнення може бути негайним, воно може статися з високим ступенем ймовірності (highly likely). Ми закликаємо Володимира Путіна відійти від краю прірви. Ми готуємося до гіршого, саме тому ми закликаємо всіх британських підданих покинути Україну", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Це може бути напад на Київ, це може бути напад зі сходу країни, ми також підозрюємо, що це може бути маневр, що відволікає, провокація, щоб виправдати вторгнення", - виклала свою версію Трас, яка вважає, що у разі гіпотетичного вторгнення російські сили швидко дійдуть столиці України.

"Ми очікуємо відволікаючий маневр найближчими днями", - додала вона.

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Також вона повідомила, що Британія перевела частину дипслужбовців із Києва на захід України, до Львова, але зберігає "присутність" в українській столиці.