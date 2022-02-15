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Новини Війна
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Путін нарощує військовий потенціал поблизу України і в Білорусі, - Пентагон

Путін нарощує військовий потенціал поблизу України і в Білорусі, - Пентагон

Президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів посилив додатковий військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, серед цих додаткових активів є загальновійськові можливості, зокрема: артилерія, протиповітряна та протиракетна оборона, десантні кораблі у Чорному морі, піхота, логістика та підтримка.

Він зазначив, що Сполучені Штати дуже відверті з Києвом щодо своїх розвідувальних оцінок російських сил.

"Путін продовжує робити те, що ви очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію, тобто підвищувати боєздатність і розширювати можливості своїх сил. Очевидно, що ми не хочемо такого результату, як і українці, і, звичайно, наші союзники в НАТО", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, схоже, дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.

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"Ми вітали б використання цього шляху росіянами, тому що ми теж вважаємо, що все ще має бути і може бути дипломатичний шлях уперед. В силах Путіна зараз прийняти правильне рішення. І, очевидно, ми сподіваємось, що він це зробить", - сказав він.

Автор: 

армія рф (17250) Пентагон (1417) путін володимир (23766) росія (64969) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+2
Іхтамнєти готуються удобряти українську землю, поки Ху...ло в бункері за шестиметровим столом навіть від бактерій ховається.
Оце мл..ть стратєг !
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15.02.2022 10:21
+1
***** всі західні політика прямо "няньчять" як неповносправну дитинку. Він такий собі "вимагач уваги" і дуже тішиться коли з ним панькаються. Чим більше уваги він отримує тим нахабнішим стає. Капризи ***** потрібно ігнорувати і в разі неадекватної поведінки жорстко бити по сраці і ставити в куток.
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15.02.2022 10:28
+1
а діда мороза віриш?
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15.02.2022 10:29
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Іхтамнєти готуються удобряти українську землю, поки Ху...ло в бункері за шестиметровим столом навіть від бактерій ховається.
Оце мл..ть стратєг !
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15.02.2022 10:21 Відповісти
Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 10:27 Відповісти
а діда мороза віриш?
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15.02.2022 10:29 Відповісти
Думаю это сарказм.
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15.02.2022 10:35 Відповісти
Ти вже всі посольства перевіз до Львова ? 🤣🤣🤣
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15.02.2022 10:49 Відповісти
Особливо ,якщо врахувати,що розавідку та СБУ очолюють кращі фахівці кварталу-95,а армію гвардії 4- ди уклоніст!
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15.02.2022 11:22 Відповісти
***** всі західні політика прямо "няньчять" як неповносправну дитинку. Він такий собі "вимагач уваги" і дуже тішиться коли з ним панькаються. Чим більше уваги він отримує тим нахабнішим стає. Капризи ***** потрібно ігнорувати і в разі неадекватної поведінки жорстко бити по сраці і ставити в куток.
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15.02.2022 10:28 Відповісти
Запад конечно извращенцы, если готовы ещё и ещё раз слушать бред Хутина о его праве контролировать Украину. Хутина может остановить понимание получить по рылу или сам факт.
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15.02.2022 10:36 Відповісти
Ракеты нам давайте, чтобы ПВО усилить
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15.02.2022 10:41 Відповісти
А самі робить не пробували?!
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15.02.2022 11:24 Відповісти
 
 