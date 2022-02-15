За добу в Києві від COVID-19 померли 15 осіб, виявили рекордні 4 584 нові випадки зараження. КАРТА
За добу в Києві зафіксовано 4584 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 411 576), померли 15 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.
Так, захворіли 2590 жінок віком від 18 до 91 року, 1596 чоловіків віком від 18 до 99 років, 169 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 229 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Зареєстровано 15 летальних випадків від вірусу (загалом 8770): 5 жінок від 73 до 91 року, 10 чоловіків від 40 до 94 років.
За добу до лікарень столиці госпіталізували 84 хворих на коронавірус, 184 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
1724 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 350 397).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (1005), Деснянському (933) та в Голосіївському (433).
Будь ласка, зачекайте...
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