Підрозділи Західного та Південного військових округів РФ повертаються на бази після "навчань", - Міноборони РФ. ВIДЕО

Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення із "військових навчань" до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Про це повідомив сьогодні журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали навантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - запевняє він.

Втім, представник Міноборони РФ додав, що російські військові все ще продовжують навчання на низці напрямків.

"У Збройних Силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ", - зазначив Конашенков.

За його словами, війська Східного військового округу та ВДВ, які беруть участь у навчанні "Союзна рішучість", у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відбиття агресії проти Союзної держави під час оборонної операції.

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"В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, до яких залучені кораблі, підводні човни та морська авіація", - сказав Конашенков.