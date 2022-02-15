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Новини Війна
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Підрозділи Західного та Південного військових округів РФ повертаються на бази після "навчань", - Міноборони РФ. ВIДЕО

Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення із "військових навчань" до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Про це повідомив сьогодні журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали навантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - запевняє він. 

Втім, представник Міноборони РФ додав, що російські військові все ще продовжують навчання на низці напрямків.

"У Збройних Силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ", - зазначив Конашенков.

За його словами, війська Східного військового округу та ВДВ, які беруть участь у навчанні "Союзна рішучість", у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відбиття агресії проти Союзної держави під час оборонної операції.

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"В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, до яких залучені кораблі, підводні човни та морська авіація", - сказав Конашенков.

Автор: 

армія рф (17250) військові навчання (2775) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+65
А до чого тут зе? Я тобі відкрию страшну таємницю, але Україна це не зе, Україна для багатьох українців - Батьківщина, друга матір, вона була є і буде, а зе-шобла сьогодні є, а завтра буде перегорнутою сторінкою української історії і далеко не найкращої.
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15.02.2022 10:49
+34
все нормально, это была долгая игра Байдена с Джонсом, пока 2:0
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15.02.2022 10:43
+27
Кацапы никогда правду не говорят. А брехню свою, называют военной хитростью
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15.02.2022 11:11
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Ага, не явились, сотни трупов на долбайте оставили))) да кто вас там свинособак считает
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15.02.2022 14:17 Відповісти
Это ж тот дурачок, которые то демонстрировал 2 истребителя, сбивающие МН17, то доказывал, что такого не говорил)

Русский=балабол
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15.02.2022 12:41 Відповісти
Пуйло всрався. Захід і особливо США на всі його вимоги показали
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15.02.2022 13:10 Відповісти
це малоросам в вуха. . .. а українці незабуватимуть ніколи ваших росіянських - погроз - брехні - вбивств і каліцтв громадян України і ворогів путінізму-русізму. я не вірю двум типам людиноподібних - тим хто красиво говорить і росіянам.
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15.02.2022 13:12 Відповісти
Не приписуйте кацапов до русизму!!!
РоССизму пишіть.
Русь- Україна, кацапи до Русі відношення не мають.
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15.02.2022 13:25 Відповісти
йди ***** зі словом "рускій". це слово прокляте. тому українці і відмовились від цього слова - слова як наклеп. а мої пращури ліповани - українські ліповани. вони теж відмовились називатись словом - покидьок. . . т.т. рускій. . . .
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15.02.2022 13:46 Відповісти
Ідіот русскій до Русі відношення немає. Ти дурко якесь чи кацап-провокатор.
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15.02.2022 13:59 Відповісти
за слово кацап по відношеню до ігнат-козаків - запорожцям пики били (війна на Дунаї між нашими пращурами і росіянськими запроданцями - запоріжськими козаками) в Османській імперії 1752-1756 р.р .
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15.02.2022 14:59 Відповісти
за слово кацап по відношеню до ігнат-козаків - запорожцям пики били (війна на Дунаї між нашими пращурами і росіянськими запроданцями - запоріжськими козаками) в Османській імперії 1752-1756 р.р . Почитай літописця задунайської січі - Нестора.
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16.02.2022 08:15 Відповісти
єврей !! - йди покидьок підступний *****. радієш що наших стає менше а ваші всі цілі ?
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15.02.2022 13:48 Відповісти
Цей спектакль знадобився Путіну і Зеленському для того щоб проштовхнути в Зеленій Раді закон про антисемітизм, що може призвести до непередбачених наслідків.
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15.02.2022 14:03 Відповісти
Все что пока точно из этого следует - это то что они начали грузиться в вагоны и на технику
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15.02.2022 15:34 Відповісти
Это не пресса, это желтушный таблоид что в основном пишет о светских львицах и гламурной жизни.
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15.02.2022 16:05 Відповісти
Не Байден, а Politico со ссылкой на "официальные лица США". Пентагон от этого открестился.
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15.02.2022 18:06 Відповісти
В любом случае "может" - это такое понятие, от которого легко потом отмазаться миллионом способов. Не зря он добавил: Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад.
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15.02.2022 18:45 Відповісти
Я, конечно, рада если у путина хватит разума только мускулами поиграть. Но не нужно расслабляться, он врёт как дышит и сам верит своему вранью.
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15.02.2022 15:50 Відповісти
Для начала ты у ***** поинтересуйся, а потом и нам расскажешь
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15.02.2022 17:24 Відповісти
Віри цим виродкам немає, вони можуть для прикриття відвести якісь сили, а тим часом спокійно підводити інші... Коротше, треба чекати на розвіддані НАТО
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15.02.2022 16:41 Відповісти
"Что тьі, фраер, сдал назад?
Не по масти я тебе?
Пасматри в маи глаза

Брось трепаться о судьбе..."

кацапський блатняк, добре зрозумілий *****
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15.02.2022 21:58 Відповісти
Якщо москаль каже, що відступає, то треба особливо пильно бути готовим до нападу!!!! Там ще й біден зібрався виступати перед американцями.... І ще й банки і сайт зсу впали.... Короче наступні 24 години будуть критичними!!!
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15.02.2022 22:12 Відповісти
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