Нардеп "Голосу" Рудик про онлайн-голосування: Це неконституційно, як ви знатимете, захворіла людина чи сидить на Мальдівах?

Онлайн-голосування, яке "Слуга народу" хоче запровадити у Верховній Раді, є неконституційним.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам у ВРУ сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"А яким чином ви будете знати, захворіла людина чи сидить на Мальдівах, щоб зберігати себе та свою родину у безпеці, та звідти голосує?" - поцікавилася вона.

Нардеп впевнена, що таке голосування "відкриває величезний ящик Пандори" для зловживань: "Для того, щоб парламентарі замість того, щоб виконувати свою основну функцію - приходити у Верховну Раду та приймати закони, будуть відсиджуватися вдома чи десь у відпустках і просто голосувати, як їм скажуть".

Рудик зауважила, що "Голос" не підтримує таку ініціативу влади.

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