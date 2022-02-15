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Нардеп "Голосу" Рудик про онлайн-голосування: Це неконституційно, як ви знатимете, захворіла людина чи сидить на Мальдівах?

Нардеп

Онлайн-голосування, яке "Слуга народу" хоче запровадити у Верховній Раді, є неконституційним.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам у ВРУ сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"А яким чином ви будете знати, захворіла людина чи сидить на Мальдівах, щоб зберігати себе та свою родину у безпеці, та звідти голосує?" - поцікавилася вона.

Нардеп впевнена, що таке голосування "відкриває величезний ящик Пандори" для зловживань: "Для того, щоб парламентарі замість того, щоб виконувати свою основну функцію - приходити у Верховну Раду та приймати закони, будуть відсиджуватися вдома чи десь у відпустках і просто голосувати, як їм скажуть".

Рудик зауважила, що "Голос" не підтримує таку ініціативу влади.

Також читайте: Опозиція збирає підписи для проведення двох позачергових засідань Ради, - нардеп "Голосу" Рудик

Автор: 

ВР (14943) голосування (485) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+5
Не балуйтеся, отримаєте по хлебалу.
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15.02.2022 10:41
+5
Кожному депутати ВРУ потрібно одягати браслет на ногу, щоб знати про всі його переміщення під час роботи депутатом. Дані з GPS трекінгу будуть підтверджувати що депутат під час голосування знаходився на території України. А ще ми будемо знати про всі переміщення депутатів! Я б їм ще боді-камеру начепив щоб вона записувала всі переговори які веде депутат, для полегшення притягнення депутата до кримінальної відповідальності!
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15.02.2022 10:44
+4
он-лайн голосування ВР?))) Серйозно?
Ох і п....ри....
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15.02.2022 10:42
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Не балуйтеся, отримаєте по хлебалу.
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15.02.2022 10:41 Відповісти
Кожному депутати ВРУ потрібно одягати браслет на ногу, щоб знати про всі його переміщення під час роботи депутатом. Дані з GPS трекінгу будуть підтверджувати що депутат під час голосування знаходився на території України. А ще ми будемо знати про всі переміщення депутатів! Я б їм ще боді-камеру начепив щоб вона записувала всі переговори які веде депутат, для полегшення притягнення депутата до кримінальної відповідальності!
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15.02.2022 10:44 Відповісти
и еще б неплохо, чтоб браслет взрывался при пересечении депутаом границы в рабочее время
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15.02.2022 10:46 Відповісти
достатньо електрошокеру
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15.02.2022 10:47 Відповісти
на 10 киловольт...
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15.02.2022 10:48 Відповісти
Садісти
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15.02.2022 10:50 Відповісти
есть такое они заслужили
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15.02.2022 11:35 Відповісти
Ніт. Просто справедлівість.
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15.02.2022 12:40 Відповісти
А может сразу посадить на цепь, и пусть гавкают в зале за миску похлёбки?
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15.02.2022 10:54 Відповісти
и шоб до миски достать не могли своими рылами
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15.02.2022 11:36 Відповісти
Почитай конституцію, це суперечить багатьом статьям.
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15.02.2022 12:35 Відповісти
Воєнний стан дозволяє обмежити права людини на певний час.
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15.02.2022 12:37 Відповісти
он-лайн голосування ВР?))) Серйозно?
Ох і п....ри....
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15.02.2022 10:42 Відповісти
Це вже нижче дна,возить кнопку за чи протів завжди з собою ,а конверти можна на карточку скидать!
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15.02.2022 10:43 Відповісти
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15.02.2022 10:44 Відповісти
чи хтось голосує замість нього... це все - повзучі елементи майбутньої інтеграції дирляндії в правову систему України... в метро засідання проводьте, укі!...
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15.02.2022 10:47 Відповісти
А що важко по "вишках " вирахувати!?
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15.02.2022 10:49 Відповісти
Через високий рівень захворювання на COVID-19 серед народних депутатів та працівників Апарату парламент вніс зміни у календарний план своєї роботи.
«Під час карантину ми працюватимемо в комітетах. Кожен день. Запрошуємо всіх охочих це перевірити» , - сказав голова фінансового комітету від «Слуги Народу» Данило Гетманцев.

Робота в комітетах.

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
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15.02.2022 10:58 Відповісти
Через тиждень-два дизертири скажуть, що то була запланована робоча поїздка і вони домовлялися за поставки зброї та протиракетних комплексів.
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17.02.2022 11:17 Відповісти
Гнати цих зелених слуг з депутатів. Не можуть ходити на роботу , хай ідуть з депутатів . Обнагліли зовсім. І так як дурні бігають по парламенту приймають закони вигідні зеленій банді. Внесення змін до Конституції України із-за небажання зе-депутатів ходити на роботу, це верх нахабства і дурощів. Перевірити присутність всіх зе-придурків Верховній Раді, підготувати заяву в Конституційний Суд і заяву про злочин спікера Верховної Ради Стефанчука. Зелені депутати забули чим закінчилось прийняття диктаторських законів при Януковичу . Ті хто організовував те голосування до сих пір сидять в Росії . І
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15.02.2022 11:00 Відповісти
сидить слуга народу у кисельва дає інтервю і кнопочку нажимає а шуфрич із пекіна свою лепту вносить. нахрена ця Рада-це трамплін для збагачення і грабунку
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15.02.2022 11:09 Відповісти
Есть и еще одна опасность, при онлайн голосовании не возможно будет блокировать трибуну или саму Раду, ее смысл вообще потеряется. Кроме того не будет никакой защиты от "кнопкодавства", свидетелей же нет и не известно голосовал сам депутат или кто-то другой с его телефоном. Я уже не говорю про хакерскую опасность, представьте если по важным решениям Россия вмешается и "проголосует" как им надо, даже подкупать никого не нужно.
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15.02.2022 11:13 Відповісти
Добре ще, якщо на Мальдивах, а не біля мавзолею з засохлим вовачкою…
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15.02.2022 11:33 Відповісти
Уже ж был такой демократизатор Янукович, с транзитными серверами и прочими технологиями. Кто контролирует процесс, тот и ведет игру. Никто и никогда не может быть уверен в результатах, если не будет бумажного бюллетеня, который можно проверить или пересчитать. Как комиссия сможет удостовериться в результатах? Разумеется, если не будет опубликованы поименные результаты, доступные всем, а это противозаконно. Ни в одной развитой стране онлайн не голосуют. Онлайн голосование в наших условиях - это конец демократии.
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15.02.2022 11:44 Відповісти
 
 