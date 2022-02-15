Нардеп "Голосу" Рудик про онлайн-голосування: Це неконституційно, як ви знатимете, захворіла людина чи сидить на Мальдівах?
Онлайн-голосування, яке "Слуга народу" хоче запровадити у Верховній Раді, є неконституційним.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам у ВРУ сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.
"А яким чином ви будете знати, захворіла людина чи сидить на Мальдівах, щоб зберігати себе та свою родину у безпеці, та звідти голосує?" - поцікавилася вона.
Нардеп впевнена, що таке голосування "відкриває величезний ящик Пандори" для зловживань: "Для того, щоб парламентарі замість того, щоб виконувати свою основну функцію - приходити у Верховну Раду та приймати закони, будуть відсиджуватися вдома чи десь у відпустках і просто голосувати, як їм скажуть".
Рудик зауважила, що "Голос" не підтримує таку ініціативу влади.
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Ох і п....ри....
«Під час карантину ми працюватимемо в комітетах. Кожен день. Запрошуємо всіх охочих це перевірити» , - сказав голова фінансового комітету від «Слуги Народу» Данило Гетманцев.
Робота в комітетах.
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