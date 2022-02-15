"Стратегічне партнерство в дії!", - Зеленський подякував США за рішення про фінансову підтримку України в $1 млрд
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за рішення про надання Україні звіреної гарантії за кредитом на суму до $1 млрд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.
"Стратегічне партнерство у дії! Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки у розмірі $1 млрд і доступні для проєктів в Україні $3 млрд. Дякуємо президенту Байдену за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови!" - написав Зеленський.
Як повідомлялося, уряд США запропонував Україні суверенну гарантію за кредитом на суму до $1 млрд для підтримки її програми економічних реформ та продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Окрім того, Експортно-імпортний банк США має намір виділити до $3 млрд для сприяння закупівлі товарів і послуг США для проєктів в Україні.
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Так, кеп, це кредит.
А як ЗЕ колись у Кварталі висміював "попередників" за кредити? А тепер сам дякує...
Утром во вторник, 15 февраля, израильский сайт https://www.ynet.co.il/news/article/rjnsjsdkc Ynet (автор: Надав Эяль) сообщил, что власти Израиля добились приостановки передачи Украине двух батарей систем ПРО "Железный купол", ранее поставленных в США.
В публикации Ynet сказано, что передача "Железного купола" была приостановлена из-за опасений конфликта с Россией. Причем это произошло еще до нынешней эскалации российско-украинского кризиса. По данным Ynet, израильское руководство с лета 2021 года предприняло ряд шагов, направленных на снятие с повестки дня вопроса о передаче батарей "Железного купола" Украине. В Киеве выразили разочарование позицией Иерусалима.
Отметим, что изначально в договоре о поставке "Железного купола" армии США было указано, что американцы не могут передать эти системы третьей стороне без согласия Израиля.
В сентябре 2021 года американский сайтhttps://www.politico.com/news/2021/09/14/us-army-iron-dome-weapons-ukraine-511787 Politico сообщал что, под давлением Конгресса США, американская армия может передать Украине две батареи системы ПРО "Железный купол", приобретенные у Израиля в 2019 году. Но вскоре после этого и Госдепартамент США, и президент Украины Владимир Зеленский заявляли, что говорить о передаче батарей ПРО "Железный купол" украинской армии пока рано.
3 февраля украинский сайт https://defence-ua.com/army_and_war/izrajilskij_zaliznij_kupol_ne_virishit_pitannja_zahistu_strategichnih_objektiv_v_ukrajini_rjeznikov-6031.html defence-ua.com цитировал прозвучавшее на брифинге заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который говорил о том, что израильский "Железный купол" не решит вопрос защиты стратегических объектов Украины. По словам Резникова, в Израиле система "Железный купол" защищает страну "от ракет, которые медленно летят на небольшое расстояние и сделаны в гаражах на соседних территориях". Резников заявлял, что "Железный купол" не сможет полноценно решить вопрос защиты в Украине таких стратегических объектов, как атомная электростанция или аэродром. Он подчеркивал, что Украина должна развивать собственную противоракетную программу.
В то же время в недавнем интервью "Кан" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил о заинтересованности Киева в израильских оборонных системах.
В декабре 2021 года американский телеканал CNN передавал, что Киев обратился в Вашингтону с просьбой о представлении систем ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что такие поставки могут быть восприняты Россией как "очень провокационные". Однако в США не исключали, что в будущем предоставят Украине как ЗРК Patriot, так и другое оружие. Пока решение о поставках ЗРК Patriot Украине не принято.
Или может всё на армию, на оружие !?
сказал Зе с горящими глазами
поспешно распихивая доллары по карманам