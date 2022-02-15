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"Стратегічне партнерство в дії!", - Зеленський подякував США за рішення про фінансову підтримку України в $1 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за рішення про надання Україні звіреної гарантії за кредитом на суму до $1 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"Стратегічне партнерство у дії! Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки у розмірі $1 млрд і доступні для проєктів в Україні $3 млрд. Дякуємо президенту Байдену за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови!" - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США офіційно запропонували Україні кредитні гарантії в розмірі до $1 млрд, - Блінкен

Стратегічне партнерство в дії!, - Зеленський подякував США за рішення про фінансову підтримку України в $1 млрд 01

Як повідомлялося, уряд США запропонував Україні суверенну гарантію за кредитом на суму до $1 млрд для підтримки її програми економічних реформ та продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Окрім того, Експортно-імпортний банк США має намір виділити до $3 млрд для сприяння закупівлі товарів і послуг США для проєктів в Україні.

Зеленський Володимир (23715) кредит (3817) допомога (8304) США (22590)


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Топ коментарі
+7
Це не "підтримка" - це кредит, членограю.
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15.02.2022 10:41
+7
И даже МВФ в сраку посылал. Какое кино было. Красивое
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15.02.2022 10:45
+4
Ці грошики треба буде потім віддавати.
А як ЗЕ колись у Кварталі висміював "попередників" за кредити? А тепер сам дякує...
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15.02.2022 10:43
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Це не "підтримка" - це кредит, членограю.
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15.02.2022 10:41 Відповісти
>>> Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за рішення про надання Україні звіреної гарантії за кредитом на суму до $1 млрд.

Так, кеп, це кредит.
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15.02.2022 10:43 Відповісти
побирушка
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15.02.2022 10:43 Відповісти
Ці грошики треба буде потім віддавати.
А як ЗЕ колись у Кварталі висміював "попередників" за кредити? А тепер сам дякує...
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15.02.2022 10:43 Відповісти
И даже МВФ в сраку посылал. Какое кино было. Красивое
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15.02.2022 10:45 Відповісти
Це правда, висміював. Він же не знав, що українці так замало сплачують податків, а бізнесмени виводять гроші в офшори в такій кількості...
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15.02.2022 10:46 Відповісти
Ynet: Израиль не допустил передачи "Железного купола" Украине, чтобы не конфликтовать с Россией



Утром во вторник, 15 февраля, израильский сайт https://www.ynet.co.il/news/article/rjnsjsdkc Ynet (автор: Надав Эяль) сообщил, что власти Израиля добились приостановки передачи Украине двух батарей систем ПРО "Железный купол", ранее поставленных в США.

В публикации Ynet сказано, что передача "Железного купола" была приостановлена из-за опасений конфликта с Россией. Причем это произошло еще до нынешней эскалации российско-украинского кризиса. По данным Ynet, израильское руководство с лета 2021 года предприняло ряд шагов, направленных на снятие с повестки дня вопроса о передаче батарей "Железного купола" Украине. В Киеве выразили разочарование позицией Иерусалима.

Отметим, что изначально в договоре о поставке "Железного купола" армии США было указано, что американцы не могут передать эти системы третьей стороне без согласия Израиля.





В сентябре 2021 года американский сайтhttps://www.politico.com/news/2021/09/14/us-army-iron-dome-weapons-ukraine-511787 Politico сообщал что, под давлением Конгресса США, американская армия может передать Украине две батареи системы ПРО "Железный купол", приобретенные у Израиля в 2019 году. Но вскоре после этого и Госдепартамент США, и президент Украины Владимир Зеленский заявляли, что говорить о передаче батарей ПРО "Железный купол" украинской армии пока рано.

3 февраля украинский сайт https://defence-ua.com/army_and_war/izrajilskij_zaliznij_kupol_ne_virishit_pitannja_zahistu_strategichnih_objektiv_v_ukrajini_rjeznikov-6031.html defence-ua.com цитировал прозвучавшее на брифинге заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который говорил о том, что израильский "Железный купол" не решит вопрос защиты стратегических объектов Украины. По словам Резникова, в Израиле система "Железный купол" защищает страну "от ракет, которые медленно летят на небольшое расстояние и сделаны в гаражах на соседних территориях". Резников заявлял, что "Железный купол" не сможет полноценно решить вопрос защиты в Украине таких стратегических объектов, как атомная электростанция или аэродром. Он подчеркивал, что Украина должна развивать собственную противоракетную программу.

В то же время в недавнем интервью "Кан" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил о заинтересованности Киева в израильских оборонных системах.

В декабре 2021 года американский телеканал CNN передавал, что Киев обратился в Вашингтону с просьбой о представлении систем ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что такие поставки могут быть восприняты Россией как "очень провокационные". Однако в США не исключали, что в будущем предоставят Украине как ЗРК Patriot, так и другое оружие. Пока решение о поставках ЗРК Patriot Украине не принято.
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15.02.2022 10:44 Відповісти
Пожелаем палестинцам твердости и удачи.
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15.02.2022 10:49 Відповісти
Де там Яніна Соколова, Сергій Стерненко та багато інших українських патріотів, хто підтримував Ізраїль? Тримайте їх "підтримку" України.
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15.02.2022 10:53 Відповісти
Це гроші... Гроші США.. Як думаєте, дозволить США свої гроші спалити росіянам окупацією України? Чим більше в нас західний світ вливає грошей, тим сильніше він буде захищати Україну і свої гроші
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15.02.2022 10:44 Відповісти
Це дуже хибний захист насправді. Краще, аби ми мали можливість самостійно обирати, як захищатися, чим захищатися...
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15.02.2022 10:50 Відповісти
В ОПе начали рисовать схемы распила !
Или может всё на армию, на оружие !?
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15.02.2022 10:44 Відповісти
І на омани з Сейшелами вистачить...
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15.02.2022 10:51 Відповісти
Як він возбудився коли мова про гроші зайшла. Всерівно що Ленка розділась. Коли Байден зброю літаками присилав Вовочка нічого не писав і не дякував.
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15.02.2022 11:14 Відповісти
Стратегічне партнерство у дії

сказал Зе с горящими глазами
поспешно распихивая доллары по карманам
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15.02.2022 11:29 Відповісти
А беня радостно потирает ручки и готовить карманы а страна как всегда мимо это кодло разворует под ноль
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15.02.2022 11:50 Відповісти
Ця ж мразота і досі не назначила голову САП, а зараз зриває конкурс голови НАБУ. Це печально, американці не можуть не дати гроші в такий скрутний час, а ця гнида не може не діяти як кончена блдь.
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15.02.2022 13:06 Відповісти
 
 