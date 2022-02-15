"Сумнівний сигнал": глава МЗС Австрії Шалленберг розкритикував вивезення персоналу посольств з України

Міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ.

Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Думаю, що це сумнівний сигнал по відношенню до українців - достроково евакуювати своїх дипломатів", - вважає Шалленберг.

Глава МЗС зазначив, "що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період" повинні залишатися на своїх позиціях "стільки, скільки буде виправданим".

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Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова.

Крім того, низка країн ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.