"Сумнівний сигнал": глава МЗС Австрії Шалленберг розкритикував вивезення персоналу посольств з України
Міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ.
Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Думаю, що це сумнівний сигнал по відношенню до українців - достроково евакуювати своїх дипломатів", - вважає Шалленберг.
Глава МЗС зазначив, "що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період" повинні залишатися на своїх позиціях "стільки, скільки буде виправданим".
Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова.
Крім того, низка країн ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.
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Бо всі дії Австрії якраз і є нехтуванням безпекою України.