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"Сумнівний сигнал": глава МЗС Австрії Шалленберг розкритикував вивезення персоналу посольств з України

Міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ.

Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Думаю, що це сумнівний сигнал по відношенню до українців - достроково евакуювати своїх дипломатів", - вважає Шалленберг.

Глава МЗС зазначив, "що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період" повинні залишатися на своїх позиціях "стільки, скільки буде виправданим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія підтримає санкції проти Росії, зокрема не ліцензує "Північний потік - 2", - глава МЗС Шалленберг

Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова.

Крім того, низка країн ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.

Австрія (958) посольство (942) евакуація (2307) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+2
Розумні слова...
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15.02.2022 10:46
+1
Так своїх половина депутатів уже потікали,так хто нагніта?!
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15.02.2022 10:46
+1
німцям і австрійцям немає потреби взагалі евакуювати посольства - росіяни не займуть своїх кращих спонсорів і партнерів.
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15.02.2022 11:42
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Розумні слова...
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15.02.2022 10:46 Відповісти
Так своїх половина депутатів уже потікали,так хто нагніта?!
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15.02.2022 10:46 Відповісти
Крім ОПЖЗ мало хто потікав.
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15.02.2022 12:42 Відповісти
может ШЕлленберг ?) ...странные ассоциации проскакивают )
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15.02.2022 10:48 Відповісти
Так дипкорпус країн-друзів і питають чому не виводили установи з ху@лостана?
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15.02.2022 10:51 Відповісти
Яке діло цьому австріякові до протокольних заходів инших країн? Ліпше б наполягав на ліквідації NS-2. А не патякав про "...сумнівний сигнал по відношенню до українців - достроково евакуювати своїх дипломатів..."
Бо всі дії Австрії якраз і є нехтуванням безпекою України.
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15.02.2022 10:52 Відповісти
Наслухались англо-сакських Скабєєвих і страх їх паралізував 🤣🤣🤣 . Західні інформ-помийки дуже потужні 🤣👍
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15.02.2022 10:56 Відповісти
Ви не зрозуміли. Вони не від Путіна тікають. Вони "під шумок" подалі від бубочкиних "дипломатів" переїхали = щоб рідше слухати маячню.
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15.02.2022 10:57 Відповісти
Этот парень играет не в нашей команде.
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15.02.2022 11:13 Відповісти
німцям і австрійцям немає потреби взагалі евакуювати посольства - росіяни не займуть своїх кращих спонсорів і партнерів.
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15.02.2022 11:42 Відповісти
 
 