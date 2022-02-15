"Слуги народу" зібрали підписи, необхідні для проведення позачергового засідання Ради щодо Трухіна, - Шуляк

"Слуги народу" зібрали необхідні 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду питання Олександра Трухіна.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у вівторок в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, за потреби це засідання буде зібрано, але зараз є більш нагальні питання, які потрібно розглядати Верховній Раді. Водночас, нардеп зізналася, що "слуги народу" хочуть заслухати звіти керівників правоохоронних органів щодо Трухіна.

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"Я б хотіла, щоб це засідання відбулося на цьому тижні. Ми так планували, є усі підписи", - зауважила голова партії "СН".

Шуляк нагадала, що Трухін вже не є керівником Полтавського обласного осередку "СН".

"Тимчасово виконуючий обов’язки - Олексій Устенко. Його задача - найближчі два місяці зібрати збори Полтавської організації, обрати керівника і перезавантажити політраду", - зазначила політик і додала, що питання про можливе позбавлення Трухіна мандата потрібно ставити керівництву фракції.

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Шуляк також повідомила, що цього тижня на зборах Київського осередку "слуг народу" мають розглянути питання позбавлення мандата Владислава Трубіцина.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.