"Слуги народу" зібрали підписи, необхідні для проведення позачергового засідання Ради щодо Трухіна, - Шуляк
"Слуги народу" зібрали необхідні 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду питання Олександра Трухіна.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у вівторок в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
За її словами, за потреби це засідання буде зібрано, але зараз є більш нагальні питання, які потрібно розглядати Верховній Раді. Водночас, нардеп зізналася, що "слуги народу" хочуть заслухати звіти керівників правоохоронних органів щодо Трухіна.
"Я б хотіла, щоб це засідання відбулося на цьому тижні. Ми так планували, є усі підписи", - зауважила голова партії "СН".
Шуляк нагадала, що Трухін вже не є керівником Полтавського обласного осередку "СН".
"Тимчасово виконуючий обов’язки - Олексій Устенко. Його задача - найближчі два місяці зібрати збори Полтавської організації, обрати керівника і перезавантажити політраду", - зазначила політик і додала, що питання про можливе позбавлення Трухіна мандата потрібно ставити керівництву фракції.
Шуляк також повідомила, що цього тижня на зборах Київського осередку "слуг народу" мають розглянути питання позбавлення мандата Владислава Трубіцина.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
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Як Аавков піариться на відео і виставляє дурачком *********** Петріка))))