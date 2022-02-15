Глава МЗС Австрії Шалленберг підтримав ФРН у питанні відмови від постачання зброї в Україну: "Не може бути й мови"

Міністр закордонних справ Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну.

Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Щодо Австрії, то її позиція така, що "про постачання зброї не може бути й мови", наголосив Шалленберг.

На його думку, Європа не має принижувати себе.

"Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв'язки з Росією - а тому й найбільший вплив" на Москву, вважає глава МЗС.

Він також розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з російською кризою.

"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - зазначив австрійський політик.

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Нагадаємо, Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.

У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.