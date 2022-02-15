Глава МЗС Австрії Шалленберг підтримав ФРН у питанні відмови від постачання зброї в Україну: "Не може бути й мови"
Міністр закордонних справ Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну.
Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Щодо Австрії, то її позиція така, що "про постачання зброї не може бути й мови", наголосив Шалленберг.
На його думку, Європа не має принижувати себе.
"Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв'язки з Росією - а тому й найбільший вплив" на Москву, вважає глава МЗС.
Він також розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з російською кризою.
"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - зазначив австрійський політик.
Нагадаємо, Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.
У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вимальовується консенсус...
"..."Думаю, що це сумнівний сигнал по відношенню до українців - достроково евакуювати своїх дипломатів..."
----------------------------
Це з иншого повідомлення.
А я скажу: йди до дупи, австрійська свине!
Бо саме "...не може бути мови..." і є зневагою для українців. Чума на тебе!
вечно "виноватые" после адольфа. терпилы купленные
Её, австрию, придумал генштаб ссср после второй мировой войны.
Тебе пояснять значение слова "никогда" или сам погуглишь?
А щодо самих німців, то коли вони були друзями України? У 1918? У 1939? Німці завжди зраджували і Центральну Раду, і Скоропадського, і Петлюру, і УПА. Наші союзники - США і Великобританія, а також країни Балто-Чорноморського регіону. Я писав про це ще у 2015 році:
https://bramaby.com/ls/blog/intermarium/2438.html
Лівацькі ЗМІ на кшталт "Української кривди" спочатку переконують нас, що Франція і Німеччина наші друзі (якими вони ніколи не були), а потім скиглять, а чого це німці й французи так себе поводять
та цілувався з ним аж гланди дістаючи! А його доча Маріне ЛеПен
отримала від Рашки 6.8 млн. євро на виборчу кампанію,яку вона
з тріском провалила. Коли Путькин вимагав повернути грошики
то вона швиденько залягла на дно. Ось таки діла малята!
1. райфайзенбанк аваль
2. ....
Малоніме́цький шлях об'є́днання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німе́ччини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kleindeutsche Lösung der Deutschen Frage) - одна з двох основних моделей вирішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F німецького питання , вироблених представниками німецької політичної думки в період після завершення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Наполеонівських воєн .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBeutscher_Bund-1866-ru.png
Прихильники малонімецького шляху вважали, що країни-учасниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Німецького союзу повинні об'єднатися в єдину німецьку державу під керівництвом короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Пруссії і без участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Австрійської імперії .
Малонімецькому шляху був протиставлений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Великонімецький шлях об'єднання Німеччини з включенням німецькомовних територій Австрійської імперії, лідерство в новому державному утворенні при цьому належало б австрійському імператору. Малонімецький шлях здавався його прихильникам привабливішим, ніж об'єднання Німеччини під верховенством Австрійської монархії, зважаючи на її тодішній багатонаціональний характер, частка німців у якій не досягала і чверті. Їх також лякала переважно реакційна політика, що проводиться австрійським урядом у період після Наполеонівських воєн.
А бывшая министр( которая приглашала Путина на сватьбу) иностранных дел сидит в директорате Газпрома.
Прекратите москотам оружие поставлять и бабки, фашики гнойные!