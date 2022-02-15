УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3808 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 817 62

Глава МЗС Австрії Шалленберг підтримав ФРН у питанні відмови від постачання зброї в Україну: "Не може бути й мови"

Глава МЗС Австрії Шалленберг підтримав ФРН у питанні відмови від постачання зброї в Україну:

Міністр закордонних справ Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну.

Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Щодо Австрії, то її позиція така, що "про постачання зброї не може бути й мови", наголосив Шалленберг.

На його думку, Європа не має принижувати себе.

"Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв'язки з Росією - а тому й найбільший вплив" на Москву, вважає глава МЗС.

Він також розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з російською кризою.

"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - зазначив австрійський політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада виділить Україні майже $400 млн фінансової допомоги і відправить летальну зброю на $6,1 млн, - Трюдо

Нагадаємо, Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.

У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.

Німеччина (7327) зброя (7439) Шалленберг Александер (61)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Австрияки так плотно коррумпированы паРашкинскими деньгами, что вполне ожидаемо и буднично...
показати весь коментар
15.02.2022 10:56
+23
вот именно из за таких долбое.бов начинаются самые страшные войны, а потом они скулят и просят их защитить
показати весь коментар
15.02.2022 10:56
+14
Ще одна консерва на зарплатні Кремля, недарма ***** їздить туди танцювати. Ну ну, запам'ятаємо цих гнид.
показати весь коментар
15.02.2022 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Австрияки так плотно коррумпированы паРашкинскими деньгами, что вполне ожидаемо и буднично...
показати весь коментар
15.02.2022 10:56 Відповісти
вот именно из за таких долбое.бов начинаются самые страшные войны, а потом они скулят и просят их защитить
показати весь коментар
15.02.2022 10:56 Відповісти
ну и что... да и пошли немцы вместе с австрийцами куда подальше... есть другие страны, которые производят оружие намного лучшее, чем немецкое... потому как пойдешь в дело с дураком-немцем - сам дураком станешь...
показати весь коментар
15.02.2022 10:57 Відповісти
это понятно, оружие есть, но тут важен принцип единства НАТО, а не то откуда нам дадут оружие. Если Германия как локомотив Европы станет на бок США и Англии, то ху.лу конец, пока этого нет и ху.ло этим будет пользоваться
показати весь коментар
15.02.2022 11:00 Відповісти
В тому і проблема, що НАТО це розгалуджена структура. Там немає єдиного центру з прийняття рішень, хоча є система колективного голосування і система накладання вето (чим користується проросійська Німеччина). Саме за цих обставин Україні краще було б працювати з Пентагоном.
показати весь коментар
15.02.2022 11:27 Відповісти
от і славненько. А у нас кулєба квакає що Україна втомилася від Заходу.
Вимальовується консенсус...
показати весь коментар
15.02.2022 10:57 Відповісти
Ещё одна партнёрша в танце для Хутина появилась.
показати весь коментар
15.02.2022 10:58 Відповісти
"...Глава МЗС зазначив, "що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період" повинні залишатися на своїх позиціях "стільки, скільки буде виправданим...".

"..."Думаю, що це сумнівний сигнал по відношенню до українців - достроково евакуювати своїх дипломатів..."
----------------------------
Це з иншого повідомлення.
А я скажу: йди до дупи, австрійська свине!
Бо саме "...не може бути мови..." і є зневагою для українців. Чума на тебе!
показати весь коментар
15.02.2022 10:59 Відповісти
Забыли за 80 лет, что такое гитлеровский аншлюс.
показати весь коментар
15.02.2022 11:00 Відповісти
Это очень спорно. Скорее австрию придумал генштаб ссср.
показати весь коментар
15.02.2022 11:52 Відповісти
Ще одна консерва на зарплатні Кремля, недарма ***** їздить туди танцювати. Ну ну, запам'ятаємо цих гнид.
показати весь коментар
15.02.2022 11:01 Відповісти
А чого ще очікувати від людини за прізвищем Шелленберг?
показати весь коментар
15.02.2022 11:01 Відповісти
лол, и правда
показати весь коментар
15.02.2022 11:30 Відповісти
ну и пошли нах
вечно "виноватые" после адольфа. терпилы купленные
показати весь коментар
15.02.2022 11:02 Відповісти
Який це й нього "вплив на москву"? Цей австріяк себе з Китаєм не поплутав? Пуйло з європейців за газ дере три ціни, і буде драти, в той час як китайцям нижче собівартості віддає. Мовчав би вже "австріяк впливовий"
показати весь коментар
15.02.2022 11:02 Відповісти
ПОРА ПОНЯТЬ ОДНУ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ НИКТО НАМ ГОТОВОЕ ОРУЖИЕ НЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ НАМ НАДО В УКРАИНЕ ДАВАТЬ ДОРОГУ КОМПАНИЯМ ФИРМАМ ПРОИЗЩВОДИТЕЛЯМ И ДЕЛАТЬ ОРУЖИЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ куда легче одобрить сертификацию на производство определенных единиц оружия марка калибр и так далее самолет вертолет танк бронемашина патрон граната ракета нежели клянчить.. ВПК обязано быть воссоздано и тут вам будут и немцы и австрийцы и шведы и норвежцы и британцы и американцы и так далее мы будем иметь оружие технику технологии а они прибыль так работает во всем мире.. кооперация вот что нам надо.. у нас есть что предложить НАТО и Евросоюзу это умы руки персонал кадры Ижмаша оборонные предприятия радиоэлектроника танковые бронемашины двигателестроение самолетостроение и даже вертолетостроение БПЛА и так далее ракеты те же... нам надо привлекать реально иностранцев страны в Украину давать им у нас заработать меньше УКРАДУТ например непочатый край и на 10-15 лет контракты на строительство в Украине железной дороги 1435 мм европейского размера.. это строительство канала Черное море Азовское море Нидерланды и иные мосты виадуки.. туннели в которых европейцы собаку съели... бункерные фортификационные сооружения двойного назначения как в Швейцарии у них тоннели имею 2 цели и задачи как транспортный объект и бункер в случае войны даже ядерного удара...
показати весь коментар
15.02.2022 11:03 Відповісти
Ижмаш тоже наш ?
показати весь коментар
15.02.2022 11:08 Відповісти
оно-то так...вот только времени сейчас на это нет...а имевшие лицензию украинские оборонные предприятия дружно сорвали воен. заказы.И эти долгосрочные заказы наши оборонпромные предприятия получили ещё до этого президента...Вопрос об ответственности в условиях военной угрозы.Будем надеяться на помощь оружием и на перераспределении воен. заказов с параллельным расследованием причастных к срыву воен. заказов
показати весь коментар
15.02.2022 11:10 Відповісти
підгодовані путінськими грошима фашики...Меркель фрау штазі за свою каденцію корумпувала все deutsches reich...
показати весь коментар
15.02.2022 11:03 Відповісти
Напомнить министру, как выглядела Вена во Вторую мировую.

показати весь коментар
15.02.2022 11:05 Відповісти
Нужно повторить )))
показати весь коментар
15.02.2022 11:14 Відповісти
Австрию придумали в генштабе ссср.
показати весь коментар
15.02.2022 11:51 Відповісти
Точно...за несколько лет до того, правда, Гитлер совершил аншлюс Австрии по тому же принципу, по которому ***** затем совершил аншлюс Крыма...
показати весь коментар
15.02.2022 12:10 Відповісти
Слово "аншлюс" Anschluß означает что после того как он случился, австрии уже не существует.
Её, австрию, придумал генштаб ссср после второй мировой войны.
показати весь коментар
15.02.2022 13:32 Відповісти
А слово "придумал" означает, что подобного никогда ранее не существовало.
Тебе пояснять значение слова "никогда" или сам погуглишь?
показати весь коментар
15.02.2022 14:17 Відповісти
Конфигурация военных союзов выглядит теперь более чекто. Пакт Молотова-Риббентропа продолжает действовать.
показати весь коментар
15.02.2022 11:06 Відповісти
с чего этот лоббист российских интересов "расписывается за весь ЕС " ? Большинство стран этого самого ЕС как раз и за предоставление возможности Украине защитить себя от воен. угрозы и поэтому "ЗА" дачу Украине воен. помощи..да,есть ещё "путинские евробляхи" в ЕС,но они в меньшинстве и это прежде всего те,кто приязан к Сев. потоку-2 и краденным капиталам российских олигархов в своих банках
показати весь коментар
15.02.2022 11:06 Відповісти
Schwein !
показати весь коментар
15.02.2022 11:10 Відповісти
Дякуємо. Ми тепер вже знаємо, хто друзі, а хто ху@ло.
показати весь коментар
15.02.2022 11:11 Відповісти
Фашисты, что с них взять. К тому же живущие на награбленные деньги свезенные олигархами со всего мира
показати весь коментар
15.02.2022 11:11 Відповісти
А чего вы хотели, зря что ле Х***ло танцевал с австрийской бабулькой
показати весь коментар
15.02.2022 11:12 Відповісти
Она кстати уже в газпроме работает.
показати весь коментар
15.02.2022 11:14 Відповісти
Я не розумію, чого нам так намазано просити зброю саме в німців? Що у них є такого, чого немає в американців чи англійців?
А щодо самих німців, то коли вони були друзями України? У 1918? У 1939? Німці завжди зраджували і Центральну Раду, і Скоропадського, і Петлюру, і УПА. Наші союзники - США і Великобританія, а також країни Балто-Чорноморського регіону. Я писав про це ще у 2015 році:
https://bramaby.com/ls/blog/intermarium/2438.html
Лівацькі ЗМІ на кшталт "Української кривди" спочатку переконують нас, що Франція і Німеччина наші друзі (якими вони ніколи не були), а потім скиглять, а чого це німці й французи так себе поводять
показати весь коментар
15.02.2022 11:12 Відповісти
Не просити. Це лайно нам повинно.
показати весь коментар
15.02.2022 11:32 Відповісти
Винно. Коли виграємо війну з Росією, тоді притиснемо німців. А зараз чому ми саме на їхню зброю так зациклились? Що в німців такого унікального,що нам інші країни не дадуть? Як на мене, це чисто символізм, що типу от чим більше країн дають нам зброю, тим сильніше тиск на РФію
показати весь коментар
15.02.2022 11:53 Відповісти
З чого б це німці нам щось винні?
показати весь коментар
15.02.2022 12:16 Відповісти
Я також добре пам'ятаю, як правацькі ЗМІ пісяли окропом, коли Марія Лепен та інші праві політики з Європи зустрічалися з Тягнибоком і розповідали, які це великі друзі українських правих.
показати весь коментар
15.02.2022 11:49 Відповісти
З чого Ви взяли, що "правацькі"? З яких пір Тягнибок став правим? Тягнибок швидше націонал-більшовик, так само як "Правий сектор" і Нацкорпус
показати весь коментар
15.02.2022 11:55 Відповісти
Так Тягнибок в свої часи зустрічався з татусем Маріни ЛеПен,
та цілувався з ним аж гланди дістаючи! А його доча Маріне ЛеПен
отримала від Рашки 6.8 млн. євро на виборчу кампанію,яку вона
з тріском провалила. Коли Путькин вимагав повернути грошики
то вона швиденько залягла на дно. Ось таки діла малята!
показати весь коментар
15.02.2022 12:38 Відповісти
У немцев из уникального нет почти ничего. В самом НАТО немцы это восновном медицинские подразделения. Проблема в том, что немцы блокируют поставки везде, где они имеют вето через процедуры НАТО. Тоесть они просто дуют в туже жудку что и венгенские ******.
показати весь коментар
15.02.2022 11:56 Відповісти
Суки. Падлы. Что одни. Что другие.
показати весь коментар
15.02.2022 11:13 Відповісти
Не удивительно ведь именно Австрия дала миру всем известного художника. Больше они не на что не пригодны.
показати весь коментар
15.02.2022 11:13 Відповісти
Австрийцы уже давно стали шлюхами Кремля
показати весь коментар
15.02.2022 11:13 Відповісти
Німчура з московітами дві світових війни розпалили! Знаємо ми вас гнусів продажних. Україна для вас, як кістка в горлі, а до москалів любов і фінансовий інтерес.
показати весь коментар
15.02.2022 11:15 Відповісти
Очманіти! Тобто, якщо срашка таки нападе, то винен в тому буде Байден, бо підштовхнув їх?! Таке ото австріяк плете?!!
показати весь коментар
15.02.2022 11:17 Відповісти
Австрія одна з найкорумпованіших країн європи.
показати весь коментар
15.02.2022 11:17 Відповісти
Лучше иметь одного союзника такого как Турция чем как вся сраная Европа. Не в обиду полякам и балтийским странам
показати весь коментар
15.02.2022 11:18 Відповісти
Давайте прикинем названия компаний из австрии которые теперь идут на ***....
1. райфайзенбанк аваль
2. ....
показати весь коментар
15.02.2022 11:21 Відповісти
Мерзавец
показати весь коментар
15.02.2022 11:26 Відповісти
Меркель, шольц и шалленберг, все они путинские шлюхи, шо не ясно.
показати весь коментар
15.02.2022 11:29 Відповісти
Меркель, шольц и шалленберг, все они путинские шлюхи, шо не ясно.
показати весь коментар
15.02.2022 11:29 Відповісти
Знову як в 39-му, хочуть свій шмат Східної Європи...
показати весь коментар
15.02.2022 11:29 Відповісти
Ну так Гітлер за місцем народження австріяк. А це все нащадки гітлерюгенд. Може хтось нагадає, коли і де Австрія та Німеччина щось добре зробила для сусідів, звісно, крім концтаборів та массових вбивств. Чехи, поляки, венгри - сподіваюсь не забули про другу світову?
показати весь коментар
15.02.2022 11:32 Відповісти
Німеччина - це малонімці, а Австрія - великонімці.

Малоніме́цький шлях об'є́днання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німе́ччини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kleindeutsche Lösung der Deutschen Frage) - одна з двох основних моделей вирішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F німецького питання , вироблених представниками німецької політичної думки в період після завершення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Наполеонівських воєн .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBeutscher_Bund-1866-ru.png


Прихильники малонімецького шляху вважали, що країни-учасниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Німецького союзу повинні об'єднатися в єдину німецьку державу під керівництвом короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Пруссії і без участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Австрійської імперії .

Малонімецькому шляху був протиставлений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Великонімецький шлях об'єднання Німеччини з включенням німецькомовних територій Австрійської імперії, лідерство в новому державному утворенні при цьому належало б австрійському імператору. Малонімецький шлях здавався його прихильникам привабливішим, ніж об'єднання Німеччини під верховенством Австрійської монархії, зважаючи на її тодішній багатонаціональний характер, частка німців у якій не досягала і чверті. Їх також лякала переважно реакційна політика, що проводиться австрійським урядом у період після Наполеонівських воєн.
показати весь коментар
15.02.2022 11:35 Відповісти
...це часом не внук Шалленберга шефа Штірліца?
показати весь коментар
15.02.2022 11:37 Відповісти
Австрия получает газ по льготной цене через Балканский газопровод.
А бывшая министр( которая приглашала Путина на сватьбу) иностранных дел сидит в директорате Газпрома.
показати весь коментар
15.02.2022 11:38 Відповісти
***** вскоре скажет, что надо восстановить Варшавский договор.
показати весь коментар
15.02.2022 11:41 Відповісти
Цікаво, американці з англічанами не бояться колись дістати ніж в спину від німецькомовних союзників
показати весь коментар
15.02.2022 11:47 Відповісти
Нацик гребаный.
показати весь коментар
15.02.2022 12:01 Відповісти
Deutsche Schweine
показати весь коментар
15.02.2022 12:33 Відповісти
Фашисты лучшие друзья рашистов.
Прекратите москотам оружие поставлять и бабки, фашики гнойные!
показати весь коментар
15.02.2022 12:59 Відповісти
Ага, вже ми зрозуміли хто нам друг, а хто кремляді.
показати весь коментар
15.02.2022 14:03 Відповісти
 
 