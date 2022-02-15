Безпека України – не в Будапештському меморандумі, а у Вашингтонському договорі, - Порошенко
Справжньою гарантією суверенітету України є членство в НАТО.
Про це у Facebook пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Він закликав політиків та урядовців не спекулювати на "компромісах" щодо євроатлантичної інтеграції України, яка закріплена у Конституції нашої держави.
"Заклик до застосування положень Будапештського меморандуму від 1994 року не є новим. Звісно ж це питання опрацьовувалось ще з перших днів російської агресії 2014 року, і Україна неодноразово зверталася до країн-підписантів щодо проведення невідкладних безпекових консультацій за порушення "будапештських зобов’язань". Цей документ також використовувався як один з основних аргументів для ініціювання чисельних консультацій на всіх рівнях з нашими західними партнерами, в першу чергу США та Великою Британією", – нагадав Порошенко.
"Проте, як засвідчила попередня практика, проблема не у форматі, чи домовленості, не в Будапешті чи Мінську, а в Росії, Кремлі і особисто Путіні. Мирному процесу сьогодні бракує політичної волі Путіна, і саме в цьому проблема. Будапештський меморандум лише підтвердив той факт, що будь-які домовленості – письмові чи усні – з Російською Федерацією є нікчемними, і Росія за першої ліпшої нагоди розірве їх на шматки", – констатує п’ятий президент.
"Виходимо з того, що консультації на будь-яких майданчиках і в будь-яких форматах не є зайвими, а надто за нинішніх умов. Проте, слід усвідомлювати, що "будапештський трек" не зможе стати основним для України у питанні зміцнення безпеки, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Його цінність бачу, в першу чергу, у зміцненні нашої доказової бази в міжнародних судах при розгляді позовів України щодо порушення Росією норм міжнародного права", – пише Петро Порошенко.
Лідер партії наголошує: фундаментальним завданням було і залишається забезпечення вступу України до Північноатлантичного альянсу, що і є єдиною справжньою надійною гарантією збереження незалежності та суверенітету і зміцнення української державності на осяжну історичну перспективу.
"Саме тому за моєю ініціативою курс на членство в НАТО був включений до Конституції України і є обов’язковим до виконання українською владою", – пояснює Порошенко.
"Закликаю українських чиновників утримуватись від спекуляцій на тему можливих компромісів у питанні євроатлантичного майбутнього України, а у прискореному темпі досягати відповідних політичних та технічних критеріїв, не піддаючись на шантаж Кремля. Безпека України не в Будапештському меморандумі, а у Вашингтонському договорі", – резюмує Петро Порошенко.
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Собственно тоже самое можно сказать и о других подписавшихся в той бумажке. Они не гарантировали нам безопасность от кацапов. Не понимаю этих двойных стандартов от Петра Алексеевича...
Насправді, Британія та Штати найбільше нам допомагають.
Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
Бачите фразу "ніяка їхня зброя"?
А ось що каже Меморандум:
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Нам погрожують застосуванням ЯЗ? Ні.
Так панятна?
Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх (включаючи РФ - cozzzac) зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня (включаючи будь-яку зброю РФ - cozzzac) зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
Мова не про ЯЗ, як бачиш, а про будь-яку зброю з боку країн, які підписали БМ. Так як серед підписувачів була РФ, це і була гарантія "від кацапів". Просто перечитай текст уважно.
Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
Яким чином можна виконати Будапешт ?
Яким чином можна змусити виконувати Будапешт перш за все роіську.
Чекаю докладної відповіді. Інакше ви базарна тринда.
Слідкуйте за наслідками дій, а не за діями, чи, тим паче, за словами.
Це не робиться за місяць чи рік - це безперервний, довгий процес.
Підсказка: НАТО - це і є "Вашингтонський договір"
Втім, саме шльондра ***** саме зараз "чомусь" так активно наполягає на реанімації цього покійника "будапешта"... Випадково, чи ні? Риторичне питання.
"Твердо" були ліквідовані носії ЯО стратегічного призначення.
"Точка-У" може нести ядерний заряд. "2С5 Гиацинт-С" - також може стріляти снарядами з ядерним зарядом. Їх так само "ліквідували"?
А ви у курсі що усе ЯО (і стратегічне, і тактичне), за наказом США було віддано у РФ?