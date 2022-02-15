Безпека України – не в Будапештському меморандумі, а у Вашингтонському договорі, - Порошенко

Справжньою гарантією суверенітету України є членство в НАТО.

Про це у Facebook пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він закликав політиків та урядовців не спекулювати на "компромісах" щодо євроатлантичної інтеграції України, яка закріплена у Конституції нашої держави.

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"Заклик до застосування положень Будапештського меморандуму від 1994 року не є новим. Звісно ж це питання опрацьовувалось ще з перших днів російської агресії 2014 року, і Україна неодноразово зверталася до країн-підписантів щодо проведення невідкладних безпекових консультацій за порушення "будапештських зобов’язань". Цей документ також використовувався як один з основних аргументів для ініціювання чисельних консультацій на всіх рівнях з нашими західними партнерами, в першу чергу США та Великою Британією", – нагадав Порошенко.

"Проте, як засвідчила попередня практика, проблема не у форматі, чи домовленості, не в Будапешті чи Мінську, а в Росії, Кремлі і особисто Путіні. Мирному процесу сьогодні бракує політичної волі Путіна, і саме в цьому проблема. Будапештський меморандум лише підтвердив той факт, що будь-які домовленості – письмові чи усні – з Російською Федерацією є нікчемними, і Росія за першої ліпшої нагоди розірве їх на шматки", – констатує п’ятий президент.

"Виходимо з того, що консультації на будь-яких майданчиках і в будь-яких форматах не є зайвими, а надто за нинішніх умов. Проте, слід усвідомлювати, що "будапештський трек" не зможе стати основним для України у питанні зміцнення безпеки, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Його цінність бачу, в першу чергу, у зміцненні нашої доказової бази в міжнародних судах при розгляді позовів України щодо порушення Росією норм міжнародного права", – пише Петро Порошенко.

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Лідер партії наголошує: фундаментальним завданням було і залишається забезпечення вступу України до Північноатлантичного альянсу, що і є єдиною справжньою надійною гарантією збереження незалежності та суверенітету і зміцнення української державності на осяжну історичну перспективу.

"Саме тому за моєю ініціативою курс на членство в НАТО був включений до Конституції України і є обов’язковим до виконання українською владою", – пояснює Порошенко.

"Закликаю українських чиновників утримуватись від спекуляцій на тему можливих компромісів у питанні євроатлантичного майбутнього України, а у прискореному темпі досягати відповідних політичних та технічних критеріїв, не піддаючись на шантаж Кремля. Безпека України не в Будапештському меморандумі, а у Вашингтонському договорі", – резюмує Петро Порошенко.