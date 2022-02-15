Штати продовжують підтримувати економіку України в умовах тиску Росії: Посольство США опублікувало повний текст заяви Блінкена

Посольство США в Україні опублікувало текст заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"Сьогодні Сполучені Штати підтвердили свою тверду відданість народу України, об’єднавшись із союзниками та партнерами для мобілізації потужної міжнародної підтримки України. Уряд США запропонує Україні гарантію суверенної позики в розмірі до 1 мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Сьогоднішня заява – у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами – зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії.

Сьогоднішнє рішення продовжує підтримку, яку Сполучені Штати, їхні союзники і партнери, включаючи G7 та міжнародні фінансові установи, надали Україні, щоб допомогти захистити її економіку в умовах тиску Росії в останні роки. У період з 2014 по 2016 роки Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних позик на 1 мільярд доларів. Ці кредитні гарантії відіграли важливу роль у допомозі Україні успішно стабілізувати її економіку на тлі попередньої російської агресії та втілити сміливий порядок денний економічних реформ, підкріплений амбітною співпрацею з МВФ. З 2014 року Сполучені Штати надали Україні понад 2 мільярди доларів допомоги на розвиток. Уряд США також працює над сприянням комерційній участі американських компаній в українській економіці. Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів має намір виділити до 3 мільярдів доларів для полегшення закупівлі американських товарів і послуг для проектів в Україні, тоді як Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку має поточний інвестиційний портфель в Україні у приблизно 800 мільйонів доларів США, розподілені між більше як десятком проектів.

Уряд США продовжує досліджувати додаткові шляхи підтримки України та її народу. Адміністрація продовжує співпрацю з Конгресом для просування цих зусиль", - йдеться в опублікованій заяві.

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