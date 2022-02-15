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Новини Війна
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Побачимо відведення - повіримо у деескалацію, - Кулеба про заяву Міноборони РФ щодо повернення низки підрозділів до пунктів базування

Побачимо відведення - повіримо у деескалацію, - Кулеба про заяву Міноборони РФ щодо повернення низки підрозділів до пунктів базування

Україна повірить у те, що РФ дійсно відводить війська від кордону України, коли дійсно побачить це відведення. Заяви з боку Міноборони РФ ні про що не говорять.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви. Тому у нас є вже правило - не почуємо, тоді повіримо, а побачимо - тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - зазначив Кулеба.   

Нагадаємо, сьогодні офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков запевнив, що підрозділи Західного та Південного військових округів РФ повертаються на бази після "навчань".

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Автор: 

армія рф (17250) росія (64969) військові навчання (2775) Міноборони рф (702) Кулеба Дмитро (3604)


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Пристайко уже с Лондона отозвали? Небось пишет заява по собственному?
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15.02.2022 11:06 Відповісти
Здається тепер все ясно з його "отсебятіною"
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15.02.2022 11:11 Відповісти
Ні. Цей ґебнюцький нащадок ще послужить на "фсб" в Україні. Разом з "козирем".
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15.02.2022 11:18 Відповісти
Брехливим москалям ніхто не вірить. Достатньо Будапештського меморандуму.
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15.02.2022 11:07 Відповісти
заспокойся, знов опіздав з заявою, лошара.
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15.02.2022 11:09 Відповісти
москалі як завжди щось "задумали"...їм вірити себе не поважати....чи вже з Зе "порєшалі" імплементацію мінських?!ну тоді дійсно їм вторгнення не потрібне....все "українська" влада зробить своїми руками
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15.02.2022 11:51 Відповісти
Я бы воспринимал их слова как очередной пи*деж...
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15.02.2022 11:51 Відповісти
 
 