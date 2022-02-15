Побачимо відведення - повіримо у деескалацію, - Кулеба про заяву Міноборони РФ щодо повернення низки підрозділів до пунктів базування

Україна повірить у те, що РФ дійсно відводить війська від кордону України, коли дійсно побачить це відведення. Заяви з боку Міноборони РФ ні про що не говорять.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви. Тому у нас є вже правило - не почуємо, тоді повіримо, а побачимо - тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков запевнив, що підрозділи Західного та Південного військових округів РФ повертаються на бази після "навчань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін нарощує військовий потенціал поблизу України і в Білорусі, - Пентагон