Побачимо відведення - повіримо у деескалацію, - Кулеба про заяву Міноборони РФ щодо повернення низки підрозділів до пунктів базування
Україна повірить у те, що РФ дійсно відводить війська від кордону України, коли дійсно побачить це відведення. Заяви з боку Міноборони РФ ні про що не говорять.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви. Тому у нас є вже правило - не почуємо, тоді повіримо, а побачимо - тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков запевнив, що підрозділи Західного та Південного військових округів РФ повертаються на бази після "навчань".
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