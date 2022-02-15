Окупанти на Донбасі здійснюють рейди громадськими місцями для виявлення осіб, придатних до військової служби, - розвідка

Командування ЗС РФ посилює контроль стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР.

Так, за даними української розвідки, з кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. Перевіряються підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом.

Водночас, російські окупаційні адміністрації у взаємодії з окупаційним командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом першого та другого армійських корпусів. Здійснюються рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.

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