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Новини Окуповані території
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Окупанти на Донбасі здійснюють рейди громадськими місцями для виявлення осіб, придатних до військової служби, - розвідка

Окупанти на Донбасі здійснюють рейди громадськими місцями для виявлення осіб, придатних до військової служби, - розвідка

Командування ЗС РФ посилює контроль стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР. 

Так, за даними української розвідки, з кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. Перевіряються підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом.

Водночас, російські окупаційні адміністрації у взаємодії з окупаційним командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом першого та другого армійських корпусів. Здійснюються рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі тренувалися приводити війська у вищі ступені бойової готовності, - розвідка

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Правильно! Каждый дыныровец и лугондянин обязан посидеть на чеченской бутылке или швабре. И проверить советский броник на пуленепробиваемость от своего товарища.
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15.02.2022 11:09 Відповісти
Отмените комендантский час и после 23:00 ловите их по генделиках
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15.02.2022 11:11 Відповісти
Зеленский и шашлыки
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15.02.2022 11:11 Відповісти
Нас це в принципі влаштовує. Першими поженуть "розміновувати проходи" та на "розвідку боєм" даунбаське мясо. Воно дешеве і трупи сєпарів в далекому ********** паніки не нароблять. Скинуть по місцях в траншеї і по всьому. Ніхто навіть не помітить "необхідних" втрат за воєнною риторикою. А нам, як казав Жюков, "чим більше сєпарів здохне тим менше висилати".
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15.02.2022 11:32 Відповісти
Индейцев отлавливают и до ху%лового войска зачисляют, ну все как при царе батюшке или в средние века.
Правильной дорогой идете, что тут скажешь...
Ну и йух с вами, хотели рассию и быть рассиянцами - получите, вот вам и ввели.
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15.02.2022 11:57 Відповісти
нехай щастить!!!
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15.02.2022 12:37 Відповісти
 
 