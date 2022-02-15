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Якщо Росія визнає "ЛДНР", то це означатиме де-факто та де-юре її вихід з Мінських домовленостей, - Кулеба. ВIДЕО

Визнання Росією так званих "ЛДНР" означатиме де-факто та де-юре вихід з Мінських домовленостей.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо можливого визнання Російською думою так званих "ЛДНР". Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей із усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Держдума розгляне питання звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" 15 лютого.

Читайте: Стефанчук про розгляд у Держдумі РФ "визнання "ЛДНР": Рада готує постанову щодо територіальної цілісності України

Автор: 

Держдума (734) росія (64969) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
захват Дебальцево уже не вписывалось в "минск", раздача 800 тысяч двухголовых книжек окончательно завершили процесс. Каких еще вам надо доказательств и аргументов?
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15.02.2022 11:12
+7
Це така сама зброя як і інші

Ты серьёзно? Тебе сколько лет? И какой диагноз тебе психиатр поставил? Только честно.
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15.02.2022 11:30
+6
надеюсь ты их боевой тачанки сточишь эту херню?
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15.02.2022 11:13
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А як це розуміти?
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Україна приймає косовські паспорти - заступник міністра Боднар
24.09.20

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (на шляху). Минулого року ми вирішили працювати з косовськими паспортами. Зараз наш посол тут (в Албанії) і посли в інших частинах світу отримали вказівки прийняти ці паспорти. і не обмежувати подорожі. Можливо, починаючи з таких маленьких кроків, ми зможемо рухатися до певних результатів", - сказав він в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora, повідомляє зареєстроване в Україні видання "Європейська правда".
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15.02.2022 11:27 Відповісти
прецендент)
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15.02.2022 11:36 Відповісти
Ой не кажiть куме !
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15.02.2022 11:37 Відповісти
вооружене 30000 сепаров, ничего не означает???
финансирование тероризма?
сокрытие преступников?
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15.02.2022 12:11 Відповісти
щось сьогодні забагато тролів подоляцьких на "квадратний метр"....
пішла накачка "мінскіє нада випалнять"...
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15.02.2022 12:23 Відповісти
Разве раздача расеянских паспортов населению в ордло не является достаточным фактом выхода из минских соглашений???
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15.02.2022 12:58 Відповісти
коментів більше ніж самої статті))
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15.02.2022 13:30 Відповісти
А паспортизация не выход из минских соглашений? Хватит повторять мантру с минскими соглашениям! Весь этот бред с нормандским фоматом: "Мы реанимировали нормандский формат! Какой идиотизм! Кластеры, треки, сегменты, *****, какая то пурга! Мусолят подкинытые словечки как шемпанЗЕ.
Пошлите все эти мацковские хотелки нах, не тратьте время впустую, вооружайте армию! ***** мирно не отпустит Украину! В который раз говорю, все эти "требования безопасности", "невступление Украины в НАТО", полный пи*деж, на уровне защиты руцкоязычных от геноцида. Кремляди прекрасно понимают, что Украина, будет она в НАТО или нет, ни на кого нападать не будет, так же и само НАТО, вероятность нападения, со стороны Украины, даже будет меньше, если она будет в альянсе! Основная цель, максимальное ограничение развития Украины, ее ослабление и поглощение, в удобный для параши момент. Все!
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15.02.2022 13:38 Відповісти
раздача козлячих паспортов это уже выход с минских договоренностей и официальное начало оккупации этих территорий.
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15.02.2022 14:04 Відповісти
За Минские договоренности надо судить тех кто их подписал и вообще настаивает на их исполнение, Ссылается на них.
Кроме того что они были подписаны под давлением, они были подписаны НИКЕМ, парламент их не ратифицировал, и они не содержат ничего кроме зрады и капитуляции Украины.
Все хронические больные кто считает что "ах санкции для России" - вам их посол в Швеции ответил на доходчивом уровне.
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15.02.2022 14:21 Відповісти
Чтобы РФ не сделала, то это будет ухудшать ее положение!!!
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15.02.2022 14:23 Відповісти
да откопайте яйца в трусах и откройте рот и скажите, что если они признают, то мы выйдем из минских капитулянских петиных соглашений. Емае, тут в какой-то программе в например Венгрии показывают Крым не в составе Украины, так мы на ковер посла их зовем. А тут блин аннексии, а они как импотенты не реагируют. Выйти из минских, выбросить нахрен из страны всех дипломатов России и через третью страну поддерживаем контакты, как это делает маленькая Грузия хотя бы.
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15.02.2022 14:43 Відповісти
Тому треба зараз бігти до Путлера,падати перед ним навколішки ,щоб він вернувся на перемовини.
Випросити в нього новий Мінськ - 3 ..
Всі - дружно благати Путлера про його милість на нову зустріч в Норманді...
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15.02.2022 14:55 Відповісти
Теперь ***** после спича Байдена просто обязано признать ОРдЛо)
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16.02.2022 02:07 Відповісти
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