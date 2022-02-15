Якщо Росія визнає "ЛДНР", то це означатиме де-факто та де-юре її вихід з Мінських домовленостей, - Кулеба. ВIДЕО
Визнання Росією так званих "ЛДНР" означатиме де-факто та де-юре вихід з Мінських домовленостей.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо можливого визнання Російською думою так званих "ЛДНР". Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей із усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.
Держдума розгляне питання звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" 15 лютого.
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Україна приймає косовські паспорти - заступник міністра Боднар
24.09.20
"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (на шляху). Минулого року ми вирішили працювати з косовськими паспортами. Зараз наш посол тут (в Албанії) і посли в інших частинах світу отримали вказівки прийняти ці паспорти. і не обмежувати подорожі. Можливо, починаючи з таких маленьких кроків, ми зможемо рухатися до певних результатів", - сказав він в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora, повідомляє зареєстроване в Україні видання "Європейська правда".
финансирование тероризма?
сокрытие преступников?
пішла накачка "мінскіє нада випалнять"...
Пошлите все эти мацковские хотелки нах, не тратьте время впустую, вооружайте армию! ***** мирно не отпустит Украину! В который раз говорю, все эти "требования безопасности", "невступление Украины в НАТО", полный пи*деж, на уровне защиты руцкоязычных от геноцида. Кремляди прекрасно понимают, что Украина, будет она в НАТО или нет, ни на кого нападать не будет, так же и само НАТО, вероятность нападения, со стороны Украины, даже будет меньше, если она будет в альянсе! Основная цель, максимальное ограничение развития Украины, ее ослабление и поглощение, в удобный для параши момент. Все!
Кроме того что они были подписаны под давлением, они были подписаны НИКЕМ, парламент их не ратифицировал, и они не содержат ничего кроме зрады и капитуляции Украины.
Все хронические больные кто считает что "ах санкции для России" - вам их посол в Швеции ответил на доходчивом уровне.
Випросити в нього новий Мінськ - 3 ..
Всі - дружно благати Путлера про його милість на нову зустріч в Норманді...