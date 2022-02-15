Якщо Росія визнає "ЛДНР", то це означатиме де-факто та де-юре її вихід з Мінських домовленостей, - Кулеба. ВIДЕО

Визнання Росією так званих "ЛДНР" означатиме де-факто та де-юре вихід з Мінських домовленостей.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо можливого визнання Російською думою так званих "ЛДНР". Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей із усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Держдума розгляне питання звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" 15 лютого.

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