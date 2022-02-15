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"Тут не було злочину на національному ґрунті": Кулеба відреагував на заяву МЗС Греції щодо загибелі етнічних греків у Гранітному

Глава МЗС Дмитро Кулеба не вбачає національного підґрунтя в інциденті з загибеллю двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Відбувся трагічний інцидент. Але ми не бачимо в ньому направленості проти громадян України грецького походження. Зараз правоохоронні органи цим питанням займаються, але тут не було злочину на національному ґрунті" - сказав Кулеба.

Напередодні МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині - за словами міністерства, вбивство скоїли українські військові.

Раніше поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено

До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка".

Правоохоронці затримали двох чоловіків, поліцейські вилучили речові докази, зокрема зброю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, про замах на умисне вбивство та про хуліганство.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Греція (599) МЗС (4110) стрілянина (1778) вбивство (3083) Донецька область (8357) військовослужбовці (4719)


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Топ коментарі
+7
Знали би в Греції, якими патентованими совками є переважна більшість етнічних греків в Україні. Вони нічим не відрізняються від кацапні. Хіба що, коли нап'ються, починають пускати соплі на кшталт: "...ти знаєш кто я? Я ґрЄк!!!..." Смішно.
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15.02.2022 11:23
+6
100 до 1 що вата щось звиздонула за що і отримала кулю. Це непавильно, еслі шо.
Але те що вони "греки" справа десята
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15.02.2022 11:24
+3
"Етнічні греки" це насправді кримські татари, виселені Екатериною з Криму на Донбас і які не мають жодного відношення до Греції!
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15.02.2022 11:38
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Горілка у всьому винна.
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15.02.2022 11:19 Відповісти
"Етнічні греки" це насправді кримські татари, виселені Екатериною з Криму на Донбас і які не мають жодного відношення до Греції!
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15.02.2022 11:38 Відповісти
Знали би в Греції, якими патентованими совками є переважна більшість етнічних греків в Україні. Вони нічим не відрізняються від кацапні. Хіба що, коли нап'ються, починають пускати соплі на кшталт: "...ти знаєш кто я? Я ґрЄк!!!..." Смішно.
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15.02.2022 11:23 Відповісти
Дуже багато "класичних" українських прізвищ мають грецьке походження.
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15.02.2022 11:40 Відповісти
Це точно! Хай для початку принаймні етнічного грека Гаврюшу Попова, який колись був мером Москви, послухають https://youtu.be/2RWy72zYR3M
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15.02.2022 13:34 Відповісти
Тормоз? Донецкой области ближе к Мариуполю много греческих поселений исторических
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15.02.2022 11:26 Відповісти
Хай для початку принаймні етнічного грека Гаврюшу Попова, який колись був мером Москви, послухають. Ось що воно плете: https://youtu.be/2RWy72zYR3M
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15.02.2022 13:36 Відповісти
100 до 1 що вата щось звиздонула за що і отримала кулю. Це непавильно, еслі шо.
Але те що вони "греки" справа десята
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15.02.2022 11:24 Відповісти
Ага! "Етнічні греки" , які розмовляють кримськотатарською та їдять чебуреки! Нехай Греція йде лісом!
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15.02.2022 12:58 Відповісти
які татари ? там греки , після того як зруйнували січ , їм там віддали землі , козацькі , північніше , нарізали землі сербам , переселенцям а ще північніше донським кізякам , за вклад в боротьбу з запорожцями .Татари в основному підтримують Україну.
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15.02.2022 13:23 Відповісти
Хай для початку принаймні етнічного грека Гаврюшу Попова, який колись був мером Москви, послухають https://youtu.be/2RWy72zYR3M
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15.02.2022 13:37 Відповісти
 
 