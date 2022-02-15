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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Рада прийняла постанову із закликом до РФ звільнити окуповані території та відвести війська від кордону

Рада прийняла постанову із закликом до РФ звільнити окуповані території та відвести війська від кордону

Народні депутати прийняли постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України (№7045).

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 326 парламентарів.

Верховна Рада закликає Російську Федерацію відвести військові сили та озброєння від кордону з Україною та вивести їх із тимчасово-окупованих територій, припинити військові навчання у морських акваторіях України та зняти перепони для міжнародної морської торгівлі.

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У проєкті постанови Верховна Рада пропонує засудити дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України.

Крім того, згідно з проєктом, Верховна Рада просить міжнародні організації, а також уряди та парламенти іноземних держав посилити санкційний тиск на Росію як важливий елемент комплексних зусиль щодо стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки.

Верховна Рада пропонує продовжувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідності мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм та принципів міжнародного права з використанням наявних переговорних форматів.

Парламент також радить міжнародним організаціям та своїм колегам із іноземних парламентів посилити та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної допомоги.

Автор: 

ВР (14943) росія (64969)


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Топ коментарі
+29
Такие вещи важны. Они создают фон.
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15.02.2022 11:25
+14
Салупу им на воротник. Пускай там теребонькают друг другу что хотят, никто не даст пропихнуть в Раде такую капитуляцию. Иначе реально будет гражданская война
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15.02.2022 11:29
+10
Эмитация бурной деятельности
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15.02.2022 11:24
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Эмитация бурной деятельности
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15.02.2022 11:24 Відповісти
Такие вещи важны. Они создают фон.
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15.02.2022 11:25 Відповісти
Логічним продовженням цієї постанови має бути введення Воєнного стану та наступ в ОРДЛО та Криму.
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15.02.2022 11:36 Відповісти
Земля не стоит жизни людей. Но это моя точка зрения, конечно.
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15.02.2022 11:37 Відповісти
Тут справа не в землі, а у відновленні справедливості. А відновлення справедливості достойна мета щоб віддати за неї життя.
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15.02.2022 11:39 Відповісти
Иди отдавай. Я не против. Но других не втягивай.
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15.02.2022 11:43 Відповісти
Ну саме на це путін і сподівається, що знайдеться достатньо невтрученців, які будуть вдома їсти ковбасу та очікувати путіна.
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15.02.2022 11:46 Відповісти
То нащадкитих хто німців у 41му із квітами зустрічав.
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15.02.2022 18:14 Відповісти
"Да что ты черт возьми такое несешь?" (с). Я посмотрю, что ты запоешь когда не дай бог сюда кацапы ломанутся со своими ЧВК, гиркиными, пушилиными и пасечниковыми. Отожмут у тебя квартиру, оставят голым и босым на улице. Может тогда до тебя хоть что то дойдет? И если ты не дорожишь своей землей, если не дорожишь Украиной, то у тебя явно проблемы. "Земля не стоит жизни людей..." - чужая земля, не стоит. И хотя бы в память, о людях отдавших жизни за свободу и независимость Украины, и Украинской Земли, не неси чушь.
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15.02.2022 12:25 Відповісти
Так что надо пойти на штурм Крыма как этот тролль советует?
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15.02.2022 12:28 Відповісти
Саме так, на потрібно йти на штурм ОРДЛО та Криму. Ми ніколи самі так не мілітарізуємо і не об'єднаємо навколо України українське суспільство як це зробив путін. Цим потрібно скористатись щоб нарешті вибити окупанта і завершити цю війну.
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15.02.2022 12:37 Відповісти
На штурм пока рано, но отдавать Донецк и Луганск - это не приемлемо. Мы уже с Крымом это проходили. И если сейчас не дать отпор, то кто будет следующим? И отдав очередную часть Украинской Земли, мы предадим наших ребят. Рябят которые отдали жизни за Украину и Украинскую Землю и Свободу (на Майдане, в Дебальцево, в Иловайске и т.д.).
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15.02.2022 12:39 Відповісти
В любом случае этот парень тролль. Не ведись на него. Он не понимает твою боль, а просто её использует.
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15.02.2022 12:44 Відповісти
Вам би почекати ще 200 років сприятливих обставин.
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15.02.2022 13:10 Відповісти
Зараз як раз момент для штурму, вчора було зарано, завтра буде запізно, отже потрібно йти у наступ саме зараз!
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15.02.2022 13:10 Відповісти
Для безболезненного возобновления справедливости надо дождаться удобного момента. Надо уметь ждать, а не кидаться под танки.
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15.02.2022 12:18 Відповісти
Ми чекали цієї можливості довгих 8 років! Саме час!
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15.02.2022 12:23 Відповісти
долго ждали азеры
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15.02.2022 12:27 Відповісти
И положили несколько тысяч солдат. Стоило ли оно того?
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15.02.2022 12:28 Відповісти
Азербайджан не страждав від невирішеності конфлікту в Нагорному Карабаху, як від цієї війни страждає Україну. Азербайджан міг ще 100 років очікувати поки конфлікт вирішиться мирним шляхом. У Азербайджана є нафта, яку він успішно продає і наповнює національний та військовий бюджети. Війна в Карабаху це скорше результат надлишку нафтових грошей у Азербайджана, ніж нагальна необхідність. У нас інша ситуація, Україна задихається в постійній небезпеці нападу путіна і тому потрібно вирішити цю ситуацію негайно!
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15.02.2022 12:30 Відповісти
Ты че дурак?Тролль?Какая появилась возможность?
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15.02.2022 13:02 Відповісти
Українське суспільство мобілізовано, черги добровольців стоять в військоматах, як в 2014 році, підрозділи ЗСУ озброєні ******** зброєю. Саме зараз йти у наступ та звільняти Крим та ОРДЛО і утверджуватись як суб'єкт міжнародної політики та регіональний лідер Східної Европи! Іншої такої можливості не буде!
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15.02.2022 13:08 Відповісти
Ты дурак?
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15.02.2022 12:16 Відповісти
Головне, що вчасно.
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15.02.2022 11:31 Відповісти
Ордло з воза , Україны легше !

а санкції зберегти
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15.02.2022 11:37 Відповісти
Хорошее большинство.
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15.02.2022 11:25 Відповісти
Зелені легалізовують терористів!

_________


Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.

"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.

Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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15.02.2022 11:25 Відповісти
Салупу им на воротник. Пускай там теребонькают друг другу что хотят, никто не даст пропихнуть в Раде такую капитуляцию. Иначе реально будет гражданская война
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15.02.2022 11:29 Відповісти
Громадянської війни не буде, а ті хто спробує підписати без відома суспільства, або проголосувати у Верховній Раді не тільки до Ростова, а за межі Києва не встигнуть вибігти.
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15.02.2022 11:42 Відповісти
Реально по факту ,что Вы можете зеИУДАМ СДЕЛАТЬ ? Они беспредельничают уже почти 3 года ! А все только констатируют ФАКТЫ ИХ ПРЕДАТЕЛЬСТВА !
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15.02.2022 11:58 Відповісти
Нехай клоуни спробують підписати, то побачите, що їм зроблять.
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15.02.2022 12:28 Відповісти
Иначе реально будет гражданская война
==
Та ты шо?
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15.02.2022 12:21 Відповісти
Судячи з 326 голосів ніяка "зрада" через Раду не пройде і близько.
А без цього Шольц може казати що завгодно. І Зеленський також.
"Ми розглянемо це питання", вже багато років розглядаємо і ще порозглядаємо.
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15.02.2022 11:38 Відповісти
Як Росія купує німців? Чому Берлін не дає зброю Україні? Як це змінити? Відверті відповіді.

Німецький пацифізм котрий ми зараз бачимо - це пацифізм вже третього покоління без війни і третього покоління під захистом НАТО. Він вже перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське, і це самозакоханість. Тобто, це коли ви йдете біля бійки і ви бачите що людину вбивають, ви говорите, що я настільки крута людина, настільки моральна, що я не втручаюсь, тому що я не хочу збільшувати кількість насильства в світі, і ви бачите як цю людину вбивають остаточно. Але ви така закохана в себе людина, що ви не втручались і ви не перейшли цей кордон насильства.

https://www.youtube.com/watch?v=lUBy1DUNfM4
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15.02.2022 11:39 Відповісти
Так той "статус" щороку переголосовують, навряд чи будуть кардинальні зміни.
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15.02.2022 12:50 Відповісти
ну тепер точно відведуть
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15.02.2022 11:27 Відповісти
Может надо чем-то полезным заняться , а не призывами к неадекватной орде ?
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15.02.2022 11:28 Відповісти
Присутніх у залі 219 а проголосували 326 ??? Це як ? Почалося онлайн-голосування ?
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15.02.2022 11:28 Відповісти
Их там 350 или даже больше.
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15.02.2022 11:36 Відповісти
Ну-ну всі 450 ))) Лиш двома пальцями одразу на кнопки не встигли надати щоб зареєструватися )))
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15.02.2022 11:42 Відповісти
Или кнопкодавят.
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15.02.2022 11:44 Відповісти
«"Величие" русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма». -- вывод редактора китайской брошюры «Пронизывая взглядом Россию».
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15.02.2022 11:30 Відповісти

https://andreistp.livejournal.com/9123061.html
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15.02.2022 12:04 Відповісти
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15.02.2022 12:09 Відповісти
…Русские по своему характеру - это одновременно воры и разбойники. Вороватость делает их алчными и трусливыми, когда они слабы, то, если им предоставляется такая возможность, занимаются воровством, а когда что-то своруют, то в страхе, что ворованное потребуют вернуть, всеми силами стремятся ликвидировать признаки, указывающие на то, что вещь когда-то принадлежала законному владельцу. Разбойничья же сторона их натуры делает русских злобными и преклоняющимися перед насилием.

Русские по натуре лживы, коварны и жестоки, это хорошо известно всему миру. Эта нация, у которой алчность стала второй натурой, не выплёвывает с легкостью кусок мяса, который попал ей в рот.

«Величие» русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма».

https://eksperimenty.blogspot.com/2015/09/Chinese-Russian.html
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15.02.2022 12:23 Відповісти
Навіщо ці полумери? Проголосуйте одразу за перемогу над РФ, а Зеленський підпише указ про нове свято перемоги на РФ і делов то.
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15.02.2022 11:31 Відповісти
Звільнити окуповані території разом з Кримом? ***** злякається і втече.
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15.02.2022 11:31 Відповісти
вже після вчорашньої розпачливойї розповіді оленевода Шойгу про диких укрів на Абрамсах, обвішаних ************* збороєю, спроможною втопити у багнюці ************ російські танки та випарувати з них так, що аж шльопки блищать найстрашніших у світі бурятів.... До того-ж після дистанційної наради зі СкаженимКонем Лавровим, який підтвержив, що список ворогів Московії можна тепер не друкувати а достатньо відкрити Атлас Світу. З союзників московії - це лише террористичні угруповання, самопроголошені президенти та совкові послідовники комуністичного диктаторського режиму
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15.02.2022 11:54 Відповісти
Сильно!!! Гроші на армію можна не виділяти! Даєш смартфони є-бабусям!
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15.02.2022 11:36 Відповісти
Как оказалось , все так просто - нужно было просто принять в парламенте постановление с призывом вывести с оккупированных Московией территорий свое вооружение ватников с балалайками и прочим завезенным сбродом.... Со всех окупированных территорий включая Крым и Донбасс...а как там с репарациями дела обстоят ?
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15.02.2022 11:45 Відповісти
і толку з того закону?
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15.02.2022 11:45 Відповісти
Ну не одним же тільки іноземним державам цього вимагати, треба ж і від себе заявити, скільки ж можна клопотатися тільки різними "*********" і ждати поки "клюне жарений півень".
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15.02.2022 12:57 Відповісти
🤢ноль. 😂 ***** испугалось ии вернуло ВСЕ !
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15.02.2022 12:03 Відповісти
сидор сидоров@sidorsidoro_

В Украине кризис власти.Народ уже не хочет терпеть кацапов и готов к войне,а власть не готова ,не может , не умеет и не хочет бороться с врагом.Народ учиться стреляь,а парламент в бегах.
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15.02.2022 12:37 Відповісти
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15.02.2022 13:02 Відповісти
Збіговисько ідіотів зібралось через 2 місяці після початку ескалації і прийняло резолюцію якою можна підтертися. Вночі знову на моря?
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15.02.2022 14:46 Відповісти
прикиньте они за нас рады.
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15.02.2022 15:22 Відповісти
Я думал они примут простановление на закрытом заседании срочно выделить средства на изготовление партии Нептунов а так-же на их модернизацию чтобы увеличить дальность до тыс км или хотя-бы до 500 км-что полностью реально поскольку их двигатель-это еще советская разработака и он расчитан до 1500 км. Осталось к ракете присобачить более обьемный бак с топливом. Пока Мацквичи и Питерцы не почувствуют что украинские ракеты нацеленны на их города-русские и дальше будут борзеть и пугать
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15.02.2022 16:17 Відповісти
 
 