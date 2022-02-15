Рада прийняла постанову із закликом до РФ звільнити окуповані території та відвести війська від кордону
Народні депутати прийняли постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України (№7045).
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 326 парламентарів.
Верховна Рада закликає Російську Федерацію відвести військові сили та озброєння від кордону з Україною та вивести їх із тимчасово-окупованих територій, припинити військові навчання у морських акваторіях України та зняти перепони для міжнародної морської торгівлі.
У проєкті постанови Верховна Рада пропонує засудити дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України.
Крім того, згідно з проєктом, Верховна Рада просить міжнародні організації, а також уряди та парламенти іноземних держав посилити санкційний тиск на Росію як важливий елемент комплексних зусиль щодо стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки.
Верховна Рада пропонує продовжувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідності мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм та принципів міжнародного права з використанням наявних переговорних форматів.
Парламент також радить міжнародним організаціям та своїм колегам із іноземних парламентів посилити та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної допомоги.
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а санкції зберегти
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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.
"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.
Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.
"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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Та ты шо?
А без цього Шольц може казати що завгодно. І Зеленський також.
"Ми розглянемо це питання", вже багато років розглядаємо і ще порозглядаємо.
Німецький пацифізм котрий ми зараз бачимо - це пацифізм вже третього покоління без війни і третього покоління під захистом НАТО. Він вже перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське, і це самозакоханість. Тобто, це коли ви йдете біля бійки і ви бачите що людину вбивають, ви говорите, що я настільки крута людина, настільки моральна, що я не втручаюсь, тому що я не хочу збільшувати кількість насильства в світі, і ви бачите як цю людину вбивають остаточно. Але ви така закохана в себе людина, що ви не втручались і ви не перейшли цей кордон насильства.
https://www.youtube.com/watch?v=lUBy1DUNfM4
https://andreistp.livejournal.com/9123061.html
Русские по натуре лживы, коварны и жестоки, это хорошо известно всему миру. Эта нация, у которой алчность стала второй натурой, не выплёвывает с легкостью кусок мяса, который попал ей в рот.
«Величие» русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма».
https://eksperimenty.blogspot.com/2015/09/Chinese-Russian.html
В Украине кризис власти.Народ уже не хочет терпеть кацапов и готов к войне,а власть не готова ,не может , не умеет и не хочет бороться с врагом.Народ учиться стреляь,а парламент в бегах.