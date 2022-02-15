Україна знайшла безпечні коридори для заходу торгових суден в порти, - Мінінфраструктури

Визначено коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Зазначається, що спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською банкою.

"Завдяки спільним зусиллям та швидкому реагуванню ми не допустили блокування роботи Чорноморських портів України. Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою. За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор оминаючи зону незаконних військових навчань РФ", - наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З метою допомогти капітанам більш надійно прокладати маршрут судна з урахуванням осадки та маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі.

Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору.

Також читайте: Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться, - міністр інфраструктури Кубраков