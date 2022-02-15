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Україна знайшла безпечні коридори для заходу торгових суден в порти, - Мінінфраструктури

Україна знайшла безпечні коридори для заходу торгових суден в порти, - Мінінфраструктури

Визначено коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Зазначається, що спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською банкою.

"Завдяки спільним зусиллям та швидкому реагуванню ми не допустили блокування роботи Чорноморських портів України. Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою. За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор оминаючи зону незаконних військових навчань РФ", - наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З метою допомогти капітанам більш надійно прокладати маршрут судна з урахуванням осадки та маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі.

Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору.

Також читайте: Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться, - міністр інфраструктури Кубраков

Автор: 

море (223) Мінінфраструктури (2060) Морська блокада рф (19)


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15.02.2022 11:29 Відповісти
Наші ВМС тільки для того щоб прокладати шлях судам через очерети ? )
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15.02.2022 11:29 Відповісти
Молодці!!!
Пропоную ще канал судноплавний прокопати під Чорним морем від Босфора до Одеси.
Щоб вже гарантовано безпечний коридор.
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15.02.2022 11:31 Відповісти
Чёрное и Азовское моря наши , а мы ищем тайные фарватеры .
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15.02.2022 11:32 Відповісти
https://twitter.com/post59243564/status/1493521595633217536
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15.02.2022 11:50 Відповісти
Молодцы утерли лаптеногих и их гонор по блокирове
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15.02.2022 11:58 Відповісти
пздц в своем дворе нехозяева
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15.02.2022 12:15 Відповісти
нормальные индейцы - всегда идут в обход)))
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15.02.2022 12:36 Відповісти
безопасные коридоры

они не благодаря Украины или ее ВМС... И Украина и ее ВМС не в состаянии НИЧЕГО обезопасить ! Поэтому "безопасные коридоры" - "безопасны" ровно настолько - насколько это позволят кацапы !
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15.02.2022 15:35 Відповісти
 
 