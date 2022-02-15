Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Катеринівки із ПРК та здійснили обстріл у напрямку Лобачеве із РПГ, - штаб ООС
Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
В напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги!", - зазначили у пресцентрі штабу ООС.
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