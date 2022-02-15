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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Катеринівки із ПРК та здійснили обстріл у напрямку Лобачеве із РПГ, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Катеринівки із ПРК та здійснили обстріл у напрямку Лобачеве із РПГ, - штаб ООС

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

В напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів зривали "тишу" та скинули ВОГ-17 поблизу Мар’їнки, - штаб ООС

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги!", - зазначили у пресцентрі штабу ООС.

обстріл (28284) Донбас (22354) бойові дії (3714) операція Об’єднаних сил (6725)


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Жду троллей антизеленских. Давайте, дорогие инфантилы, разгоняйте вой, плач и панику, как вы это любите.
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15.02.2022 11:31 Відповісти
та не, просто в спам иди
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15.02.2022 11:34 Відповісти
Потрібно вигуляти Джавеліни в ОРДЛО.
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15.02.2022 11:35 Відповісти
Так з чого стріляли? З ПРК чи всеж таки з ПТРК? Бо це зовсім різні види озброєння.
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15.02.2022 11:42 Відповісти
Как же так? Не может быть! Ведь Янелох с Ермаком (я уже запутался, кто именно) не так давно сделали прорыв - добились соглашения о прекращении огня! (опять же непонятно, какое по счету). Теперь самое время Сивоху с его платформой подключать!
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15.02.2022 11:44 Відповісти
Маю надію,що їм насипали у відповідь, щоб не вий.бувались?
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15.02.2022 11:45 Відповісти
Лобачево, это насколько я помню, через реку сев.Донец от оккупантов. Там где обычно их дрг минируют наши тылы и охотятся снайперами. Катериновка- тоже возле серой зоны, ее при Порохе "ползучим наступлением" отжали у окупантов. Короче - началось кажется, щас еще зашевелятся под Богдановкой, Гранитным и т.д везде где серую зону ЗЕ отдал окупантам и отвел наши войска
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15.02.2022 12:04 Відповісти
 
 