Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Катеринівки із ПРК та здійснили обстріл у напрямку Лобачеве із РПГ, - штаб ООС

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

В напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

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"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги!", - зазначили у пресцентрі штабу ООС.