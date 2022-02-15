Україні з партнерами вдалося стримати Росію від подальшої ескалації. Дипломатія працює, - Кулеба

Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення безпекової ситуації. Наразі дипломатія продовжує цьому сприяти.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав він.

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