Україні з партнерами вдалося стримати Росію від подальшої ескалації. Дипломатія працює, - Кулеба
Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення безпекової ситуації. Наразі дипломатія продовжує цьому сприяти.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав він.
Топ коментарі
+16 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.02.2022 11:33
+13 Бандерівець
показати весь коментар15.02.2022 11:33
+12 Oljik
показати весь коментар15.02.2022 11:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
______________
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.
"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.
Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.
"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
https://www.bbc.com/russian/features-50211411
Росія висунула на вогневі позиції поблизу кордонів України артилерію та ракетні установки - CBC News
А я реально готувався до зустрічі мишебратів.
Накупив ліків і консервів. Днями дивився курси виживання і всілякі тактики бою в місті.
Росія як не заявляла наміру на вторгнення, так його і не робить. Україна постійно говорить, що не бачить загрози вторгнення - його й немає. В чому тут спрацювала дипломатія, якщо нічого не відбувалось і нічого змінилося?
много-ходов-очка по-хуйловски.
а так - вылитый зелебобик, которому "истерия" экономику убивает.
https://www.youtube.com/watch?v=wcC5pHxez-s Школьник в России изобрел отечественный ПК (Спаял Спектрум)
Вони зробили все за нас. Відстоюють Україну ,як свою країну.
Дякую їм!.
А про нашу дипломатію краще промовчати. Бо західним партнерам доводиться воювати не тільки з росією, а ще й не помічати наших дебілів.
ІМХО, станом на вчорашній день вірогідність вторгнення росії значно зменшилась.Зменшилась не завдяки, а всупереч діям Зе. За що дякуємо нашим партнерам.
Тепер вихід найвеличнішого. Нас чекають прикольні відосики, свята "День єдності", "День перемоги Зеленатора над Хлом" і т.п.
Как минимум, было так: орки хотели напугать войной, прошантожировать, надавить с целью выполнения их "условий" и им просто поверили. 😂
Ты что тут толкаешь, лапоть под чужим прокси?
И да
Если вытеснит- правильно сделает. Шантажировать Европу газом больше возможности не будет. Тем более, в ЕС расея уже считается "ненадежным партнёром". 👍😂