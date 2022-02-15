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Україні з партнерами вдалося стримати Росію від подальшої ескалації. Дипломатія працює, - Кулеба

Україні з партнерами вдалося стримати Росію від подальшої ескалації. Дипломатія працює, - Кулеба

Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення безпекової ситуації. Наразі дипломатія продовжує цьому сприяти.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав він.

Читайте також: Побачимо відведення - повіримо у деескалацію, - Кулеба про заяву Міноборони РФ щодо повернення низки підрозділів до пунктів базування

Автор: 

армія рф (17250) росія (64969) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Пристайко вчера показал работу...
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15.02.2022 11:33
+13
Стримали... Ви державні злочинці, які взяли зобов'язання легалізувати терористів!
______________


Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.

"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.

Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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15.02.2022 11:33
+12
Це ще раз доводить, що найкраща дипломатія - озброєння+готовність воювати.
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15.02.2022 11:36
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Стримали... Ви державні злочинці, які взяли зобов'язання легалізувати терористів!
______________


Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.

"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.

Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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15.02.2022 11:33 Відповісти
а Вам уже известно,ЧТО там в том проекте? У Вас есть доказательства.что там именно то,что нужно путину? А как Вам заявления-обиды кремлёвских ошиванцев на то.что "уцкраина не услышала просьб Москвы" и так же обидчивые претензии Кремля к западным странам.что те "не надавили" на то.чтобы киев принял "блатной статус" рккупированного донбасса?..если какой-то прокремлёвский чиновник из ЕС 9особенно германии0 что-то там брякнул.то это не следует принимать как зраду Украины украинской властью.Просто речь идёт о том.что переговорный процесс продолжается и стороны выдвигают "своё видение"
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15.02.2022 11:38 Відповісти
так по кругу еще 10 лет может пройти, и каждой весной и осенью угроза нового вторжения будет)
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15.02.2022 11:44 Відповісти
вполне возможно...но мы же не можем напасть первыми.верно? А ситуация накаляться будет до тех пор.пока есть ещё путинские "евробляхи" в ЕС (Германия.австрия.венгрия..)..Вот и задача-переступить через эти "евробляхи".а это,увы.очень долгосрочная программа.Но за это время могут произойти перемены в самой РФ...Так что тут ничего не поделаешь-не можем задавать тон,но можем лавировать..
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15.02.2022 13:16 Відповісти
а що нормального може запропонувати влада Зеленського українцям? Яке взагалі право мають щось робити пройдисвіти, що мають більше 60% недовіри в суспільстві? Ми вже по горло ситі цією брехнею і некомпетентністю аферистів і крадіії від Зеленого клоуна.
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15.02.2022 11:46 Відповісти
А что еще может зелевласть под управлением кремлевского агента Дерьмака создать? Вам мало сплошных зашкваров и дерибана бюджета, сорванного гособоронзаказа, отступление на востоке без нападения противника? Что можно толкового ждать в этом проекте?
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15.02.2022 12:21 Відповісти
с Ермаком нужно разобраться-100 %..Отступления (типа демилитаризация ) были и при Порошенко тоже (там даже более значительные территории уступались).дерибаны,увы,остаются при всех президентах и тут дело в НЕРАБОТАЮЩИХ как следует судах и появление (при Порошенко,кстати ) т.н. "выпуск под залог" (читай-откровенный откуп от расследований).Сорванные заказы в оборонке были в основном те,которые заключились ещё до зеленского.Команде Зеленского нужно было просто проконтролировать саботажников и наказать,но они "провтыкалми".Так что и зеленский,и Порошенко должны одинаково ответить за "косяки"
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15.02.2022 13:08 Відповісти
Разведение войск в Золотом и Петровском было согласовано еще в 2016 году, однако реализовать его тогда не удалось: стороны конфликта обвиняют друг друга в срыве договоренностей.

https://www.bbc.com/russian/features-50211411
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15.02.2022 13:40 Відповісти
"Косяки"??? 2014 год : Денег в бюджете "НОЛь" , Оккупированный Донбасс, 2 млн.беженцев, оккупированный Крым, армия в резиновых тапках, 200 реальных бронников на всю "украинскую армию" и 80-90% предателей в силовых структурах с отрядом полезных идиотов *пуцин введи*, российская армия на территории Украины без опознавательных знаков "ихтамнетов" ...😡 ... Украина выстояла , вернули 2/3 оккупированного Добасса, начался экономический подъем ( и это во время войны) , а ты еще паdло морду будешь открывать об ответственности пороха???
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15.02.2022 14:25 Відповісти
прикрой ротик!!! врага остановили добробаты,которых до конца своей каденции Порошенко не хотел официально вызначить как "участник АТО",не забыв впихнуть в список своего сынишку.который точно там не был..Армию подняли нам канада и Штаты с Британией.которые ПО СВЧОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ и за свои средства развернули первые полигоны для обучения украинской армии.Деньги.как и имущество после бегства компашки Януковича объявились отсутствующими БЕЗ ПРОВЕРКИ...просто на слово...А есть свидетельства.что во всяком случае имущество было размарадёрено при Порошенко..Именно при Порошенко начались прикрытия генпрокуратурой преступления на майдане и на войне..при Порошенко ловились высшие генералы на конрабанде и поборах на КПП (засвидетельствованы "блокадниками" материалы.которые "растворились " в той же генпрокуратуре).При Порошенко Украина попал в международный скандал с внутриамериканскими предвыборными тёрками.При Порошенко выявлены мега-нарушения в оборонпроме.И при Порошенко основной агент Кремля-Медведчук вёл украину к сдаче через ПОДПИСАННЫЕ ПОРОШЕНКО кабальные условияч "минских договоров...так что ЗАКРОЙ РОТЯРУ !!!!
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15.02.2022 15:24 Відповісти
Это "новое" из версий "ху#ла"? "Соломон из добробатов" - это такой же фейк, как и агент мордора - порох... ты лучше иди изучай новые методички от хулио....тебе еще работать по ним ..
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15.02.2022 15:34 Відповісти
Клоун
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15.02.2022 11:33 Відповісти
их там целое стадо
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15.02.2022 11:37 Відповісти
Пристайко вчера показал работу...
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15.02.2022 11:33 Відповісти
Під час ескалації депутати працювали на пляжах і пабах натівських країн.
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15.02.2022 11:35 Відповісти
Здається цій "армаді" Україна завдяки США таки причипила "половой орган бабушки и дедушки"
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15.02.2022 11:34 Відповісти
Це ще раз доводить, що найкраща дипломатія - озброєння+готовність воювати.
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15.02.2022 11:36 Відповісти
Якщо бути дипломатичним, то повинно було прозвучати так: Партнерам, інколи в супереч нам, вдалося відтермінувати ескалацію агресіїї. Вашої заслуги тут мінімум.
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15.02.2022 11:34 Відповісти
Ще невідомо на що ці блаЗЄнські виродки погодилися задля "деескалації". Тому їхня "заслуга" ще може виявитися визначальною.
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15.02.2022 11:36 Відповісти
так, скоро взнаємо ціну цього дійства. Зеленський буде пропихувати Закон про особливий статус окупованих територій.
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15.02.2022 11:38 Відповісти
Зеленский всех победіл. Слава Найвелічнейшему!
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15.02.2022 11:36 Відповісти
Заявление должно было звучать так: "********** зеленский сумел найти мир в коричневом глазу тупина"
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15.02.2022 11:39 Відповісти
Не факт! Стовідсотково, що він уважно вдивлявся, вдивлявся... Аж потім йому щось заліпило око!
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15.02.2022 12:05 Відповісти
Мне кажется , что раша больше испугалась своего безумия , чем это подействовало на Украину . Устали бояться . Если раша полезет , "братья" получат по полной .
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15.02.2022 11:37 Відповісти
Ага.

Росія висунула на вогневі позиції поблизу кордонів України артилерію та ракетні установки - CBC News
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15.02.2022 11:37 Відповісти
И ? Они с октября прошлого года пугают . Ху"ло ищет красивый повод закончить свои "учения" и вернуть своих малолеток в казармы .
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15.02.2022 11:43 Відповісти
Ти ба дипломатія спрацювала.
А я реально готувався до зустрічі мишебратів.
Накупив ліків і консервів. Днями дивився курси виживання і всілякі тактики бою в місті.
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15.02.2022 11:38 Відповісти
Та путін просто всрався, не очікував що його понт послали
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15.02.2022 11:38 Відповісти
Самі оголосили що Росія нападе,а потім самі оголосили що нам вдалося напад стримати.Поки Росія очухається від такої "дипломатіі" ми ще щось придумаєм.
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15.02.2022 11:39 Відповісти
що, кацапчик, за пуйла переймаєшся?
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Западным партнёрам удалось сдержать желани Зели капитулировать. Но гарантии на будущее нет.
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15.02.2022 11:42 Відповісти
та як раз не факт. Скоріше за все Зеленський пообіцяв прийняти умови Кремля.
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15.02.2022 11:48 Відповісти
Яка ж це все маячня, просто брєд, інших слів не можу підібрати. Вся ця історія з вторгненням - фуфло і фейк від самого початку.

Росія як не заявляла наміру на вторгнення, так його і не робить. Україна постійно говорить, що не бачить загрози вторгнення - його й немає. В чому тут спрацювала дипломатія, якщо нічого не відбувалось і нічого змінилося?
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15.02.2022 11:48 Відповісти
ідіть дивіться "Сватів", це не для вашого примітивного мозку.
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15.02.2022 11:49 Відповісти
Так, мабудь дуже розумний аби вірити фейкам на цензорі, вибачайте.
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15.02.2022 11:55 Відповісти
Ага, вы верите в учения среди зимы, в феврале, 60% стащили под границы Украины? Сколько техники ! Сколько топлива! Сколько денег потрачено! Просто так?
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15.02.2022 12:14 Відповісти
От завтра і побачимо, чи на коли обіцяли вторгнення цього разу.
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15.02.2022 12:16 Відповісти
главное, что Джавелины со Стингерами и прочими прибамбасами уже в Украине. и поставки с отползанием ***** от границ не прекращаются.
много-ходов-очка по-хуйловски.
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15.02.2022 12:22 Відповісти
Це плюс для України, наявність зброї дає впевненість, як мінімум. Проте це ніяк не відміняє факт того, что істерія навколо вторгнення - штучна і не відповідає дійсності.
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15.02.2022 12:27 Відповісти
если бы был мозг, то понял бы, для чего нужна была эта "истерия".
а так - вылитый зелебобик, которому "истерия" экономику убивает.
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15.02.2022 12:30 Відповісти
Хай так, може все сплановано і Україна всіх перехитрила. Проте коли наступного разу будуть розповідати про вторгнення, я буду думати, що знову щось мутять, а не про реальну небезпеку. Читали казку про хлопчика і вовків?
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15.02.2022 12:41 Відповісти
Перестань "читати казки" і нарешті включи мозок, якщо він є.... Весь світ дурний , лише ти "хитрозроблений" конспіролог... Просто так 140 тис . російських солдат на кордоні з Україною у відпустках "відпочивають" , разом зі зброєю і бойовою технікою.... І чому лише "вася з корча" в це вірить ?
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15.02.2022 14:32 Відповісти
Я не бачу сенсу сперичатись, вже напротязі наступної доби ми побачимо, хто правий, а хто ні. Дату назвали конкретну, слідкуємо.
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15.02.2022 15:14 Відповісти
То що, ви пережили нічне вторгнення? Є ще що додати про конспірологію, чи хто там де відпочиває на кордоні? "І чому лише "вася з корча" в це вірить ?" - дійсно чому.
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16.02.2022 11:06 Відповісти
Коли всі сторожові пси на сторожі, і навіть сусідські, то тільки ідіот буде намагатись пограбувати таку оселю...
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16.02.2022 14:20 Відповісти
Та ні-то "західні партнери",всупереч старанням й звинуваченням "найвеличнішого" дотисли Росію військовими та інформаційними засобами! І ось тепер,сподіваюсь,вони візьмуться за Україїну-за тих хто звинувачував США у "нагнітанні",зривав конкурси по САП та НАБУ,просирав мільйарди на "крадівництво" замість підсилення оборони й переймався знищенням опозиціїодночасно "здаючи " Україну"обіцянками" Шольцу ,Макрону й Путіну!
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15.02.2022 11:48 Відповісти
полностью сдержали? а как же информация Financial Times, что марионеточное правительство должен возглавить Олег Царев)))
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15.02.2022 11:50 Відповісти
Он живой еще?
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15.02.2022 11:53 Відповісти
ага, говорит, что управляет санаториями в Ялте, и не имеет к этому никакого отношения ахахах)))
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15.02.2022 11:55 Відповісти
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15.02.2022 12:20 Відповісти
ну это из разряда супер-пупер импортозамещения компьютеров на железной дороге ZXSpectrum`ами 128 Кб

https://www.youtube.com/watch?v=wcC5pHxez-s Школьник в России изобрел отечественный ПК (Спаял Спектрум)
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15.02.2022 12:25 Відповісти
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15.02.2022 12:29 Відповісти
Што?
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15.02.2022 12:37 Відповісти
Квантовая теория поля настолько сложная, что там без бутылки не разобраться
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15.02.2022 14:23 Відповісти
Західним партнерам вдалося змусити, ну просто згвалтувати!, ЗЕлене чмо щоб воно не капітулювало. Ну і скільки ще будемо терпіти "опущеного" в прєзідєнтах? Ви ж розумієте що "велике крадійництво" не закінчиться і ***** залишається *****м...
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Блискуча операція Байдена та Джонсона по стримуванню росії.

Вони зробили все за нас. Відстоюють Україну ,як свою країну.

Дякую їм!.

А про нашу дипломатію краще промовчати. Бо західним партнерам доводиться воювати не тільки з росією, а ще й не помічати наших дебілів.
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Дякуєм за роботу, але це ще середина шляху. Шукайте гарантії миру, не хочеться бути приманкою в великій грі.
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Дипломатия хорошо, но они одно понимают - "бей собаку по @балу!"
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15.02.2022 12:09 Відповісти
Йозеф Кнехт@jozefkneht1·1 ч

ІМХО, станом на вчорашній день вірогідність вторгнення росії значно зменшилась.Зменшилась не завдяки, а всупереч діям Зе. За що дякуємо нашим партнерам.

Тепер вихід найвеличнішого. Нас чекають прикольні відосики, свята "День єдності", "День перемоги Зеленатора над Хлом" і т.п.
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15.02.2022 12:13 Відповісти
Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь…
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15.02.2022 12:14 Відповісти
Партнерам, незважаючи на саботаж української влади вдалось стиримати козломордих свинособак від подальшої ескалації.
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15.02.2022 12:14 Відповісти
Ты лапшу не вешай. Что с подонком Пристайко? Какого хера оно еще в Лондоне?
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15.02.2022 12:16 Відповісти
Тебе что-ли удалось,дегенерат зелёный ?))))
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15.02.2022 12:16 Відповісти
не кажи "гоп"...
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15.02.2022 12:19 Відповісти
За Родину, за Коломойского!!!
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15.02.2022 12:19 Відповісти
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15.02.2022 12:26 Відповісти
Задолбали, Россия изначально говорила что не собирается нападать, раскрутили эскалацию на пустом месте и успешно побороли.))
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15.02.2022 12:30 Відповісти
Что вы выдумаваете, Кулеба это самый мощный министр иностранных дел в истории Украины, а возможно и мира, Тайлеран наших дней!!! Его работа, под чутким рукодством Президента Зеленского смогла без единого выстрела остановить орды диких московитов.
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15.02.2022 12:34 Відповісти
Так Россия и договор про дружбу подписывала.... И будапештский меморандум...
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15.02.2022 13:11 Відповісти
То есть 100 000-ое скопление орков с их железом, "веселушные" Искандеры и прочая хрень, морская блокада Украины- это все нам "приснилось"?
Как минимум, было так: орки хотели напугать войной, прошантожировать, надавить с целью выполнения их "условий" и им просто поверили. 😂
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15.02.2022 13:10 Відповісти
То есть нет 8 лет войны, украденных территорий, 14 000 убитых украинцев? Это всё Америке "привиделось"? И нам вместе с ней.
Ты что тут толкаешь, лапоть под чужим прокси?
И да

Если вытеснит- правильно сделает. Шантажировать Европу газом больше возможности не будет. Тем более, в ЕС расея уже считается "ненадежным партнёром". 👍😂
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15.02.2022 13:22 Відповісти
Эх, теперь зажоповцы вернутся, чёрт бы их побрал...
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15.02.2022 12:34 Відповісти
Чего только зелёная банда не напридумывала ,лишь бы продолжать грабить народ,сейчас сама себя хвалит
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15.02.2022 12:38 Відповісти
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15.02.2022 13:01 Відповісти
Просто орки знают, что получат *****. И никакой тут дипломатии, а просто животный страх рядовых и офицеров перед перспективами быть закопанными в безымянных могилах, а высшее руководство боится выхода из подчинения рядовых и разрушение иллюзии "непобедимой и легендарной". Поэтому и заверещали некоторые отставные стратеги.
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15.02.2022 13:09 Відповісти
Дядько корваЛоЛ
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15.02.2022 13:18 Відповісти
 
 