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Росія підтягує до кордонів з Україною ракетні комплекси та авіацію з метою залякування світової спільноти, - нардеп "Голосу" Рахманін

Росія підтягує до кордонів з Україною ракетні комплекси та авіацію з метою залякування світової спільноти, - нардеп

Військова авіація РФ не масово, але підтягується ближче до кордонів України.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ППО. Все, що повинні робити наші військові, вони роблять в межах фінансового ресурсу, який є, в межах тих можливостей, які є. І зараз, насправді, ну не скажу титанічні, але достатньо суттєві зусилля робляться для того, щоб цю оборону зміцнити. Але, якщо справді буде масове застосування, то це є велика проблема. Який з цього є вихід? Вихід один єдиний - спробувати, застосовуючи в тому числі механізм Будапештського меморандуму, в тому числі і ту підтримку, яку сьогодні застосовують наші партнери, домогтися того, щоб в разі або вторгнення, або ще краще реальної загрози широкомасштабного застосування авіації і ракет, на територію України по периметру українських кордонів була створена так звана безпілотна зона. Умовно кажучи, якщо США, фантазуємо, Велика Британія, інші партнери по НАТО кажуть, що ми забезпечуємо, щоб над цією територією літаки не літали, бо інакше, я людською мовою, щоб не вдаватися до військової чи дипломатичної, бо інакше, щоб не розв’язати третю світову війну, ми будемо збивати будь-який літальний апарат, який з’являється в цьому просторі", - пояснив парламентар.

За його словами, застосування ракет і авіації - це інструмент шантажу.

Читайте також: Ризик локальної війни на Донбасі - найвищий з 2015 року, - нардеп "Голосу" Рахманін

"Насправді, ситуація не дуже суттєво змінюється, є декілька нетипових, нехарактерних ознак, яких не було раніше. Ну наприклад, підтягнення ракетних комплексів "Іскандер" і "Калібр" ближче до наших кордонів. Насправді, об’єктивної причини для цього не потрібно, вони розташовані таким чином і радіус їхнього застосування такий, що вони в принципі могли працювати з місць постійної дислокації, це психологічний тиск, вони підтягнули їх ближче до наших кордонів, щоб залякати нас і світову спільноту можливістю застосування. Те саме відбувається почасти із військовою авіацією, яка не системно, не масово, але підтягується ближче до наших кордонів", - зауважив нардеп.

"Підкреслюю, перше, ризик є, але він не є високий. Друге, якщо буде застосовуватися російська авіація і ракети, то з огляду на об’єктивні причини, протидіяти належним чином ми не зможемо. Третє, все, що можуть робити військові і військово-промисловий комплекс, ну так, щоб не занурюватися в державні таємниці, вони роблять все залежне для того, щоб ті прогалини, ті проблеми, які є, максимально залагодити, закрити в умовах тих, які є на сьогодні", - підсумував Рахманін.

Читайте: Ряд державних органів працюють так, ніби загрози вторгнення нема, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

ППО (3154) ЗСУ (7507) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
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що знов паніка?
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15.02.2022 11:45
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що знов паніка?
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15.02.2022 11:45 Відповісти
Так только что сказали перемога? Ну вы там определитесь уже, дебилы.
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15.02.2022 11:48 Відповісти
Про перемогу говорили лише зебіли, а не Рахманін.
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15.02.2022 11:51 Відповісти
А тут вже деякі диванні експерди повірили заявам кацапів про відвід військ.
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Если раша потеряет эти армии, то вынуждена будет подписать любые договора. О её понтах мир забудет на десятки лет, а может и навсегда.
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15.02.2022 11:55 Відповісти
Та ви вже можетесь якось визначитись, шо нам завтра робити? Капітулювати чи святкувати Перемогу над РФ?
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15.02.2022 11:56 Відповісти
иногда надо и самому подумать
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15.02.2022 12:04 Відповісти
Завтра празднік - зебанутий унюханий ішак казав:
Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства. Джерело:
Вішаємо прапори, ленточки і вдіваємося у вишиванки і в нас настає День єднання, з ким єднання мене не питайте, звертайтесь до того тупого довбня хто це оголосив.
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15.02.2022 14:05 Відповісти
Шехай спільнота злякається та поставе нам системи протиповітряного захисту. Його нам і не вистачає. Тоді, як кацапи кажуть, срати на свінопсів.
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15.02.2022 12:07 Відповісти
Да они уже запугали насмерть этот "свободный, демократический мир". Почти все уже удрали с Украины, таким образом показали Путину, что "нас там нет", берите Украину. Я лично уже все поняла, да я еще 2014г. знала, что этот "демократический" мир продаст, предаст. Но бл..дь, мужики, власть имущие, да вы уже достали! Хватит уже везде орать, расписывать сценарии, как это может быть. Лучше спокойно, тихо проговаривайте это там, где действительно решаются такие вопросы. Вы уже все вместе с этим "цивилизованным" миром подняли такую панику среди населения. И что вы хотите этим добиться? Путина напугать? Пока что напугался "демократический мир" и удрали все с Украины. Мне лично бежать некуда. Но в нервозность постоянную, в панику зачем меня заводите? Я уже не Путина, а вас ненавижу.
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15.02.2022 12:08 Відповісти
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Це написав сьогодні український офіцер, один з героїв 2014-го року, який вже 8 років на війні. Думаю, що позицію наших командирів варто знати кожному.
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15.02.2022 12:47 Відповісти
 
 