Росія підтягує до кордонів з Україною ракетні комплекси та авіацію з метою залякування світової спільноти, - нардеп "Голосу" Рахманін

Військова авіація РФ не масово, але підтягується ближче до кордонів України.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ППО. Все, що повинні робити наші військові, вони роблять в межах фінансового ресурсу, який є, в межах тих можливостей, які є. І зараз, насправді, ну не скажу титанічні, але достатньо суттєві зусилля робляться для того, щоб цю оборону зміцнити. Але, якщо справді буде масове застосування, то це є велика проблема. Який з цього є вихід? Вихід один єдиний - спробувати, застосовуючи в тому числі механізм Будапештського меморандуму, в тому числі і ту підтримку, яку сьогодні застосовують наші партнери, домогтися того, щоб в разі або вторгнення, або ще краще реальної загрози широкомасштабного застосування авіації і ракет, на територію України по периметру українських кордонів була створена так звана безпілотна зона. Умовно кажучи, якщо США, фантазуємо, Велика Британія, інші партнери по НАТО кажуть, що ми забезпечуємо, щоб над цією територією літаки не літали, бо інакше, я людською мовою, щоб не вдаватися до військової чи дипломатичної, бо інакше, щоб не розв’язати третю світову війну, ми будемо збивати будь-який літальний апарат, який з’являється в цьому просторі", - пояснив парламентар.

За його словами, застосування ракет і авіації - це інструмент шантажу.

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"Насправді, ситуація не дуже суттєво змінюється, є декілька нетипових, нехарактерних ознак, яких не було раніше. Ну наприклад, підтягнення ракетних комплексів "Іскандер" і "Калібр" ближче до наших кордонів. Насправді, об’єктивної причини для цього не потрібно, вони розташовані таким чином і радіус їхнього застосування такий, що вони в принципі могли працювати з місць постійної дислокації, це психологічний тиск, вони підтягнули їх ближче до наших кордонів, щоб залякати нас і світову спільноту можливістю застосування. Те саме відбувається почасти із військовою авіацією, яка не системно, не масово, але підтягується ближче до наших кордонів", - зауважив нардеп.

"Підкреслюю, перше, ризик є, але він не є високий. Друге, якщо буде застосовуватися російська авіація і ракети, то з огляду на об’єктивні причини, протидіяти належним чином ми не зможемо. Третє, все, що можуть робити військові і військово-промисловий комплекс, ну так, щоб не занурюватися в державні таємниці, вони роблять все залежне для того, щоб ті прогалини, ті проблеми, які є, максимально залагодити, закрити в умовах тих, які є на сьогодні", - підсумував Рахманін.

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