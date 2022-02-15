Рада прийняла звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів країн світу про невизнання "ЛДНР"

На засіданні у вівторок народні депутати прийняли постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (№7048).

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 331 парламентар.

Ціллю документа є створення юридичної підстави для пред'явлення Україною претензії Російській Федерації у зв'язку з позицією визнання як держав самопроголошених "Луганської та Донецької народних республік".

Верховна Рада України рішуче засуджує будь-які спроби Російської Федерації легалізувати незалежність самопроголошених утворень, що становлять окупаційну адміністрацію РФ, створену нею на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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У зв'язку з цим український парламент закликає ООН, Європейську комісію, Європарламент, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, уряди та парламенти іноземних держав підтвердити територіальну цілісність України та недоторканність її в межах міжнародно визнаних кордонів, а також не визнавати будь-яких рішень Росії, які стосуватимуться визнання незалежності так званих Луганської та Донецької народних республік.

Верховна Рада водночас закликає світову спільноту рішуче засудити будь-які дії РФ, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі загалом, і в Україні зокрема.

Крім того, ВР закликає провести термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України та невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії для запобігання подальшій ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Держдума розгляне питання звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР" 15 лютого.