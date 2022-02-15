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"Тісно і нудно, і ніяково", - Сурков заявив, що Росії неможливо залишатися в межах "похабного" миру

Сучасна Росія за мир, проте вона не може залишатися у межах, встановлених у 1918 році – після підписання Брестського миру з Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив колишній помічник президента РФ Владислав Сурков, опубліковану на порталі "Актуальні коментарі".

У статті Сурков написав про укладений з Німеччиною в лютому 1918 року Брестський або "похабний" мир. За умовами цього договору від Росії відокремлювалися території Прибалтики, України та Білорусі, а західний кордон країни відкотився далеко на схід.

Він зазначив, що сучасний західний кордон Росії майже повністю збігається з "лінією обмеження, на яку в 1918 малодушно погодилися більшовики".

"Росія через багато років була знову відтіснена назад у межі "похабного миру". Не програвши війни. Не захворівши на революцію. Якоїсь смішної перебудови, якоїсь мутної гласності вистачило, щоб радянська клаптева імперія розповзлася по швах. Отже, фатальна вразливість була вбудована у систему", – вважає Сурков.

Сурков стверджує, що в сучасному світі "розмір території має значення", незважаючи на те, що багато експертів називають це архаїчним уявленням. Він вважає, що ніхто не може пояснити, чому зараз не варто боротися за нові території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурков повернувся до своєї ролі - координуватиме передвиборчу кампанію "Єдиної Росії" на окупованому Донбасі, - правозахисник Лисянський

Також він написав, що попереду ще багато геополітики - "практичної, прикладної та, можливо, контактної".

"Як же інакше, якщо тісно і нудно, і ніяково... і немислимо залишатися Росії в межах похабного (Брестського) миру. Ми за мир. Зрозуміло. Але не за похабний. За правильний", - написав Сурков у статті "Туманне майбутнє похабного світу".

кордон (4754) росія (64969) Сурков Владислав (208)


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Топ коментарі
+55
Китай тоже не против территории свои расширить...
Как тебе сурок?? Согласен??
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15.02.2022 11:48
+35
Не вижу проблем:
Пойди САМ в армию, на два года простым солдатом в стройбат!
Покопай могильные траншеи "отсюда и до обеда" - сразу станет "просторно, весело и занимательно"!
Зачем же других людей мучить из-за этого?
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15.02.2022 11:48
+31
Імперію хочуть відродити... та і так було зрозуміло, що вони імперіалісти, а ще шовіністи та мегаломани
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15.02.2022 11:49
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ТОМУ ЩО СТВОРЮВАТИ ВОНИ НЕ ВМІЮТЬ А ОСЬ ВКРАСТИ, ВІДТИСНУТИ- ТУТ УМІЛЬЦІ.....ДИКУНИ І НАВОЛОЧ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
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15.02.2022 14:19 Відповісти
Почни робити ДОБРО і може хоч трошки світогляд вбивці-маніяка почне змінюватись,,,,,,
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15.02.2022 14:22 Відповісти
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят - все лучшие годы!

Любить… но кого же?.. на время - не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно…

Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
Такая пустая и глупая шутка…
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15.02.2022 14:31 Відповісти
сурков це мразота ну нічого ще подивимось
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15.02.2022 14:40 Відповісти
Эх драний ты сурикат, пишу тебе на вашем сабачьем языке что бы ты падло все поняло... по поводу твоих похабных измышлений могу тебе ответить фразой твоего полоумного недофюрера - нравится не нравится терпи моя красавица...
У вас кондомов не хватает земли? Ты идиот интернетом умеешь пользоваться? Сам посмотреть плотность населения на ваших ****** можешь? Не ну если дуже хочешь то ладно прихади, есть у меня на участке немного землицы - так и быть выделю, но дам немного - 2х1,5 а будешь 3.14деть зарою стоя 0,8х0,8
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15.02.2022 14:58 Відповісти
Параноик
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15.02.2022 16:31 Відповісти
Как управлять миром, не привлекая внимание санитаров? (С)
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15.02.2022 16:45 Відповісти
Этот расиянин кто - армянин или татарин?
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15.02.2022 17:30 Відповісти
чех вроде.помесь.
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16.02.2022 09:45 Відповісти
Чечен...
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16.02.2023 15:08 Відповісти
понятно, кто читатель номер 1 этого пасквиля.
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15.02.2022 18:41 Відповісти
Суркова давно никто ***** не посылал. Там просторно и не скучно
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15.02.2022 18:46 Відповісти
Иди ***** гнида- Сурок вонючий!!!!!!!!!!
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15.02.2022 23:57 Відповісти
СУРКОВ ЧЁРТ ДУРНОЙ !)
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16.02.2022 09:37 Відповісти
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