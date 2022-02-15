"Тісно і нудно, і ніяково", - Сурков заявив, що Росії неможливо залишатися в межах "похабного" миру

Сучасна Росія за мир, проте вона не може залишатися у межах, встановлених у 1918 році – після підписання Брестського миру з Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив колишній помічник президента РФ Владислав Сурков, опубліковану на порталі "Актуальні коментарі".

У статті Сурков написав про укладений з Німеччиною в лютому 1918 року Брестський або "похабний" мир. За умовами цього договору від Росії відокремлювалися території Прибалтики, України та Білорусі, а західний кордон країни відкотився далеко на схід.

Він зазначив, що сучасний західний кордон Росії майже повністю збігається з "лінією обмеження, на яку в 1918 малодушно погодилися більшовики".

"Росія через багато років була знову відтіснена назад у межі "похабного миру". Не програвши війни. Не захворівши на революцію. Якоїсь смішної перебудови, якоїсь мутної гласності вистачило, щоб радянська клаптева імперія розповзлася по швах. Отже, фатальна вразливість була вбудована у систему", – вважає Сурков.

Сурков стверджує, що в сучасному світі "розмір території має значення", незважаючи на те, що багато експертів називають це архаїчним уявленням. Він вважає, що ніхто не може пояснити, чому зараз не варто боротися за нові території.

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Також він написав, що попереду ще багато геополітики - "практичної, прикладної та, можливо, контактної".

"Як же інакше, якщо тісно і нудно, і ніяково... і немислимо залишатися Росії в межах похабного (Брестського) миру. Ми за мир. Зрозуміло. Але не за похабний. За правильний", - написав Сурков у статті "Туманне майбутнє похабного світу".