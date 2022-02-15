Глави МЗС країн Балтії готуються відвідати Україну: Такий "політичний щит" дозволить відтермінувати можливий напад Росії
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії готуються відвідати Україну.
Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Попередньо ми домовилися з нашими колегами з країн Балтії, і наразі підтверджується наш можливий візит найближчим часом", - зазначи він.
За словами Ландсбергіса, приєднання до такого візиту інших міністрів країн Євросоюзу та НАТО стало б "дуже сильним сигналом", а такий "політичний щит" дав би можливість виграти час та відтермінувати напад Росії, якщо такий справді планується.
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