УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3762 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 185 6

Глави МЗС країн Балтії готуються відвідати Україну: Такий "політичний щит" дозволить відтермінувати можливий напад Росії

Глави МЗС країн Балтії готуються відвідати Україну: Такий

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії готуються відвідати Україну.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Попередньо ми домовилися з нашими колегами з країн Балтії, і наразі підтверджується наш можливий візит найближчим часом", - зазначи він.

За словами Ландсбергіса, приєднання до такого візиту інших міністрів країн Євросоюзу та НАТО стало б "дуже сильним сигналом", а такий "політичний щит" дав би можливість виграти час та відтермінувати напад Росії, якщо такий справді планується.

Також читайте: НАТО створило повітряний міст для постачання зброї до України, – The Wall Street Journal

Автор: 

Латвія (1344) Литва (2382) Балтія (343) Естонія (1601) Ландсбергіс Габріелюс (213)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо брати.
показати весь коментар
15.02.2022 12:08 Відповісти
Щиро дякуємо !!!
показати весь коментар
15.02.2022 12:09 Відповісти
Слава Балтії!!!
показати весь коментар
15.02.2022 12:28 Відповісти
Странам Балтии респект.
показати весь коментар
15.02.2022 12:47 Відповісти
Велика подяка справжнім друзям ! Ось внои і є наші - Братні Народи !
Пам'ятаймо це
показати весь коментар
15.02.2022 13:13 Відповісти
 
 